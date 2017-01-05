ЗАЛ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ

Константин Маскаев

В самом преддверии Универсиады-2017 в Алматы в Центральном государственном музее РК вчера открыли выставку, посвященную истории казахстанского спорта. На мероприятие пригласили школьников, а перед посетителями выступили знаменитые казахстанские спортсмены, среди которых был и олимпийский чемпион по классической борьбе 1980 года Жаксылык Ушкемпиров

Музей составил выставку “История казахстанского спорта” из собственного собрания экспонатов, чем стремится показать историю спорта в стране, начиная с исторически известных событий и истоков (традиционных видов спорта) до современности. Например, самыми возрастными экспонатами можно считать фотографии, газетные вырезки и личную вещь - меховой головной убор - силового атлета Хаджимукана Мунайтпасова. Также уникальным экспонатом можно считать фотоальбом Спартакиады республик Средней Азии, которая прошла в Алма-Ате и окрестностях в 1943 году. Но самое любопытное, что казахский поэт и акын Жамбыл Жабаев вошел в судейскую коллегию спартакиады и, в частности, оказался арбитром в одном из национальных видов спорта - кокпаре. На одной из фотографий альбома певец соцреализма запечатлен среди атлетов.

Не могут не вызвать интереса личные вещи ветеранов спорта, членов сборной СССР, призера XXII Олимпийских игр 1980 года Серика Конакбаева и олимпийского чемпиона, чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Жаксылыка Ушкемпирова. В экспозиции представлен сертификат золотого призера Олимпиады-80, поздравительная телеграмма от спортивного руководства страны.

Здесь же страницы становления и расцвета казахстанской спортивной истории. Например, подборка фотографий с открытия и первых чемпионатов на высокогорном катке “Медео”, строительства Центрального стадиона в Алма-Аты. Представлен и парадный гардероб олимпийцев и участников других международных спортивных событий - костюмы сборной для олимпийских игр и Азиады. В этой галерее по праву занимает место и самая свежая экипировка атлетов предстоящей Универсиады.

В день открытия посетителями музея стали школьники. Экскурсовод Гульсара Жапакова помогла им окунуться в гущу спортивных событий прошлого и настоящего. Она рассказала детям, что за годы независимости атлеты из Казахстана внесли значительный вклад в развитие как национального, так и международного спорта, показали немало спортивных достижений - приняли участие в 12 Олимпийских играх и завоевали 20 золотых, 25 серебряных и 31 бронзовую награду. В историю казахстанского спорта навсегда вписаны имена Юрия Мельниченко, Александра Парыгина, Василия Жирова, Бекзата Саттарханова, Ермахана Ибраимова, Ольги Шишигиной, Бахтияра Артаева, Бахыта Сарсекбаева, Ольги Рыпаковой, Казбека Валиева, Александра Винокурова и других. В зимних видах спорта прославились великий лыжник Владимир Смирнов и биатлонистка, вице-чемпионка Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Елена Хрусталева.

Выступая на открытии выставки, Жаксылык Ушкемпиров рассказал школьникам о значении спорта в становлении характера и роли государства в формировании здорового образа жизни, о личном внимании президента, которое он уделяет становлению нации активных и здоровых граждан. Он также поздравил собравшихся с предстоящим спортивным праздником и пожелал молодежной сборной Казахстана успешного выступления и больше медалей высшего достоинства.

Выставка продлится до 26 марта. Музей открыт с 9.30 до 18.00 во все дни, кроме вторника. За вход в музей дети платят 100 тенге, взрослые - 300 тенге, студенты - 200 тенге, пенсионеры - 150 тенге. Для иностранных гостей и туристов вход - 500 тенге.

Фото Талгата Галимова