КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕНСИЯ

Мадина Меирманова

Тема сохранности пенсионных накоплений казахстанцев сегодня одна из самых обсуждаемых. Поводом для роста недоверия граждан стала финансовая афера, провернутая уже бывшим руководством Единого накопительного пенсионного фонда, в результате которой ЕНПФ потерял пять миллиардов тенге. Что будет дальше с ЕНПФ и не вернется ли в Казахстан система частных пенсионных фондов?

Скандал в ЕНПФ разгорелся в конце декабря прошлого года, когда стала известна покупка пенсионным фондом облигаций ТОО “Бузгул Аурум”. Нацбанку сделка показалась сомнительной, он обратился к правоохранителям. Они-то и арестовали председателя правления фонда Руслана Ерденаева и одного из его заместителей, которых подозревают в растрате нескольких миллиардов тенге.

Несмотря на то, что сегодня Нацбанк пытается “успокоить” вкладчиков ЕНПФ, заявляя, что “сделка была совершена на собственные деньги фонда” и пенсионные накопления граждан не пострадали, вопросов к государству у этих самых граждан оказалось немало.

Начать с того, что собственных средств у ЕНПФ в принципе и быть-то не должно, не то что пяти миллиардов. Фонд существует на деньги, которые ему в виде сотых долей процента перепадают от денег вкладчиков и инвестиционной прибыли. Деньги это небольшие, и их может хватать на покрытие оперативных расходов фонда (зарплаты, аренда помещения, обеспечение безопасности информационных систем и т.д.). Но даже если у ЕНПФ вдруг появились “собственные” деньги, то работать как простой инвестфонд, “на себя” ЕНПФ просто не имеет права - у него ключевая и единственная задача: обеспечить сохранность и доходность пенсионных накоплений. А не заработать денег себе на бонусы. Это, кстати, прописано в Законе о пенсионном обеспечении: “Единый накопительный пенсионный фонд... является некоммерческой организацией” (ст.34, п.2). При этом ЕНПФ имеет право: привлекать добровольные пенсионные взносы; получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность; по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы вкладчика (получателя) в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; сдавать в аренду имущество, приобретенное для собственных нужд; открывать филиалы и представительства; осуществлять иные права согласно пенсионным правилам Единого накопительного пенсионного фонда (ст.34, п.8). То есть ни о какой возможности “инвестирования собственных средств” и речи быть не может - ЕНПФ просто не имеет на это права.

Кстати, об этом же говорит и член комитета мажилиса по финансам и бюджету Дания Еспаева: “Все находившиеся в фонде финансовые ресурсы являются доверенными ему в управление пенсионными накоплениями миллионов граждан либо инвестиционным доходом с этих накоплений”. Мажилисмен Айкын Конуров придерживается такого же мнения: “ЕНПФ является полностью государственной структурой и зарабатывает комиссионное вознаграждение исключительно за счет средств, вносимых вкладчиками. Вся хозяйственная деятельность фонда возможна лишь за счет наличия капитала, сформированного трудом населения”.

Поэтому возникает первый вопрос: как получилось так, что руководство ЕНПФ смогло без согласования с кем-либо контролирующим (Нацбанком, которому официально отдано доверительное управление ЕНПФ) заключить сделку, не предусмотренную законом? И почему Нацбанк о своих сомнениях рассказал уже после заключения сделки, а не вмешался в процесс?

Если же Национальный банк по каким-то причинам целенаправленно дал свершиться незаконной сделке, становится непонятным, зачем тогда обращался к правоохранителям.

В любом случае, ситуация с ЕНПФ сегодня стала стимулом для активного обсуждения судьбы фонда и схем управления его финансами. Напомним, что совсем недавно правительство сообщало, что в ближайшее время передаст управление ЕНПФ частным управляющим. После нынешнего скандала оно вряд ли на такое решится.

6 685 264 840 000 тенге. Именно столько денег, принадлежащих 9,5 миллиона граждан, находились на счетах ЕНПФ в начале нынешнего года. (Пятая часть всех средств - инвестиционный доход.) При этом комиссионного вознаграждения ЕНПФ за прошлый год заработал 49 240 958 000 тенге (от пенсионных активов и инвестиционного дохода). Неплохо. Но вот заработал фонд эти средства, скорее всего, на депозитах. 6,5 процента (более 400 миллиардов тенге) всех средств будущих пенсионеров размещены сегодня на счетах в банках. А это не только 10-13 процентов прибыли, но и большие риски.

Например, как случилось с Казинвестбанком. Там на депозите были размещены 2,9 миллиарда тенге из ЕНПФ. Немного, если сравнивать с депозитами в других банках (в ККБ - 87,9 миллиарда, в “Сбербанке” - 85,6 миллиарда тенге, в Евразийском банке - 47,9 миллиарда тенге). Тем не менее возникает большой вопрос: вернутся ли эти деньги будущим пенсионерам?

Вся эта ситуация вновь натолкнула депутатов на идею отказаться от Единого накопительного пенсионного фонда и вновь вернуться к частным фондам. Якобы в этом случае сами граждане смогут взвешивать риски, выбирая управляющих своими средствами. Кроме того, по словам Еспаевой, “образовался конфликт интересов, когда Нацбанк одновременно выступает и регулятором, и оператором ЕНПФ. Тем самым предпосылки к выявленным сегодня нарушениям в фонде были заложены еще при формировании системы его функционирования. А монопольное положение и отсутствие конкуренции за внимание вкладчиков практически дестимулируют работу над повышением его устойчивости и доходности”.

Но, судя по ранее озвучивавшейся позиции правительства, такой вариант власти не устраивает. В качестве альтернативы новый председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Нурбиби Наурызбаева предложила создать при ЕНПФ общественный совет, в который включить представителей СМИ, общественных организаций, вкладчиков и экспертов. Этот совет и должен следить за качеством работы фонда. И, разумеется, определять его инвестиционную политику. Депутаты, например, предлагают расширить возможность использования пенсионных денег в индустриальных проектах в виде прямых инвестиций. В том числе и в проектах с участием транснациональных корпораций. (Видимо, вновь под госгарантии.)

Попутно депутаты инициируют уточнение законодательства на предмет “собственных активов” ЕНПФ. Видимо, хотят придать фонду статус коммерческой организации и разрешить тратить комиссионные миллионы по собственному усмотрению.

В любом случае, недавние события с пенсионными накоплениями казахстанцев, которые и так обесценились в последние несколько лет, подвигают на коренной пересмотр политики государства в управлении будущими пенсиями. Пока они еще хоть что-то стоят.

Астана