СДЕЛКА С СИСТЕМОЙ

Алан Байтенов

Оплачивать штрафы со скидкой и быстро - это выгодно всем. И провинившимся автолюбителям, и, как оказалось, государству. Вот, к примеру, российские коллеги подсчитали - почти 70 процентов всех дорожных штрафов, а это у соседей более 40 миллионов протоколов, в 2016 году водители оплатили с пятидесятипроцентной скидкой. То есть в первые 20 дней с момента вынесения решения о штрафе - так принято в российском законодательстве.

К слову, у нас тоже работает похожая система. Однако она не подразумевает скидок на штрафы, которые были зафиксированы техническими средствами контроля. Ведь именно их большинство среди административных протоколов нарушения правил дорожного движения, к примеру, нарушение ограничений скорости или требований разметки. И каждый год чиновники вдруг начинают решать задачу: почему копятся долги перед государством и как нарушителей, наконец, заставить платить? При этом не пытаясь заинтересовать

Чтобы понять разницу в организации работы, вернемся к показателю в 40 миллионов протоколов. У нас их всех, административных правонарушений, только 2,9 миллиона за прошедший 2016 год. И нарушения скоростного режима - всего 247 096 протоколов. Это официальная информация от комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Кстати, что-то не совсем складно получается. Так, к примеру, в 2015 году “камерами” было зафиксировано более 615 тысяч правонарушений. И только по Алматы более 330 тысяч случаев. Как мы понимаем, превышение скорости в этом случае наиболее популярное нарушение, что фиксируют технические средства.

Впрочем, речь сейчас не о статистике из официальных отчетов. Дело в другом - только представьте, у них 40 миллионов протоколов в течение года были оплачены с 50-процентной скидкой! Даже так - были оплачены! У нас же упомянутые 615 тысяч правонарушений - 11 миллиардов тенге. Из которых смогли получить чуть больше четырех миллиардов. То есть менее 50 процентов. В нашей категории - примерно 0,3 миллиона протоколов, которые были оплачены добровольно...

Безусловно, страны и масштабы абсолютно разные, но сама система сбора средств может быть абсолютно идентичной. Ведь здесь нет ограничений - платежные шлюзы работают исправно, точек оплаты более чем достаточно. Да и желание у проштрафившихся искупить свою вину как можно скорее и менее болезненно присутствует обязательно. А вот возможностей у нас нет. Парадокс, но законом не подразумевается скидка на протоколы, составленные “по показаниями” приборов слежения за порядком. То есть фактически та самая распиаренная система оплаты штрафов со скидками не работает - ведь получить скидку можно только в случае со штрафом, который был выписан “живым” полицейским. И, конечно же, только в том случае, если ты успеешь оплатить его в течение семи дней.

Так вот, раз уж пошла речь о сроках: у нас семь, у соседей, повторимся, двадцать дней. И они, в смысле общественные организации, а также привлеченные ими юристы-общественники обеспокоены таким вот малым сроком! То есть это действительно для них проблема - хотим заплатить, хотим рассчитаться с долгами, но вот времени не хватает. Поэтому уже созрело предложение, которое планируется адресовать в Государственную думу - если и не увеличить тот самый двадцатидневный скидочный период, так хоть исчислять его с момента получения в руки письма с протоколом о нарушении. А не с момента самого нарушения. Почему еще начали беспокоиться? Все дело в том, что, оказывается, “выручка” государства уже упала на 11 процентов по сравнению с первым полугодием 2016 года. Когда, к слову, оплата штрафов во время скидочного периода составляла 78,3 процента!

Из всего этого видно, что в России система получения штрафных денег работает куда проворнее и гибче. Взять, к примеру, другие административные нарушения, где можно оплатить штраф со скидкой. У нас на то всего неделя. Согласитесь, двадцать рабочих дней было бы куда удобнее. И деньги в случае чего найти, и произвести саму процедуру оплаты. Ведь в конечном итоге все это работает на раскрываемость.

Впрочем, понять позицию полицейских можно. Складывается такое впечатление, что эффективность системы оценивается количеством штрафов, которые теоретически могут прийти в бюджет. Миллиарды, пусть даже они зафиксированы лишь на бумагах и в докладах, выглядят действительно весомо. Но все эти неоплаченные штрафы - всего лишь долговые расписки. То есть очень длинные тенге.

Впрочем, может быть, неоплаченные штрафы - еще и своеобразная “заначка” для государства? Так сказать, на нужное время. Мол, потом, когда придет срок, мы обязательно заставим отдать. К примеру, под угрозой потерять большее. Правда, как мы понимаем, это может вызвать не самую позитивную реакцию в обществе. Даже несмотря на то, что государство формально право.

Решение со скорейшим получением штрафных средств очевидно - расширить льготный период, привязать его начало к сроку получения уведомления и дать возможность оплачивать со скидкой штрафы также и с технических средств фиксации нарушений. Для чего вообще задумывалась система “сокращенного порядка административного производства” (так официально именуется досрочное и льготное погашение штрафов)? Чтобы штрафы не превращались в “глухарей”.

Ну и, конечно, отличная возможность рассчитаться с долгами. Уверены, есть такие автолюбители, которые не могут себе позволить закрыть вопрос полностью и в момент. Но они признают свою вину, отчего с удовольствием воспользовались бы “сезоном скидок” от государства. Стоит, наверное, попробовать в самое ближайшее время объявить хотя бы пятидесятипроцентную амнистию даже на существующие штрафы. Уверены - многие бы воспользовались такой замечательной возможностью. Уверены и в том, что государство абсолютно не против получить свои деньги как можно скорее.

Ну а пока мыльный пузырь в виде непогашенных штрафов продолжает увеличиваться и никого происходящее не волнует - система продолжает копить неработающие деньги.