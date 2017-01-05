ВЫБОР ПАРЛАМЕНТА

Мадина Мериманова

Скорость принятия политических реформ в Казахстане поражает своей быстротой. Пару лет назад Нурсултан Назарбаев сообщил, что готов к следующему этапу государственного строительства. И вот-вот настанет время по изменению функционала всех ветвей власти. При этом изначально говорилось о том, что политические изменения станут финалом реализации пяти институциональных реформ, то есть произойдут ближе к 2020 году. Однако в стране что-то изменилось

Уже к концу прошлого года стало понятно, что этап политических преобразований ждет Казахстан в 2017 году. В середине января в стране создали рабочую группу по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Спустя пару дней члены этой группы сообщили, что подготовят предложения к февралю. А уже 24 января руководитель рабочей группы - глава Администрации президента Адильбек Джаксыбеков - доложил Назарбаеву о выработанных предложениях по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти. По сути, подтвердив муссировавшуюся версию о том, что сценарий перераспределения полномочий уже давно готов и лишь ждет своей легитимизации.

Итак, что ждет Казахстан в ближайшем будущем?

Первое - урезание президентских полномочий.

В компетенции президента останутся вопросы обороноспособности (то есть глава государства продолжит являться главнокомандующим), внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти. А полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента.

Попутно будут расширены полномочия парламента в части формирования правительства и определения его политики. “В наших условиях правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль парламента в отношении правительства по многим вопросам”, - заявил Назарбаев.

На деле это означает, что партия-победитель на парламентских выборах будет обладать полномочиями не просто соглашаться или не соглашаться с кандидатурой на должность премьер-министра, предлагаемой президентом, но сама выдвигать премьера и формировать кабмин. При этом, судя по всему, правительство будет автоматически меняться после проведения парламентских выборов. А значит, каждая партия может идти на выборы в мажилис не просто со списком кандидатов в депутаты и предвыборной платформой, но и с проектом состава правительства.

Кстати, при таком раскладе парламент может и инициировать ротацию в Кабинете министров. Вне зависимости от того, какая из партий в настоящее время находится у власти.

Что касается утверждения государственных программ, то теперь, видимо, правительству будет мало одного собственного решения “принять”. Оно должно будет защищать целесообразность принятия такой программы перед парламентом, который может и отказать Кабмину в этом.

Вполне возможно, что наделение парламента столь широкими полномочиями позволит партиям стать более активными в межэлекторальный период и сделать борьбу за парламентские мандаты более увлекательной для избирателей. (По крайней мере, на это хочется надеяться.) Кроме того, разнообразие партий в мажилисе будет означать вероятность создания коалиций в противовес сегодняшней фактической монополии одной партии как на принятие решений в парламенте, так и на политику в стране в целом.

Предложенные рабочей группой 40 предложений предполагают коррекцию норм Конституции в части расширения полномочий парламента, а также усиления самостоятельности и ответственности правительства. Еще 13 норм, касающихся уточнения статуса Верховного суда, и нормы (всего было внесено 32 предложения) по определению полномочий президента (11 конституционных законов и 80 законов) могут пройти без изменений Конституции.

Судя по скорости “обсуждения”, все предполагаемые законодательные поправки придут в парламент уже в течение нынешней сессии, то есть до конца июня. И, что также не исключено, до июля будут приняты. Чтобы с сентября страна зажила уже по-новому. Впрочем, возможно, хотя принятие их и будет столь скорым, введение в действие все же отсрочат. До пока еще не известной даты. Астана Фото Радмира Фахрутдинова