ХОККЕЯ И ЗРЕЛИЩ!

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Серик Ибраев
Мужская студенческая сборная Казахстана по хоккею с шайбой на домашней Универсиаде-2017, которая пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы, нацеливается на золото. Правда, занять первое место будет непросто, так как в турнире ожидается очень высокая конкуренция. Помимо чемпионов прошлой Универсиады - команды России - на золотые медали претендуют родоначальники хоккея - канадцы, занявшие на Универсиаде-2015 третье место. Да и другие команды достаточно сильные - это Чехия, Швеция, Словакия, США. В общем, хоккейные баталии обещают быть напряженными и наверняка зрелищными.
Мужской турнир по хоккею на Универсиаде стартует 28 января - на день раньше официального открытия. Первую игру казахстанцы проведут с Китаем
На прошлой Универсиаде-2015 хоккеисты сборной Казахстана завоевали серебряные медали
Всего в мужском хоккейном турнире Универсиады примут участие 12 команд, разделенных на три группы. В группе А сыграют Казахстан, Чехия, Швеция и Китай. В группе В поборются Канада, Словакия, США, Великобритания. И в группе С встретятся Россия, Япония, Корея, Латвия.
В четвертьфиналы попадают восемь команд из трех групп по рейтингу, составленному по итогам группового раунда. Победители групп распределят места в рейтинге с первого по третье. В расчет берутся в первую очередь количество набранных очков, затем разница шайб, количество забитых голов и так далее. Остальные 9 сборных займут в рейтинге позиции с 4-й по 12-ю. Из них пять команд (места в рейтинге с 4-го по 8-е) окажутся в четвертьфинале вместе с победителями групп, а остальные разыграют места с 9-го по 12-е в утешительном турнире.
Сборная Казахстана начала подготовку к турниру 21 января в Астане, где собрались кандидаты в команду. Затем с 24 по 27 января команда будет тренироваться в Алматы. На 25 января запланирован товарищеский матч сборная Казахстана - хоккейный клуб “Алматы”.
Возглавляет нашу команду известный казахстанский специалист Сергей Старыгин, тренировавший как молодежную, так и национальную сборные Казахстана.
Всего же в расширенном списке нашей команды 28 игроков, из которых в окончательный состав попадут 23 человека (20 игроков плюс три голкипера).
Среди кандидатов в команду выделяются два хоккеиста столичного “Барыса” - это нападающие Никита Михайлис и Дмитрий Гренц. Причем Михайлиса уже можно назвать восходящей звездочкой “Барыса”. Правда, воспитанник карагандинского хоккея получал мало игрового времени в КХЛ (Континентальная хоккейная лига), а недавно и вовсе был отправлен в ВХЛ (Высшая хоккейная лига) в так называемую командировку. Тем не менее 18 января в Новокузнецке в матче регулярного чемпионата КХЛ “Металлург” - “Барыс” (2:4) 21-летний Михайлис набрал три ассистентских балла.
Отметим также голкипера Павла Полуэктова, игравшего за “Барыс”, а сейчас защищающего цвета усть-каменогорского “Торпедо” в ВХЛ.
Студенческая сборная Казахстана однажды побеждала на Универсиаде. Правда, это событие произошло давно - в 1995 году.
Всего же на счету нашей мужской студенческой команды на Универсиадах 5 медалей (золото, 3 серебра, бронза).
На прошлой Универсиаде 2015 года, которая проходила в Гранаде (Испания), казахстанцы уступили в финале россиянам со счетом 1:3.
Примечательно, что сборную России возглавлял в Гранаде экс-игрок сборной СССР, московских “Спартака” и “Торпедо” (Ярославль) Вячеслав Уваев. И в Алматы команда России выступит под руководством этого специалиста.
Сборная России на Универсиаде в Алматы входит в число фаворитов. В состав российской команды вошли игроки из клубов ВХЛ (Высшая хоккейная лига). Причем большинство российских хоккеистов представляют “ТХК” (Тверской хоккейный клуб), занимающий 4-е место в текущей таблице регулярного чемпионата. Хоккеисты “ТХЛ” уступают 4 балла идущей на третьей позиции карагандинской “Сарыарке”. А лидирует в ВХЛ усть-каменогорское “Торпедо”, за которое, кстати, выступает Иван Иванов из студенческой сборной России.
Что касается Канады, то в составе этой команды мы, конечно, не увидим хоккеистов НХЛ. Состав студенческой сборной Канады сформируют игроки из команд, входящих в ассоциацию Ontario University Athletics. Это организация, объединяющая студенческие команды.
Впрочем, не надо думать, что это будет слабая команда. Как известно, в Канаде хоккей с шайбой сродни религии. В этой стране большой зрительский интерес вызывают даже школьные соревнования, не говоря уже о студенческих турнирах. К сведению, в Канаде несколько студенческих лиг.
О силе студенческой сборной Канады говорят и ее достижения на универсиадах. На счету канадцев 14 медалей, в том числе четыре золотые - в 1981, 1991, 2007 и 2013 годах. Примечательно, что в 2013 году в финале Универсиады “кленовые листья” победили сборную Казахстана.
Медалисты Универсиады (хоккей с шайбой, мужчины) 1993-2015:
2015 (Гранада, Испания): Россия, Казахстан, Канада
2013 (Трентино, Италия): Канада, Казахстан, Россия
2011 (Эрзурум, Турция): Россия, Беларусь, Канада
2009 (Харбин, Китай): Россия, Канада, Словакия
2007 (Турин, Италия): Канада, Россия, Казахстан
2005 (Инсбрук, Австрия): Россия, Чехия, Финляндия
2003 (Тарвизио, Италия): Россия, Словакия, Канада
2001 (Закопане, Польша): Словакия, Канада, Украина
1999 (Попрад-Татры, Словакия): Украина, Словакия, Канада
1997 (Муджу, Корея): Чехия, Финляндия, Канада
1995 (Джака, Испания): Казахстан, Чехия, Россия
1993 (Закопане, Польша): Россия, Казахстан, Словакия
Все матчи мужского хоккейного турнира пройдут на “Халык Арене”. Стоимость билетов от 500 тенге.
Расписание мужского хоккейного турнира
28 января
12.30. Словакия - Великобритания
16.00. Япония - Латвия
19.30. Казахстан - Китай
30 января
12.30. Корея - Россия
16.00. Швеция - Чехия
19.30. США - Канада
31 января
12.30. Япония - Кореяя
16.00. Словакия - США
19.30. Казахстан - Швеция
1 февраля
12.30. Россия - Латвия
16.00. Канада - Великобритания
19.30. Чехия - Китай
2 февраля
12.30. Великобритания - США
16.00. Латвия - Корея
19.30. Китай - Швеция
3 февраля
12.30. Канада - Словакия
16.00. Россия - Япония
19.30. Чехия - Казахстан
4-5 февраля
Четвертьфиналы
7 февраля
Полуфиналы
8 февраля
11.00. Матч за 3-е место
15.00. Финал