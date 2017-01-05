КАЗНОКРАДЫ И ПЕДОФИЛЫ

Айгуль Жилкишина

Весной 2016 года прокуратура Семея раскрыла уголовное дело. Речь шла о половой неприкосновенности несовершеннолетних вспомогательного интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5. А фигурантом дела стал 44-летний воспитатель Б. Сополев, проработавший в этом учреждении 17 лет. Для того чтобы расположить к себе детей, педофил делал подарки и просто запугивал детей. И творить все это ему было необременительно, так как он был в сиротском доме учителем физкультуры, воспитателем в дневное и ночное время, а летом в качестве начальника выезжал в лагерь. О закулисье этой ужасающей истории мы поговорили с Аружан Саин, возглавляющей благотворительный фонд “Добровольное общество “Милосердие” и защищающей права детей-сирот

По факту этого резонансного уголовного дела проходили 14 жертв (от 12 до 14 лет). Дети стали рассказывать все подробности психологам только спустя какое-то время, что и помогло доказать вину воспитателя. Однако пострадавших было гораздо больше. В том числе и тех, кто уже ранее вышел из стен этого детского дома.

Аружан Саин, защищающая права сирот в нашей стране, раскрыла некоторые подробности. Еще в 2014 году одна из воспитательниц этого учреждения заметила, чем занимается этот воспитатель, и поставила в известность об этом преступлении директора детского дома. Как и должен поступить каждый порядочный человек в таком случае. Но руководитель учреждения никаких мер не принял. И самое аморальное в этой ситуации то, что после обращения воспитательницы в прокуратуру все руководство детского дома обвинило благородную женщину во всех смертных грехах и встало на защиту... педофила. Весь педагогический коллектив утверждал, что речь идет о наговорах на “замечательного” воспитателя. Сотрудники учреждения оказывали психологическое давление на детей, чтобы получить от них “честные признания”, что все произошедшее неправда. И дело было закрыто.

Однако воспитательница не стала молчать, пытаясь отстоять права беззащитных сирот. И через полтора года, в 2015 году, уголовное дело возобновили. Состоялся суд, доказали 14 эпизодов. В апреле текущего года воспитатель Сополев был приговорен к лишению свободы на двадцать лет колонии строгого режима. А 8 мая, на следующий день после вступления приговора в законную силу, тело бывшего воспитателя было найдено в СИЗО. По словам прокурора, он не подавал на апелляцию, потому что мог получить пожизненный срок, так как доказательная база была очень сильной. Но показательно во всей этой истории то, что сотрудник детдома, который загубил столько жизней, не раскаялся и не признал своей вины.

В мае 2015 года прокуратура возбудила дело против директора детского дома, вменяя ему как минимум преступную халатность. К ответственности намеревались привлечь воспитателей, врачей, психологов и других сотрудников этого детского дома. Они не могли не знать о том, что происходит в этом детском доме на протяжении стольких лет. Однако летом того же года дело было закрыто - за отсутствием состава преступления. ДВА РАЗА - СИСТЕМА?

Аружан Саин полагает, что мы, как страна, не имеем права себе позволить так безнаказанно относиться к нарушениям прав детей. И тем более к тому, что они подвергаются не только физическому, но и сексуальному насилию.

Да, система этих детских учреждений монолитная, закрытая, тем и сильна. Но правозащитница задает всем казахстанцам вопросы: почему это происходит? Почему сотрудники не сообщают о таких фактах в полицию? Если пришла воспитательница и сообщает, что видела, как насилуют детей, каковы должны быть действия директора детского дома? Ответ ясен: нужно поднять трубку, набрать 102 и обратиться за помощью в полицию. Руководитель не имеет права идти и разбираться. Это прерогатива и обязанность исключительно правоохранительных органов страны. Но очевидное очевидно не всем.

Говорят, один раз - это случайность, но два раза - это система. В начале 2016 года подобное дело рассматривалось алматинскими досудебными органами. В детском доме № 1 города Алматы 10-летний воспитанник сообщил в прокуратуру о том, что он подвергается сексуальному насилию. Сейчас уже оглашен приговор по этому громкому делу. Насильник получил 15 лет строгого режима. В рамках расследования был назначен и проведен ряд экспертиз и выявлено еще несколько жертв (как мальчики, так и девочки). Пострадавшего ребенка передали на временное попечительство в патронатную семью.

Аружан Саин после беседы выяснила, что пострадавший ребенок рассказывал о том, что с ним делают, и воспитателям, и директору. Но ему никто не помог. Никто из членов педколлектива не предпринял мер для защиты несчастного. И директор не стала вызывать полицию даже при таком ЧП, как сексуальное насилие над детьми. Понятно, что если правоохранительные органы начнут разбираться, то начнутся проверки. Напрашивается вывод, что руководству есть резон скрывать какие-то факты и не делать их достоянием общественности.

По опыту Аружан Саин известно, что в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности детских домов, проводимых прокуратурой, выявляются факты хищения и коррупции. За что у нас в стране предусмотрена уголовная ответственность. Разумеется, таковую никто не хочет на себя брать. Значит ли это, что справедливости не добиться?

Правозащитница ставит вопрос ребром: если страна не может защитить самых беззащитных своих сограждан, то о какой справедливости и законности вообще можно говорить? ВЫХОД ЕСТЬ

В последние годы у нас много говорят о гражданском обществе и НПО - неправительственных общественных организациях. Их много у нас в стране, все они разного толка. Но не стоит все чесать под одну гребенку. Например, Аружан Саин и сотрудники ее фондов не призывают непременно наказать кого-то. У них только одна цель - система должна работать прозрачно. В соответствии со всеми законами государства. И если закон преступят и права детей нарушат, то за это неминуемо должна наступить ответственность. Это все.

Общество в любую эпоху и при любом экономическом строе оценивается не по уровню развития технологий, а по моральной атмосфере в стране. Обижать сирот - на это было табу во все времена. Общество и власть должны обеспечить защиту детей как минимум от педофилов в детских домах.

Впрочем, как мы писали в наших статьях, детских домов в Казахстане быть вообще не должно. Существующая система детских учреждений была оправдана в годы войны и голода, но не в наши дни. Аружан Саин на правах инсайдера выяснила, что система порочна, потому что искушает людей внутри этой структуры. Доступностью государственных денег. Они делают их слабыми. При этом ответственные лица теряют собственное “я”, простую человеческую порядочность. Как говорится, открытая дверь и святого введет в искушение. Кроме того, слабые люди притягивают себе подобных, они группируются. И, сжав челюсти, защищают свои интересы. Их можно победить только одним - открытостью.

Есть простое решение - ликвидировать эту систему. Но вся суть в том, каким образом это сделать. Об этом в следующем материале “НП”.