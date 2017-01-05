ХОККЕЯ И ЗРЕЛИЩ!

Серик Ибраев

Мужская студенческая сборная Казахстана по хоккею с шайбой на домашней Универсиаде-2017, которая пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы, нацеливается на золото. Правда, занять первое место будет непросто, так как в турнире ожидается очень высокая конкуренция. Помимо чемпионов прошлой Универсиады - команды России - на золотые медали претендуют родоначальники хоккея - канадцы, занявшие на Универсиаде-2015 третье место. Да и другие команды достаточно сильные - это Чехия, Швеция, Словакия, США. В общем, хоккейные баталии обещают быть напряженными и наверняка зрелищными.

Мужской турнир по хоккею на Универсиаде стартует 28 января - на день раньше официального открытия. Первую игру казахстанцы проведут с Китаем На прошлой Универсиаде-2015 хоккеисты сборной Казахстана завоевали серебряные медали

Всего в мужском хоккейном турнире Универсиады примут участие 12 команд, разделенных на три группы. В группе А сыграют Казахстан, Чехия, Швеция и Китай. В группе В поборются Канада, Словакия, США, Великобритания. И в группе С встретятся Россия, Япония, Корея, Латвия.

В четвертьфиналы попадают восемь команд из трех групп по рейтингу, составленному по итогам группового раунда. Победители групп распределят места в рейтинге с первого по третье. В расчет берутся в первую очередь количество набранных очков, затем разница шайб, количество забитых голов и так далее. Остальные 9 сборных займут в рейтинге позиции с 4-й по 12-ю. Из них пять команд (места в рейтинге с 4-го по 8-е) окажутся в четвертьфинале вместе с победителями групп, а остальные разыграют места с 9-го по 12-е в утешительном турнире.

Сборная Казахстана начала подготовку к турниру 21 января в Астане, где собрались кандидаты в команду. Затем с 24 по 27 января команда будет тренироваться в Алматы. На 25 января запланирован товарищеский матч сборная Казахстана - хоккейный клуб “Алматы”.

Возглавляет нашу команду известный казахстанский специалист Сергей Старыгин, тренировавший как молодежную, так и национальную сборные Казахстана.

Всего же в расширенном списке нашей команды 28 игроков, из которых в окончательный состав попадут 23 человека (20 игроков плюс три голкипера).

Среди кандидатов в команду выделяются два хоккеиста столичного “Барыса” - это нападающие Никита Михайлис и Дмитрий Гренц. Причем Михайлиса уже можно назвать восходящей звездочкой “Барыса”. Правда, воспитанник карагандинского хоккея получал мало игрового времени в КХЛ (Континентальная хоккейная лига), а недавно и вовсе был отправлен в ВХЛ (Высшая хоккейная лига) в так называемую командировку. Тем не менее 18 января в Новокузнецке в матче регулярного чемпионата КХЛ “Металлург” - “Барыс” (2:4) 21-летний Михайлис набрал три ассистентских балла.

Отметим также голкипера Павла Полуэктова, игравшего за “Барыс”, а сейчас защищающего цвета усть-каменогорского “Торпедо” в ВХЛ.

Студенческая сборная Казахстана однажды побеждала на Универсиаде. Правда, это событие произошло давно - в 1995 году.

Всего же на счету нашей мужской студенческой команды на Универсиадах 5 медалей (золото, 3 серебра, бронза).

На прошлой Универсиаде 2015 года, которая проходила в Гранаде (Испания), казахстанцы уступили в финале россиянам со счетом 1:3.

Примечательно, что сборную России возглавлял в Гранаде экс-игрок сборной СССР, московских “Спартака” и “Торпедо” (Ярославль) Вячеслав Уваев. И в Алматы команда России выступит под руководством этого специалиста.

Сборная России на Универсиаде в Алматы входит в число фаворитов. В состав российской команды вошли игроки из клубов ВХЛ (Высшая хоккейная лига). Причем большинство российских хоккеистов представляют “ТХК” (Тверской хоккейный клуб), занимающий 4-е место в текущей таблице регулярного чемпионата. Хоккеисты “ТХЛ” уступают 4 балла идущей на третьей позиции карагандинской “Сарыарке”. А лидирует в ВХЛ усть-каменогорское “Торпедо”, за которое, кстати, выступает Иван Иванов из студенческой сборной России.

Что касается Канады, то в составе этой команды мы, конечно, не увидим хоккеистов НХЛ. Состав студенческой сборной Канады сформируют игроки из команд, входящих в ассоциацию Ontario University Athletics. Это организация, объединяющая студенческие команды.

Впрочем, не надо думать, что это будет слабая команда. Как известно, в Канаде хоккей с шайбой сродни религии. В этой стране большой зрительский интерес вызывают даже школьные соревнования, не говоря уже о студенческих турнирах. К сведению, в Канаде несколько студенческих лиг.

О силе студенческой сборной Канады говорят и ее достижения на универсиадах. На счету канадцев 14 медалей, в том числе четыре золотые - в 1981, 1991, 2007 и 2013 годах. Примечательно, что в 2013 году в финале Универсиады “кленовые листья” победили сборную Казахстана.

Медалисты Универсиады (хоккей с шайбой, мужчины) 1993-2015:

2015 (Гранада, Испания): Россия, Казахстан, Канада

2013 (Трентино, Италия): Канада, Казахстан, Россия

2011 (Эрзурум, Турция): Россия, Беларусь, Канада

2009 (Харбин, Китай): Россия, Канада, Словакия

2007 (Турин, Италия): Канада, Россия, Казахстан

2005 (Инсбрук, Австрия): Россия, Чехия, Финляндия

2003 (Тарвизио, Италия): Россия, Словакия, Канада

2001 (Закопане, Польша): Словакия, Канада, Украина

1999 (Попрад-Татры, Словакия): Украина, Словакия, Канада

1997 (Муджу, Корея): Чехия, Финляндия, Канада

1995 (Джака, Испания): Казахстан, Чехия, Россия

1993 (Закопане, Польша): Россия, Казахстан, Словакия Все матчи мужского хоккейного турнира пройдут на “Халык Арене”. Стоимость билетов от 500 тенге. Расписание мужского хоккейного турнира

28 января

12.30. Словакия - Великобритания

16.00. Япония - Латвия

19.30. Казахстан - Китай

30 января

12.30. Корея - Россия

16.00. Швеция - Чехия

19.30. США - Канада

31 января

12.30. Япония - Кореяя

16.00. Словакия - США

19.30. Казахстан - Швеция

1 февраля

12.30. Россия - Латвия

16.00. Канада - Великобритания

19.30. Чехия - Китай

2 февраля

12.30. Великобритания - США

16.00. Латвия - Корея

19.30. Китай - Швеция

3 февраля

12.30. Канада - Словакия

16.00. Россия - Япония

19.30. Чехия - Казахстан

4-5 февраля

Четвертьфиналы

7 февраля

Полуфиналы

8 февраля

11.00. Матч за 3-е место

15.00. Финал