ФЕДОР БОНДАРЧУК И ЕГО “ПРИТЯЖЕНИЕ”

Алина Сарсенова

Звездные режиссеры и актеры уже не раз презентовали сами свои фильмы в Казахстане, это уже стало каким-то модным трендом. Вот и известный российский актер, режиссер, продюсер, клипмейкер и телеведущий Федор Бондарчук решил лично представить нашим зрителям свою новую режиссерскую работу - фильм “Притяжение”. 25 января состоялась встреча Бондарчука с журналистами в кинотеатре Kinopark 11 IMAX Esentai

Бондарчук также является режиссером самого кассового фильма в России - “Сталинград”, а “Притяжение” - это смелый и неожиданный проект - первый в современной истории российский фильм о вторжении инопланетян. То есть фантастическая антиутопия - история о том, как меняется жизнь человечества после падения на Москву таинственной инопланетной “тарелки”. В фильме невероятно много компьютерной графики, которая удивляет своей правдоподобностью и полным погружением в происходящее на экране. Кроме того, “Притяжение” стала четвертой российской картиной, которая вышла в формате IMAX.

- Я очень рад снова посетить Алматы, у меня здесь много друзей, я даже здесь снимал, - говорит Федор Бондарчук. - В Москве 24 января была премьера, а до этого состоялась премьера в районе “Северное Чертаново”. Ко мне подошли владельцы кинотеатра в Чертаново и сказали, что, “судя по общему плану, “тарелка” упала прямо на наш кинотеатр, давайте сделаем народную премьеру”. Тогда у них на сайте зарегистрировались три тысячи человек, они провели определенную работу, и тысяча зрителей посетили показ. Это был волшебный прием, я никогда ничего подобного не испытывал, эта премьера останется в моей памяти надолго.

По сюжету, стало известно, что сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертаново оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. Специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми гостями.

- Сценарий мы “дошлифовывали” даже во время съемочного периода, - отмечает Федор Бондарчук. - Он попал ко мне на стол, чтобы я занялся сопродюсированием вместе с молодой организацией “Водород”, до этого я снимался у них в картине “Призрак”. И вот я начал придумывать, как этот фильм, “Притяжение”, можно будет снять, тогда коллеги мне и сказали: “Вот сам и снимай”. Я очень ценю Олега Маловичко, который является соавтором сценария, и благодарен Андрею Золотареву, который работал на площадке до последнего. Кое-что мы обнаружили уже в монтажной, пригласили фокус-группу, кстати, до этого я никогда не прибегал к этому, но по результатам фокус-группы мы дописали несколько сцен и доделали их. Мы очень дорожим сценаристами, так как их немного, ищем новых звезд. Кстати, это дебютная роль актрисы Ирины Старшенбаум, я под большим впечатлением от работы с ней, думаю, что ее ждет большое будущее.

Конечно же, так как это первый российский фильм про инопланетян, то журналистов очень интересовал вопрос, почему Федор решил с этим поработать, ведь снимать про НЛО любят в Голливуде.

- Меня не заинтересовали именно инопланетяне, - говорит Бондарчук. - Мне интересны человеческая история, сложные характеры и, конечно же, те метафоры, которые были заложены сценаристами. То есть про день сегодняшний, про агрессию, которая существует, невозможность друг друга услышать и быть услышанными. Мы не даем друг другу выдохнуть и сказать: “Подожди, я попробую тебя понять - с другим цветом лица, другого вероисповедания, с серьгой и так далее”. Я читал сценарий как хорошую книгу, а потом подумал: как это снимать? Что там упало - летающая тарелка? Кстати, может быть, будет продолжение, но посмотрим на прокат.

Кстати, для работы над фильмом был приглашен новозеландский звукорежисер Дэйв Уайтхед (Dave Whitehead), который также является композитором, режиссером, сценаристом, продюсером, художником. Почему Федор Бондарчук решил поработать именно с ним, а не стал искать кандидатуру в отечественной киноиндустрии, он объясняет так: “Я отматывал назад и слушал, какие Дэйв Уайтхед создавал звуки. Он попросил дать ему отправную точку, чтобы его фантазия полетела. Я тогда сказал, что у наших инопланетян водная цивилизация. Он абсолютно свободный человек, находится в постоянном поиске, любой звук, который он слышит, может тут же записать, а потом засемплировать. Он одержимый и потрясающий художник”.

Оказывается, бюджет картины - 380 миллионов рублей, но самое сложное было снимать незатратные сцены: “Самое сложное было снимать актера Александра Петрова после того, как он на середине съемочного периода разорвал себе сухожилия на ноге и оказался в гипсе. Мы вспомнили старый добрый кинематограф, практически Чаплина, где не было графики, все строилось на обманках. С одной стороны - один дублер, а здесь загипсованный Петров скажет уже с отдышкой, как будто он бежал сам, и так далее, но вы этого не заметите. Мы даже сделали пластический грим, маску Александра Петрова”.

После просмотра фильма у многих зрителей возникла ассоциация с тем, что Бондарчук затрагивает тему мигрантов, когда герой фильма говорит: “Это наша Земля”. На что Федор ответил: “Я не затрагивал тему мигрантов, но я, конечно же, об этом думал. Неуправляемость любой стихийно организованной группы - она пугает. Все это сделано с любовью к людям, у этого героя, который произносит фразу “Это наша Земля”, помимо социальной нагрузки есть еще личное, он испытывает слепую ревность, которая порождает любые, даже неосознанные поступки, совершенные в состоянии аффекта, и последствия могут быть разные”.