ОТВАЖНЫХ КАПИТАЛ

Мадина Меирманова

В начале нового года в Казахстане подводят итоги легализации. За 28 месяцев акции 140 тысяч казахстанцев вывели “на белый свет” 5,7 триллиона тенге имуществом и деньгами, или 17 миллиардов долларов

Амнистия в связи с легализацией имущества стартовала в Казахстане в сентябре 2014 года. Тогда предполагалось, что акция продлится 16 месяцев и будет выведено в законное поле 10-12 миллиардов долларов. В 2015 году было решено, что условия для легализации денег слишком жесткие (хранить пять лет на счетах в банках или забирать их с уплатой 10-процентного взноса, либо инвестировать в акции через IPO, либо в проекты в РК), и правительство упростило процедуры. Легализоваться можно было даже заявительно: то есть сказать, что у вас где-то за рубежом на счету лежит энная сумма, заплатить в бюджет 10 процентов от нее и даже не “заводить” деньги в Казахстан. Эдакая подстраховка для завтрашнего дня: сегодня заявил, завтра накопил.

После оглашения условий народ ринулся легализовывать. В итоге сумма выведенных в законное поле денег составила 4,1 триллиона тенге. Почти два триллиона из них все еще лежат на депозитах, пополняя возможности для кредитования банками экономики. А вот 2,2 триллиона тенге, снятые гражданами после легализации со счетов, могли вновь отправиться в неизвестном направлении и никакой особой роли, во всяком случае в экономике, пока не играют. Если, конечно, казахстанцы не решат их инвестировать в какие-либо проекты или просто потратить внутри страны.

Помимо этих денег 1,6 триллиона тенге составляет узаконенная недвижимость. Как сказал министр финансов Бахыт Султанов, “это потенциальное залоговое имущество для получения кредитов”. К слову, официальное оформление получили 150 тысяч объектов недвижимости (в том числе 9,5 тысячи - коммерческой). “Это увеличивает поступление налога на имущество на 800 миллионов тенге в год”, - заявил глава Минфина.

Всего же вместе со стоимостью легализованного имущества общая сумма, повторимся, составила 5,7 триллиона тенге, или более 17 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу.

Перед началом акции власти заявляли, что нынешняя легализация будет последней. А потому призывали всех граждан активно в ней участвовать. Мол, потом будет всеобщее декларирование доходов и расходов, и всех, кого поймают на “наличии нелегальных денег”, будут привлекать к ответственности. Декларирование, впрочем, сдвинули с 2017 года на 2020-й, но зато ввели в законодательство обязательство для всех декларировать наличие имущества за рубежом и “кару” для неисполнение этого обязательства (от штрафов до тюремного заключения). Быть может, поэтому в последнем квартале прошлого года на спецсчета в банках пришли почти половина всех легализованных денег и информация о зарубежных активах. К слову, за рубежом легализовано 408 объектов недвижимости и 57 долей участия в юридических лицах в 32 странах: Австрия, Армения, Болгария, Белиз, Великобритания, Венгрия, Виргинские острова, Германия, Гонконг, Грузия, Испания, Италия, Китай, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, ОАЭ, Россия, США, Сингапур, Таиланд, Турция, Туркмения, Узбекистан, Чехия, Швейцария, Украина, Франция, Япония, Южная Корея.

Что касается дальнейших шагов властей, то, как обещают в правительстве, “будет продолжен дальнейший контроль “мировых” доходов и имущества граждан, включая зарубежные юрисдикции”. И для этого, как заверяют фискалы, у них есть “ряд механизмов контроля”. В 2001 году за месяц легализовали 480 миллионов долларов (их легализовали три тысячи казахстанцев). В 2006-2007 годах (за 13 месяцев) легализовали денег и имущества на 6,8 миллиарда долларов деньгами и имуществом. (Деньги составили 63,7 процента легализованного, или 4,3 миллиарда.) Теперь же 17 миллиардов (по нынешнему курсу) имуществом и деньгами удалось “собрать” за долгие 28 месяцев. Астана