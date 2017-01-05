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ТРАДИЦИОННЫЙ БЕШБАРМАК ОТ “АСТАНЫ“
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ТРАДИЦИОННЫЙ БЕШБАРМАК ОТ “АСТАНЫ“ Горячие новости

8 января на знаменитом ралли-рейде “Дакар-2017” был день отдыха. Команда Astana Motorsports традиционно приготовила в этот день бешбармак, сообщает пресс-служба Astana Motorsports

 


Приглашать всех участников “Дакара” к национальному дастархану Казахстана стало уже доброй традицией. Чаще всего готовят бешбармак везде, где проходит экстремальный ралли-рейд. В этом году традиция неизменно соблюдена. Пилот и капитан “Астаны” Артур Ардавичус вспоминает об истоках этой гостеприимной кулинарной идеи.
- Традиционно с 2011 года каждый “Дакар” в день отдыха мы готовим для всех. В первый раз мы организовали дастархан в Аргентине. Марат Абыкаев, Жанат Жалибетов и Айбек Омуралиев, надеюсь, вы помните это. Спасибо вам, ребята, за тот старт! Мы продолжаем соблюдать эту великолепную традицию. Каждый год больше мяса и гостей! - комментирует Ардавичус.
Денис Березовский в этом году стоял у кастрюль, а команда закупала необходимые ингредиенты в Ла-Пас - столице Боливии, где весь дакаровский караван “отмечает” день отдыха.
- Всего двадцать килограммов мяса, включая казы, которые нам удалось “протащить” через границу, когда мы прилетели в Парагвай. Казы были приобретены в Шымкенте. Баранина закуплена в Ла-Пас. Морковка, лук - также местные. Известная проблема в Латинской Америке с сочнями для бешбармака. Приходится обходиться сочнями для лазаньи. Везти из Казахстана - не вариант, покрошатся в багаже, - рассказывает пилот Astana Motorsports Денис Березовский.
На бивуаке уже осведомлены, что ежегодно в обеденное время дня отдыха на “Дакаре” все собираются у команды Astana Motorsports. Особого приглашения никто не получает - это традиция, и все знают, куда идти. А идти нужно на запах свежесваренного мяса и бульона с луком. В этот раз гостями бивуака “Астаны” стала и съемочная группа France TV.
Еще несколько лет назад члены команды отвечали на расспросы: а что тут в тарелке? Сегодня же даже французы, нахваливая бешбармак, на вопрос: “А вы знаете, что кушаете?” - отвечают: “Oui, oui, - viande de cheval” (Да, да - это мясо конины. - Прим.).
После сытного обеда спортсмены возвращаются по своим командам - впереди седьмой марафонский этап по маршруту Ла-Пас - Уюни (Боливия), который был немного сокращен из-за ухудшающихся погодных условий. Спортсменам 9 января предстояло проехать 644 километра лиазона и 160 километров спецучастка.
Марафонский этап подразумевает серьезные ограничения. Командам полностью запрещено использовать техническую поддержку на бивуаке в Уюни. Организаторы строго проследят, чтобы все экипажи технической помощи проследовали по направлению бивуака в Тупису (Боливия), то есть сервис уезжает в противоположную сторону. И это означает, что в Уюни гонщики будут ремонтировать свои автомобили самостоятельно. На этом этапе важна особая техника - ехать быстро, но аккуратно, чтобы не повредить автомобиль и постараться обойтись без серьезного ремонта. Ведь не каждый пилот и штурман - хороший механик. Хватит ли навыков? В этом вся интрига.
Напомним, что 6-й этап “Дакара” был отменен из-за избыточных осадков, которые превратили боливийский спецучасток в грязевое месиво, опасное для прохождения.
В общем зачете “Астана” в классе грузовиков занимала 33-е место из 44. В классе внедорожников наша команда была на 30-й позиции из 64 участников.
Пресс-служба Astana Motorsports

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Просмотрено: 1762 раз Просмотров: 1762 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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