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КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕНСИЯ Горячие новости

Мадина Меирманова
Тема сохранности пенсионных накоплений казахстанцев сегодня одна из самых обсуждаемых. Поводом для роста недоверия граждан стала финансовая афера, провернутая уже бывшим руководством Единого накопительного пенсионного фонда, в результате которой ЕНПФ потерял пять миллиардов тенге. Что будет дальше с ЕНПФ и не вернется ли в Казахстан система частных пенсионных фондов?


Скандал в ЕНПФ разгорелся в конце декабря прошлого года, когда стала известна покупка пенсионным фондом облигаций ТОО “Бузгул Аурум”. Нацбанку сделка показалась сомнительной, он обратился к правоохранителям. Они-то и арестовали председателя правления фонда Руслана Ерденаева и одного из его заместителей, которых подозревают в растрате нескольких миллиардов тенге.
Несмотря на то, что сегодня Нацбанк пытается “успокоить” вкладчиков ЕНПФ, заявляя, что “сделка была совершена на собственные деньги фонда” и пенсионные накопления граждан не пострадали, вопросов к государству у этих самых граждан оказалось немало.
Начать с того, что собственных средств у ЕНПФ в принципе и быть-то не должно, не то что пяти миллиардов. Фонд существует на деньги, которые ему в виде сотых долей процента перепадают от денег вкладчиков и инвестиционной прибыли. Деньги это небольшие, и их может хватать на покрытие оперативных расходов фонда (зарплаты, аренда помещения, обеспечение безопасности информационных систем и т.д.). Но даже если у ЕНПФ вдруг появились “собственные” деньги, то работать как простой инвестфонд, “на себя” ЕНПФ просто не имеет права - у него ключевая и единственная задача: обеспечить сохранность и доходность пенсионных накоплений. А не заработать денег себе на бонусы. Это, кстати, прописано в Законе о пенсионном обеспечении: “Единый накопительный пенсионный фонд... является некоммерческой организацией” (ст.34, п.2). При этом ЕНПФ имеет право: привлекать добровольные пенсионные взносы; получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность; по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы вкладчика (получателя) в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; сдавать в аренду имущество, приобретенное для собственных нужд; открывать филиалы и представительства; осуществлять иные права согласно пенсионным правилам Единого накопительного пенсионного фонда (ст.34, п.8). То есть ни о какой возможности “инвестирования собственных средств” и речи быть не может - ЕНПФ просто не имеет на это права.
Кстати, об этом же говорит и член комитета мажилиса по финансам и бюджету Дания Еспаева: “Все находившиеся в фонде финансовые ресурсы являются доверенными ему в управление пенсионными накоплениями миллионов граждан либо инвестиционным доходом с этих накоплений”. Мажилисмен Айкын Конуров придерживается такого же мнения: “ЕНПФ является полностью государственной структурой и зарабатывает комиссионное вознаграждение исключительно за счет средств, вносимых вкладчиками. Вся хозяйственная деятельность фонда возможна лишь за счет наличия капитала, сформированного трудом населения”.
Поэтому возникает первый вопрос: как получилось так, что руководство ЕНПФ смогло без согласования с кем-либо контролирующим (Нацбанком, которому официально отдано доверительное управление ЕНПФ) заключить сделку, не предусмотренную законом? И почему Нацбанк о своих сомнениях рассказал уже после заключения сделки, а не вмешался в процесс?
Если же Национальный банк по каким-то причинам целенаправленно дал свершиться незаконной сделке, становится непонятным, зачем тогда обращался к правоохранителям.
В любом случае, ситуация с ЕНПФ сегодня стала стимулом для активного обсуждения судьбы фонда и схем управления его финансами. Напомним, что совсем недавно правительство сообщало, что в ближайшее время передаст управление ЕНПФ частным управляющим. После нынешнего скандала оно вряд ли на такое решится.
6 685 264 840 000 тенге. Именно столько денег, принадлежащих 9,5 миллиона граждан, находились на счетах ЕНПФ в начале нынешнего года. (Пятая часть всех средств - инвестиционный доход.) При этом комиссионного вознаграждения ЕНПФ за прошлый год заработал 49 240 958 000 тенге (от пенсионных активов и инвестиционного дохода). Неплохо. Но вот заработал фонд эти средства, скорее всего, на депозитах. 6,5 процента (более 400 миллиардов тенге) всех средств будущих пенсионеров размещены сегодня на счетах в банках. А это не только 10-13 процентов прибыли, но и большие риски.
Например, как случилось с Казинвестбанком. Там на депозите были размещены 2,9 миллиарда тенге из ЕНПФ. Немного, если сравнивать с депозитами в других банках (в ККБ - 87,9 миллиарда, в “Сбербанке” - 85,6 миллиарда тенге, в Евразийском банке - 47,9 миллиарда тенге). Тем не менее возникает большой вопрос: вернутся ли эти деньги будущим пенсионерам?
Вся эта ситуация вновь натолкнула депутатов на идею отказаться от Единого накопительного пенсионного фонда и вновь вернуться к частным фондам. Якобы в этом случае сами граждане смогут взвешивать риски, выбирая управляющих своими средствами. Кроме того, по словам Еспаевой, “образовался конфликт интересов, когда Нацбанк одновременно выступает и регулятором, и оператором ЕНПФ. Тем самым предпосылки к выявленным сегодня нарушениям в фонде были заложены еще при формировании системы его функционирования. А монопольное положение и отсутствие конкуренции за внимание вкладчиков практически дестимулируют работу над повышением его устойчивости и доходности”.
Но, судя по ранее озвучивавшейся позиции правительства, такой вариант власти не устраивает. В качестве альтернативы новый председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Нурбиби Наурызбаева предложила создать при ЕНПФ общественный совет, в который включить представителей СМИ, общественных организаций, вкладчиков и экспертов. Этот совет и должен следить за качеством работы фонда. И, разумеется, определять его инвестиционную политику. Депутаты, например, предлагают расширить возможность использования пенсионных денег в индустриальных проектах в виде прямых инвестиций. В том числе и в проектах с участием транснациональных корпораций. (Видимо, вновь под госгарантии.)
Попутно депутаты инициируют уточнение законодательства на предмет “собственных активов” ЕНПФ. Видимо, хотят придать фонду статус коммерческой организации и разрешить тратить комиссионные миллионы по собственному усмотрению.
В любом случае, недавние события с пенсионными накоплениями казахстанцев, которые и так обесценились в последние несколько лет, подвигают на коренной пересмотр политики государства в управлении будущими пенсиями. Пока они еще хоть что-то стоят.
Астана

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Просмотрено: 1865 раз Просмотров: 1865 опубликовал: Verstka Вчера, 11:30 Напечатать Комментарии (0)
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