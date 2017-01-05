КТО ЗА ЧТО?

Азамат Горожанин

Минувший год оказался весьма урожайным на задержания коррупционеров. Причины, видимо, следует искать в реализации нового Закона о противодействии коррупции (действует с января 2016-го), поправок в Уголовный кодекс, которыми ряд злоупотреблений и хозяйственных преступлений вынесли в особый раздел, и появлении Этического кодекса для госслужащих.

Кроме того, Министерство по делам госслужбы было преобразовано в Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, которое возглавил Кайрат Кожамжаров - авторитетный и опытный правоохранитель, весь его послужной список - ответственные руководящие посты по раскрытию особо тяжких преступлений в уголовной сфере и по надзору за соблюдением законности в прокуратуре, МДВ, на таможне

Так вот, вероятно, 2016-й совершенно закономерно стал таким “сенокосным”. Чиновников ловили как в Астане, так и в областях. И во власти, и в среде тех, кто обещал выполнить те или иные госзаказы. В течение года агентство периодически показывало общественности результаты работы.

Первым из наиболее скандальных воспринималось дело о хищениях и откатах в компании “Астана-ЭКСПО”.

Экс-руководитель нацкомпании Талгат Ермегияев получил 14 лет строгого режима с конфискацией имущества, нажитого преступным путем, а также пожизненно лишился права занимать руководящие должности в госорганах и коммерческих организациях. Его также обязали выплатить почти шесть миллиардов тенге нацкомпании и 177 миллионов государству - в виде ущерба и госпошлины.

Фигурантами по этому делу проходили более двадцати человек, 12 из которых путем действенного раскаяния пошли на сделку со следствием, возместили ущерб и потому отделались более мягкими приговорами.

В рамках этого дела в заключение отправились экс-глава департамента строительства нацкомпании Кажимурат Усенов (два года колонии общего режима), а также десять человек, среди которых менеджеры “Астана-ЭКСПО”, бизнесмены и подрядчики, получившие от четырех до десяти лет.

В комитете ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза следствие обнаружило, что глава комитета Сакташ Хасенов со своим доверенным лицом Е. Решетько наладили систему выдачи разрешений на ввоз мясной продукции на территорию Казахстана.

Чиновник получал взятки на системной основе по установленной “таксе”. Предприниматели ежемесячно платили за каждый килограмм ввозимого мяса.

При незаконном покровительстве Сакташа Хасенова с марта по октябрь 2016 года в Казахстан в обход контроля ввезли более 7,4 тысячи тонн мяса птицы, а сумма взяток за период составила 37 миллионов тенге. На добытые преступным путем денежные средства Хасенов неплохо устраивал свою жизнь. В том числе в октябре приобрел в салоне автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска.

Подозреваемых задержали с поличным при получении очередной взятки в размере пяти миллионов тенге от руководителей ТОО “Хладоленд” за выдачу разрешения на ввоз и беспрепятственный провоз по территории Казахстана 1000 тонн мяса птицы. Оба полностью признали вину. С санкции суда Сакташ Хасенов был арестован.

В 2016 году в Алматинской области задержали последнего из находившихся в международном розыске фигуранта так называемого “Хоргосского дела” Бекболата Кайрбаева. Он является родным братом лидера ОПГ Талгата Кайрбаева.

Напомним, в 2013 году работников таможни и госбезопасности обвинили в контрабанде через таможенные посты “Хоргос”, “Калжат” и “Достык”. В качестве обвиняемых по делу проходили 45 человек. Помимо этого в розыск были объявлены 19 человек.

Уголовное дело содержало более 1500 томов. В процессе также участвовали более 600 свидетелей, 48 адвокатов и 38 защитников, что сделало процесс крупнейшим в Казахстане.

Бекболат Кайрбаев выступал связующим звеном в процессе подкупа высокопоставленных должностных лиц в правоохранительных органах с целью прекращения уголовного преследования в отношении членов ОПГ.

О расследовании по фактам получения взяток в особо крупном размере в отношении руководства АО “Байтерек Development” стало известно в ноябре. Под следствием оказались зампред правления компании Арслан Джакупов, глава департамента дирекции ГЧП Бауыржан Айтимбетов, бывший и нынешний управляющие директора Г. Анарбай и Газиза Сариева, а также взяткодатели из руководства ТОО “Project City Group”.

Затем 30 ноября под стражу взяли экс-председателя правления “Байтерек Development” Бахыта Жаксыбаева (на момент задержания он возглавлял АО “Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ” Министерства национальной экономики). Следователи разъяснили, что именно Жаксыбаев руководил деятельностью всех участников преступления, распределял роли и размер получаемых взяток. На тот момент следствие располагало данными о 288 миллионах тенге в качестве взяток, полученных должностными лицами на системной основе. Откаты шли за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы “Нурлы жол”.

В разглашении государственной тайны в настоящее время обвиняют сразу трех чиновников, правда, в разных делах. Это заместитель руководителя Администрации президента Баглан Майлыбаев и его помощник Николай Галихин.

Другой подозреваемый по сходному обвинению - бывший председатель КНБ Нартай Дутбаев.

В августе 2016 года чиновник управления транспорта и автодорог Дауренбек Жансейтов продавил выгодное для себя и аффилированных лиц решение по закупу оборудования для железной дороги. Ранее ТОО “Нур Жарык Сервис” обратилось в управление о замене белорусского светофорного оборудования на казахстанское, которое производит ТОО “Светоком”. Но “светокомовское” оборудование не соответствовало проектно-сметной документаци. И тогда Жансейтов потребовал от директора “Нур Жарык Сервис” через посредника взятку в сумме два миллиона тенге за приемку и подписание актов выполненных работ, а также за общее покровительство. Приговором суда 19 сентября 2016 года Жансейтов был наказан лишением свободы сроком на 3,5 года с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Правда, 18 января к осужденному Жансейтову, инвалиду III группы, применили акт амнистии - наполовину сократили срок - на 1 год 7 месяцев 17 дней. В остальной части приговор оставлен без изменения.

В конце ноября выяснилось, что в ЮКО замдиректора департамента автодорог завышал стоимость земли под строительство и в сговоре с руководителем ТОО “Strike and Co” похитил 68 миллионов бюджетных тенге. Аналогичные преступления пресекли в Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Обнаружены факты преступной экономии на стройматериалах, нарушение правил проведения госзакупок и госаудита.

20 декабря задержали главных государственных аудиторов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Б. Копобаева и А. Жангирбаева. Ревизоры попались на получении 16 миллионов тенге от генерального директора РГП на ПХВ “Казахавтодор” и его заместителя Ернура Шамишева. Деньги предлагались “за неотражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств”.

В схему были вовлечены все руководители областных филиалов “Казахавтодор”, которые собирали взятки для государственных аудиторов. Должностные лица Cчетного комитета и РГП “Казахавтодор” признали вину и раскаялись. Генеральный директор “Казахавтодора” Серикжан Мукашев, его заместитель, а также руководитель отдела К. Ажигулова попали под арест. Главный бухгалтер РГП и руководитель одного из отделов, а также государственный аудитор Копобаева заключены под домашний арест. Вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП “Казахавтодор” признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 миллионов тенге. Расследование продолжается.

События уже наступившего года демонстрируют наметившуюся тенденцию. Чиновники продолжают “сыпаться”.

Суд задержал председателя правления Единого накопительного пенсионного фонда Руслана Ерденаева и начальника управления финансовых рисков ЕНПФ Мусу Бахтова.

Также Национальным бюро по противодействию коррупции задержан экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев.

Бишимбаева подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупном размере по предварительному сговору. По данным антикоррупционного ведомства, все деньги, полученные незаконным путем, Бишимбаев тратил на личные нужды.

Алмалинский районный суд Алматы санкционировал арест председателя правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками АО “ЕНПФ” Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО “АлатауМунайАлтын” Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО “Бузгул Аурум” Азата Найзагарина.

Согласно сообщению, арестованных подозревают в присвоении и растрате вверенного им чужого имущества. По словам адвоката, представляющего интересы учредителя и директора ТОО “Булгур Аурум” Бахытжана Кенжебаева и Азата Найзагарина, суд отказался выпустить их под залог даже в размере пяти миллиардов тенге! Проверку деятельности ЕНПФ начали 21 декабря 2016 года. Как сообщала тогда пресс-служба Нацбанка, проверяли операции, совершенные ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.

По сравнению с предыдущим годом аналитики Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции обнаружили рост коррупционных правонарушений в квазигосударственном секторе почти в 1,5 раза (с 143 до 202).

В сообщении, распространенном по данному поводу, в качестве иллюстрации упомянуты расследования в отношении коррупционной практики руководителей АО “Байтерек Development”, “Астана ЭКСПО-2017”, “НК” СПК “Астана”, СПК “Жетысу”, “Казахстан Темир Жолы”, АО “Казахтелеком”, АО “Международный центр приграничного сотрудничества “Хоргос”, АО “КазМҹнайГазҳнімдері” и других.

Из всех зарегистрированных коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе 55 процентов (112) совершается в рамках закупок. Среди основных причин в антикоррупционном ведомстве называют отсутствие единых подходов при осуществлении закупок, недостаточный уровень прозрачности, преобладание административных способов регулирования. В системе закупок квазигоссектора практически отсутствуют механизмы контроля, не отслеживается ход их проведения и не публикуются результаты, заявки в отдельных компаниях по прежнему принимаются в бумажном формате, сообщили в ведомстве.