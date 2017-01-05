ОТ БЕНДИ ДО ПУТЕВОК НА ОЛИМПИАДУ

Серик Ибраев

В этом номере наша заключительная часть материалов, посвященных наиболее интересным соревнованиям 2017 года с участием казахстанцев. На прошлом чемпионате мира-2016 по хоккею с мячом сборная Казахстана впервые за последние пять лет осталась без медалей

На этот раз вкратце расскажем о традиционном чемпионате мира по бенди; этапе Кубка мира по ралли, который впервые пройдет в Казахстане; двух гранд-турах с участием велогруппы “Астана”; чемпионате мира по дзюдо и олимпийской квалификации на зимние Игры 2018 года

37-е первенство мира по бенди состоится в шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля.

Сборная Казахстана четыре раза кряду - с 2012 по 2015 год - становилась бронзовым призером чемпионатов, но в прошлом году допустила осечку, проиграв Швеции - 0:4 в матче за 3-е место. Чемпионом же мира-2016 стала команда России, завоевавшая это звание в десятый раз в истории и четвертый подряд.

В Сандвикене казахстанцы сыграют в одной группе с Россией (30 января), Швецией (31 января) и Финляндией (1 февраля). После чего будут образованы четвертьфинальные пары с командами из другой группы (Норвегия, Беларусь, Германия, США) по схеме “первая с четвертой, вторая с третьей”.

Международная автомобильная федерация (FIA) официально включила “Ралли Казахстан” в календарь Кубка мира-2017. Казахстанский этап Кубка мира пройдет в Мангистауской области - в районе городов Актау, Жанаозень и Форт-Шевченко. Это будет полноценный многодневный ралли-рейд со стартом 20 мая и финишем 27 мая. Согласно правилам Кубка мира, участники ралли-марафона получат двойные очки, что обещает на старте сильнейший состав. По ходу гонки под колесами спортивной техники будут и пески, и солончаки, и коварные степные дороги, которые должны стать серьезным испытанием как для техники, так и для экипажей. При этом немалая часть дистанции будет проложена на фоне живописных приморских каспийских пейзажей.

- Этому большому событию для всего автоспортивного мира предшествовала кропотливая работа на протяжении последних четырех лет. Начав ее в 2013 году с образовательных тренингов для 50 судей автоспорта Алматы при поддержке Института FIA и Федерации автоспорта Великобритании, в 2016-м мы планомерно подошли к проведению гонки-кандидата на включение в календарь Кубка мира по ралли-рейдам. И сейчас с гордостью можно сказать, что наша федерация с первого раза, что уже является победным достижением, получила право быть включенной в Международный спортивный календарь на 2017 год. Так же, как и в этот раз, Rally Kazakhstan-2017 пройдет при поддержке акимата Мангыстауской области, - рассказал президент Федерации автомотоспорта Казахстана Марат Абыкаев.

Велогруппа “Астана” по традиции намеревается победить на одном из гранд-туров. В сезоне-2016 астанчане выиграли общий зачет “Джиро д’Италия”. Победителем стал Винченцо Нибали, для которого прошлый год стал последним в составе “Астаны”.

В этом году “Астана” также планирует отличиться в итальянской многодневке, тем более это будет юбилейная, сотая, гонка, которая пройдет с 5 по 28 мая.

Что касается “Тур де Франс-2017”, то в самой знаменитой гонке, скорее всего, ставка будет сделана на казахстанских гонщиков.

Вот что говорил по поводу сезона-2017 генеральный менеджер “Астаны” Александр Винокуров: “У нас команда всегда зарабатывала победы на больших гонках, мы стратегию нашу не меняем с уходом Нибали. У нас есть молодые гонщики Фабио Ару, Алексей Луценко и другие. Поэтому первая задача - это “Джиро д’Италия”, где выступит боевой состав. Мы нацелены на победу.

Наших казахстанских гонщиков мы хотим опробовать в “Тур де Франс”, где перед ними будет стоять задача - побороться за этапы и показать себя. Казахстанские гонщики уже готовятся к нему, потому что даже просто участие в “Тур де Франс” важно для любого профессионального гонщика.

“Вуэльта Испании” будет зависеть от этих двух гонок. Если после “Джиро д’Италия” все будет складываться благоприятно, то к “Вуэльте” сможет и Фабио Ару подготовиться, и молодой колумбиец Мигель Лопес, который сейчас травмирован. У него большие амбиции, он уже готовится, восстанавливается к сезону”. Галина Вишневская недавно заняла 4-е место на этапе Кубка мира по биатлону в гонке с масс-стартом

Казахстанское дзюдо быстро прогрессирует. Казалось, совсем недавно наши ребята завоевали первую медаль Олимпиады (дело было в 2008 году, серебро на счету Асхата Житкеева). И вот в минувшем году на Играх в Рио у нашей команды было уже две медали. Отличились Елдос Сметов (серебро) и Галбадрах Отгонцэцэг (бронза).

Чемпионаты мира по дзюдо проходят каждый год (кроме олимпийских лет), однако медийный интерес к турниру всегда высок. В 2017 году мировое первенство пройдет в Будапеште с 28 августа по 3 сентября.

На прошлом чемпионате мира-2015, прошедшем в Астане, сборная Казахстана завоевала две медали. Чемпионом мира стал Елдос Сметов, серебро завоевал Рустам Ибраев.

Нынешний, 2017-й, год является предолимпийским для зимних Игр-2018, которые пройдут в Корее. В основном различные квалификационные соревнования начнутся в октябре (в мужском хоккее с шайбой уже определились обладатели олимпийских путевок, наша команда не квалифицировалась).

Отметим, что в зимних видах спорта олимпийские лицензии не являются персональными, а зарабатываются странами. В биатлоне квалификация на Игры-2018 в основном будет проведена по положению стран в зачетах Кубка наций в Кубке мира-2016/17.

В шорт-треке и конькобежном спорте распределение национальных квот на ОИ-2018 произойдет на основании результатов Кубка мира-2017/18. ISU опубликует итоговый рейтинг в шорт-треке 5 декабря 2017 года, а в коньках - 27 декабря 2017 года.

В лыжных гонках все итоговые списки, по которым определятся национальные квоты на ОИ, будут опубликованы 22 января 2018 года. Для их составления используются результаты, показанные в период с 1 июля 2016 по 21 января 2018 года.

В фигурном катании, фристайле большое значение будут иметь выступления на чемпионатах мира в марте-апреле.