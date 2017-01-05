КРАСНОРЕЧИВЫЙ ЖЕЗЛ

Алан Байтенов

Ситуация с отменой использования жезла сотрудниками дорожно-патрульной полиции никак не находит своего разрешения, создавая с каждым днем все больше путаницы. Мы попытались разобраться в ситуации. Оказалось, что ни в Закон “О дорожном движении”, ни в “Правила дорожного движения” соответствующие поправки внесены не были - в этих главных документах все еще указана возможность применения жезлов сотрудниками дорожно-патрульной полиции. То есть с точки зрения закона это удобно и правильно. Тем самым факт отмены жезла является внутриведомственным приказом, вполне обычной инструкцией, которая относится лишь к сотрудникам МВД. Однако на деле история с отменой касается каждого автолюбителя

Особенно в темное время суток. В часы пик наиболее сложные участки крупных городов переходят на ручное управление транспортными потоками. Как правило, этот сложный период, например, в зимнее время, приходится на почти полный мрак. И не всегда регулировщики используют светоотражающие перчатки, а также жилеты и специальную форму. В частности, в минувшую среду, 11 января, в утреннюю смену (около 7.00) на перекрестке Жансугурова и Сейфуллина в городе Алматы (а также Сейфуллина и Райымбека) форма полицейских, так сказать, несколько отличалась от формы, представленной Ириной Лукьяниной, официальным представителем комитета административной полиции МВД РК, в социальных сетях. Там-то, на официальных фотографиях, регулировщики светятся во всех позициях!

На практике все иначе. Естественно, подобное серое и блеклое одеяние существенно затрудняет восприятие инструкций регулировщика. Ведь сотрудник полиции почти полностью сливается с окружающим его фоном. Что на самом деле недопустимо как с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, так еще и сказывается на пропускной способности конкретного перекрестка. В общем, совершенно не понятно, как и по каким причинам в высших эшелонах МВД вдруг решили отказаться от столь полезной и привычной для всех автолюбителей вещи.

Но что еще непонятнее, так это молчание руководства МВД, а также отсутствие конкретных юридических шагов, направленных на отмену использования жезлов. Ведь в данном случае дело касается не только сотрудников дорожно-патрульной службы, но и всех автолюбителей. И в этом случае необходимо действовать через принятие дополнительных поправок в закон. Однако в МВД могли посчитать это слишком долгим путем к отмене неугодных им по каким-то причинам жезлов и выпустили обыкновенную внутриведомственную инструкцию. Впрочем, пошли наиболее простым для себя путем, возможно, еще и потому, что сам факт отмены использования жезлов не выдержал бы критики и законопроект попросту не прошел бы. И завтра втихую на таком же уровне могут принять другое ответственное и касающееся большей части граждан решение. Например, разрешить останавливать автолюбителей без причины или использовать устаревшие ручные радары. Причем сделано это будет без уведомления общественности, без обсуждения, лишь одним приказом руководства, выпуском внутриведомственной инструкции. Которая фактически сегодня имеет статус выше республиканского закона. Ведь, правда - смогли же запретить использовать жезлы, создав тем самым сложности почти всем участникам дорожного движения.

На наш взгляд, это серьезное упущение со стороны юридического отдела МВД - казалось бы, пустяковая отмена использования жезла дала обратный эффект, существенно осложнив ситуацию на дорогах республики.

Мы, конечно, помним высказывания в пользу отмены использования жезлов. “Самая главная цель нововведений (отмена использования жезлов. - “НП”) - это внедрение автопатрулирования, чтобы было меньше контактов с патрулями”, - комментировала ситуацию агентству Казинформ Ирина Лукьянина. Согласитесь, очень похоже на реализацию программы нейтрализации соблазнов.

Но, как мы понимаем, это не может повлиять на ситуацию с уровнем коррупции в рядах полицейских. Ведь многие механизмы создания коррупционного климата все еще сохраняются - с жезлом или без него. Некоторые экипажи продолжают идти на хитрость. Вот, к примеру, такая ситуация. В правилах указано: экипаж может остановить участника дорожного движения, следуя за ним на автомобиле и зафиксировав нарушение. При этом “с берега” его напарник, оказывается, тоже может “работать”. Хоть рукой, хоть жезлом. Главное - только в тот момент, когда коллега беседует с первым нарушителем. Кстати, остановить могут как ради проверки документов, так и ради проверки на неоплаченные штрафы. А куда пойдет разговор дальше, зависит в первую очередь от порядочности самого полицейского и жизненного опыта конкретного автолюбителя...

Собственно, есть еще масса вопросов, на которые невозможно найти четких ответов. Например, имеет ли право останавливать тебя пеший сотрудник полиции? Как определить законность его нахождения в определенной точке, если сведения о нарядах несения службы являются служебными? А если да, то рукой или жезлом должен останавливать? Ведь закон, повторимся, все еще не запрещает использовать жезл. А может, если не запрещает, то наоборот, диктует использовать его как наиболее удобный и понятный инструмент донесения команд на дороге?

Мы пытались найти документы, которые могли бы разъяснить ситуацию и объяснить точнее, но практически все они не предназначены для открытого доступа. Что, на наш взгляд, является прямым нарушением норм, прописанных в Конституции. Где в четвертой статье, в пункте четыре, указано: “Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения”. И это касается хотя бы того самого указа об отмене жезлов. Ведь сегодня даже автор его неизвестен. Однако он, согласитесь, имеет большое влияние на все общество.