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В АФГАНИСТАНЕ НОВЫЙ “ДЖИХАД” Горячие новости / Мир

Искандер Исаев
Две радикальные группировки - ДАИШ и “Талибан” - объявили друг другу джихад. Во всяком случае, на территории Афганистана. Об этом на неделе сообщили афганские власти, ссылаясь на трофейные документы. В подоплеке этой междоусобицы, по-видимому, лежит спор за наркотические плантации и “кадровая политика” ДАИШ. Но особый интерес вызывает возможная роль США

Глава управления полиции афганской провинции Гильменд в среду сообщил, что правоохранители располагают документами, согласно которым террористическая группировка ДАИШ (“Исламское государство”) и афганское радикальное движение “Талибан” объявили друг другу “священную войну”.
Общее количество боевиков в Афганистане примерно 50 тысяч человек, объединенных в более чем 4 тысячи отрядов и групп разной направленности. Из них, по разным оценкам, численность боевиков “Талибана” составляет от 25 до 40 тысяч человек. При этом количество боевиков ДАИШ в Афганистане достигло двух-трех тысяч человек.
“Талибан” и “халифат” в Афганистане давно находятся в противоречивых отношениях, и это не первый случай объявления войны друг другу. Связано их противостояние в первую очередь с тем, что ДАИШ покусился на те провинции, где производились наркотики. По сути, “халифат” хотел отбить у “Талибана” лакомый кусок. Вокруг этого и началось противостояние. Так считают некоторые эксперты по Афганистану.
В то же время отмечались случаи и сотрудничества ДАИШ с талибами. По некоторым данным, во время недавнего наступления “Талибана” на Кундуз им помогали и боевики ДАИШ. Кроме того, после новости о смерти лидера “Талибана” Муллы Омара некоторые подразделения талибов, в основном как раз не местные, а бойцы “интербригад”, начали переходить на сторону “халифата”.
Хотя “Талибан” в целом движение национальное, пуштунское, но были там ранее и иностранные боевики. “Халифат” предлагал неплохие деньги. Некоторые специалисты тогда прогнозировали, что к началу этого года численность ДАИШ в Афганистане разрастется до 15 тысяч человек, но, к счастью, этого не случилось, в том числе и по причине того, что “Талибан” начал самостоятельно выдавливать из Афганистана конкурирующую группировку.
Что касается США, то они ведут в Афганистане довольно противоречивую политику. С одной стороны, борются с терроризмом, а “Талибан” хотя и национальное движение, провозглашающее своей целью экспансию в соседние страны, но не чурается террористических методов.
И американцы ликвидировали одного из лидеров талибов с помощью беспилотника. С другой стороны, по некоторым данным, американцы имеют определенный процент от продажи наркотиков. Есть подозрение, которое высказывали западные аналитики, что ряд операций ЦРУ за рубежом финансируется в том числе и за счет афганского наркотрафика.
Поэтому вроде бы США и не нужно, чтобы талибы сгруппировались вокруг какого-либо нового сильного лидера и тем более захватили власть в стране, но в целом они заинтересованы в консервации нестабильной ситуации в регионе.
Временные ситуативные союзы с боевиками американцы вовсю используют, но именно их опыт показывает, что лучше этого не делать. Как уже бывало неоднократно, в основе антитеррористической стратегии США - попытка расколоть террористов: они делят их на “хороших и плохих”, но в итоге им не удается победить террор и они получают удар за ударом.
Не имеет значения, с какой группировкой сотрудничать и как называются эти группировки. Они сегодня поссорились, а завтра заключают соглашение и образуют альянс. В принципе, ошибочная стратегия - сотрудничать с одними террористами, чтобы одолеть других. Это уже множество раз приводило к плачевным результатам.
При этом талибы - это очень четкое националистическое пуштунское движение, Афганистан они воспринимают, по сути, как пуштунское, а не многонациональное государство. Тогда как для ДАИШ национальность не имеет значения. И к тому же в Афганистане “Талибан” и ДАИШ в основном контролируют географически удаленные друг от друга территории.
Поэтому пока не очень понятно, чем вызван всплеск новой вражды между этими группировками и какие ждать от этого последствия.

Искандер Исаев, политолог

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Просмотрено: 150 раз Просмотров: 150 опубликовал: Verstka 13 января 2017 Напечатать Комментарии (0)
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