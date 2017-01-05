АНТИНИКОТИНОВЫЙ ПРЯНИК

Алла Иванилова

В Казахстане поэтапно повысят акцизы на алкоголь и сигареты в надежде избавить казахстанцев от пагубных привычек. Однако, если верить мировому опыту, в этом деле нужен не только кнут, но и пряник

Спиртное и сигареты - ходовой товар в стране, причем доступный многим. Эту “ошибку” намерены исправить чиновники, повысив акцизы. На протяжении 16 лет за литр пивовары платили 26 тенге. В этом году акциз составит 39, в 2018-м - 48 и в 2019-м - 57 тенге. Производители напитков покрепче, которые до последних пор отдавали в бюджет за литр стопроцентного спирта 1380 тенге, с начала этого года будут платить 2000 тенге, в 2018 году - 2275 тенге, а в 2019-м - 2550 тенге. Казахстанские акцизы на табачные изделия - одни из самых низких в мире, в 12 раз меньше европейских и в два раза меньше российских. С этого года табачным фабрикам тысяча произведенных сигарет обойдется в 6200 тенге, в 2018 году - 7500 тенге, а в 2019-м - 8700 тенге. При этом с 1 января 2017 года минимальная розничная цена на сигареты с фильтром за пачку составляет 300 тенге.

По мнению чиновников, предлагаемый уровень акцизов позволит поэтапно сокращать разницу в ставках в России и Казахстане, что соответствует принципам гармонизации, а также сохранить баланс между ставками акцизов в Кыргызстане в целях недопущения роста притока нелегальной продукции. В правительстве объяснили “поэтапность” проводимых реформ: как показывает мировой опыт, одномоментное увеличение может привести к росту контрабандной и контрафактной продукции. Так, в Турции и Румынии в результате резкого роста ставок акцизов на табачную продукцию с января 2010 года на 30-40 процентов доля нелегальной торговли только за три месяца выросла с 4,8 до 12,7 процента, а в Румынии на протяжении последних четырех лет - с 9,8 до 36,2 процента.

При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы налоговая составляющая розничной цены самых популярных марок сигарет была доведена как минимум до 75 процентов. В Турции ставка акцизов на табачные изделия постоянно увеличивается с 2008 года, составляя на данный момент 84,2 процента, и, как следствие, распространенность курения среди взрослых снизилась с 31,2 до 27,1 процента. Также, по оценкам ВОЗ, если каждая страна увеличит налоги на сигареты на 50 процентов, то количество курильщиков сократится на 49 миллионов человек, что позволит предотвратить по меньшей мере 11 миллионов смертей, связанных с табаком. При этом доходы государств вырастут на 101 миллиард долларов.

Однако, несмотря на расхожее мнение, что самым эффективным способом борьбы с табакокурением остается увеличение акцизов, альтернатива данной мере есть, и это демонстрирует мировой опыт. Кроме карательных мер во многих странах работают программы, помогающие тем, кто готов бросить курить. В Соединенных Штатах Америки ввели так называемое понятие “мода на жизнь без сигарет”. Одним из самых эффективных методов сокращения числа курящего населения в США послужило не поднятие акцизов на табачную продукцию, а увеличение стоимости медицинской страховки для курящих. В Канаде платят субсидии на покупку никотинозамещающих препаратов и лекарств, помогающих избавиться от зависимости. В Шотландии придумали акцию: всем, кто бросил курить, дарят бакалейные товары. В Великобритании процент курящего населения заметно снижается из года в год (за 10 лет - с 26 до 16 процентов). И это благодаря “гуманному подходу”. Главный акцент борьбы с курением власти Великобритании сделали на помощи курильщикам. Другими словами, курящим людям не запрещают курить, а помогают бросить пагубную привычку. Им предоставляется бесплатная квалифицированная медицинская помощь, в стране многие годы действует национальная горячая линия. В Китае, где табачная промышленность является одной из самых крупных в мире, зарабатывая ежегодно в среднем около 95 миллиардов долларов, и в ней задействовано более 10 миллионов человек, пошли другим путем. Там принято постановление “О запрете курения в общественных местах и учреждениях”. “Табу” касается в первую очередь руководителей кадровых работников. Власти уверены, что рядовые сотрудники будут брать пример с начальства и таким образом в стране сократится потребление табака. Этот закон касается и преподавателей школ и университетов, им запрещено курить в местах, в которых их могут встретить учащиеся учреждения, в котором они работают. Правительство Китая готово начать работу над “технической стороной вопроса” и оснащением всех зданий специальной техникой, которая бы реагировала на табачный дым.

“Гуманный подход” решили использовать и в России. В разработанной Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017 - 2022 годы и дальнейшую перспективу помимо запретительных мер предполагается “обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака”. Иначе говоря, все курильщики по полисам обязательного медицинского страхования смогут бесплатно пройти антиникотиновое лечение. Фармацевтические компании получат государственный заказ на препараты, способствующие безболезненному преодолению никотиновой ломки. Какие именно, не уточняется. Но известно, что такие лекарства не из дешевых. С учетом того, что в России курит более четверти взрослого населения, это около 30 миллионов человек, объем необходимых средств для выполнения госзаказа оценивается в миллиарды долларов.

Ситуация, конечно, двоякая. Фармкомпаниям тоже выгодно, чтобы люди курили, иначе они не будут получать госзаказ.

Ряд экспертов высказали мнение, что подобные меры могут принять и в Казахстане, где борьба с курением сводится к тому, чтобы запретить и сделать дороже. Более того, некоторые врачи-наркологи неоднократно высказывались за такие меры. Учитывая, что в республике курящих почти 25 процентов, а это четверть населения, и выделенные за последние 10 лет три миллиарда тенге на антитабачную деятельность результатов не дали, нужна полноценная продуманная программа, где курильщикам будет предложена альтернатива.

Астана