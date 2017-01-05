ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Мадина Меирманова

Депутаты очень хотят наделить акимов правом самостоятельно “рулить” бюджетными деньгами. Но опасаются, что избранные руководители аулов просто не смогут понять, что делать со свалившимися на них миллионами. И от незнания могут их просто своровать

Вчера на первом пленарном заседании мажилиса в новом году депутаты обсуждали законопроект о развитии местного самоуправления. На этот раз речь идет о передаче финансовых полномочий на места. Как сообщил министр Нацэкономики Тимур Сулейменов, “предусматриваются внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности МСУ, расширение полномочий органов МСУ в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью”. Две с половиной тысячи акимов с 2018 года получат возможность управлять деньгами, поступающими по целому ряду налоговых направлений.

Теперь в местные бюджеты будут поступать такие доходы, как индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты; налог на имущество физических лиц; налог на транспорт с физических и юридических лиц; земельный налог с физических и юридических лиц на земли населенных пунктов; плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. А также доходы от имущественного найма (аренды) государственного имущества; добровольные сборы физических и юридических лиц; штрафы, взимаемые акимами за административные правонарушения, предусмотренные Кодексом Республики Казахстан “Об административных правонарушениях”; доходы от продажи коммунальной собственности; трансферты из районного бюджета.

В целом по стране денег, по подсчетам Миннацэкономики, будет немало - более 100 миллиардов тенге.

Но только вот депутаты переживают, что избранные населением акимы просто не смогут справиться с таким счастьем. То есть не сообразят, как правильно составить бюджет населенного пункта и как грамотно его реализовать. Мажилисмен Берик Оспанов напомнил, что даже сейчас самоуправляемые акиматы не могут “переварить” все деньги, которые у них имеются. По состоянию на 1 декабря на контрольных счетах наличности по республике у аппаратов акимов сел в остатке находилось около 3,6 миллиарда тенге при общем объеме поступлений чуть более 11 миллиардов. “Это говорит о том, что более 30 процентов денежных средств не расходуется местными органами самоуправления. При этом остаются нерешенными вопросы благоустройства, освещения, водоснабжения, санитарии и другие”, - констатировал депутат. И высказал опасения, что эти проблемы могут остаться, когда местные бюджеты выйдут на “самостоятельный уровень”.

Кстати, министр сообщил, что у местных акимов есть “определенная свобода” по использованию данных средств, то есть те могут перенести эти средства на следующий год и использовать, когда будет удобно. Но только до тех пор, пока “бюджет четвертого уровня” будет закреплен законодательно. Потом Минэкономики намерено следить за полнотой и качеством исполнения этих средств.

Правда, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что контролировать надо тех, кто умеет тратить деньги. А до тех пор избранных акимов поселков следует учить государственному мышлению при исполнении бюджета. “Почти 2,5 тысячи акимов, которым в один день, извините меня, с неба в руки упадет свыше 110 миллиардов тенге. Помимо этого у них есть еще функция управления коммунальной собственностью... Если они (акимы) будут не в состоянии пользоваться этим инструментарием, работать с денежными потоками и инструментарием работы с коммунальной собственностью, которые предоставляет им законопроект, то в лучшем случае мы с вами столкнемся с нерациональным использованием средств, а в худшем - акимы этих поселков и сельских округов могут стать потенциальными “клиентами” антикоррупционной службы из-за своей неподготовленности. Мы должны получить подготовленных акимов, а не потенциальных клиентов антикоррупционного ведомства”, - заявил Нигматулин. Добавив, что отделаться брошюркой “Как рулить госденьгами” у Минэкономики не получится. Придется организовывать полноценные курсы “повышения квалификации”.

Кстати, пока одни депутаты озабочены уровнем знаний акимов, другие рассказали, что во многих населенных пунктах жители жалуются на “градоначальников”, которые вообще в своих вотчинах не бывают. Мол, избраны “не из своих”, бывают на рабочем месте “наездами”, проблем населения не знают, толком ничего сделать не могут. Эти замечания фракции “Народные коммунисты” весьма любопытны. Поскольку самоуправление у нас преподносится как волеизъявление жителей населенных пунктов, избирающих в акимы “уважаемых людей из своих рядов”. Но “уважаемые люди из своих” и живут среди своих. Наезжающие же, судя по всему, были назначены “быть избранными”. А значит, уже через пару лет такие главы получат доступ к огромным финансам, управлять которыми могут почти по личному усмотрению.

Астана Фото Радмир Фахрутдинов