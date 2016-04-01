РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Айгуль Жилкишина

Директор турфирмы из Усть-Каменогорска Валерия Топольняк планирует открыть частный музей “Старая квартира”. В типичном жилище брежневской эпохи расположат сервант, наполненный хрусталем, книжный шкаф и низкие кресла. Посетители смогут найти там фанерный чемодан, кухонную утварь, новую школьную форму времен СССР и даже папиросы “Беломор”. Ниша частных музеев, тем более с тематикой социалистической эпохи, в Казахстане пока практически свободна, поэтому успех среди жителей ВКО обеспечен. Впрочем, подобные музеи не затерялись бы и в других городах. Для людей среднего и старшего поколения такое собрание артефактов советского быта станет ярким эмоциональным воспоминанием, а в списке городских достопримечательностей появится новый объект Более четверти века назад распался первый в мире проект социалистического государства. Вехи его официальной истории времен СССР можно отследить по экспозициям Центрального государственного музея в Алматы. Однако реальных бытовых предметов, окружавших повседневную жизнь советского человека, там не видно.

Вообще на постсоветском пространстве не распространена культура маленьких уютных музеев, посвященных какой-либо отдельной тематике. К примеру, многим алматинцам и гостям города было бы интересно окунуться в атмосферу советских игрушек. Для кого-то такой антураж может стать ожившим советским прошлым, но прежде всего для большинства людей машинки, мячи, клоуны и погремушки связаны с очень яркими воспоминаниями из детства. Разве неинтересно было бы потрогать руками плюшевых мишек и переворачивать куклы, чтобы они пропели “мама”? Приятными воспоминаниями для мужчин стали бы картонная коробка с конструктором из алюминиевых деталей или настольный хоккей.

Человеческой памяти свойственно стирать плохое и “цепляться” за приятное и очень трогательное. Например, такой не всем сейчас понятный талон за 20 килограммов сданной макулатуры. Возможно, не все вспомнят, что бумаги не хватало в советской повседневности. Зато каким эмоциональным узнаванием станут пункты приема макулатуры, где получали те самые заветные талончики. Их можно было обменять на произведения Майн Рида, Дюма или братьев Стругацких. А в дни выдачи особо интересных книг очередь в магазины приходилось занимать с раннего утра.

Музеи социалистического быта в ближайшем будущем станут пользоваться спросом не только у европейских туристов, но и у местной публики. Как показывают наблюдения, интерес к советской тематике будет только возрастать. Наблюдаемую за последнее время массовую ностальгию по советскому или даже ренессанс советской атрибутики легко объяснить. Для тех, кто сегодня социально активен, советское время было периодом детства, отрочества, юности. Поэтому такие предметы быта и мебели - это погружение в личностную историю. Скамейки во дворе дома, в котором они раньше жили, или детский сад с игрушками. А также автомобили тех лет, театральные программки, удостоверения, значки, марки, этикетки, пионерские галстуки, школьные дневники - все это знаки советского времени. Машины времени

Пока не приходится утверждать, что казахстанская пресса пестрит объявлениями об открытии таких музеев. Однако такие “ожившие памятники” все чаще открываются в России, где за последние два года посетители смогли оценить собрания раритетов советского периода. К примеру, уже год в Кирове работает ни много ни мало Музей Советского Счастливого Детства. Он претендует на звание полномасштабной энциклопедии повседневной жизни Советского Союза в последние 50 лет ХХ века. Организаторы составили и собрали своего рода свод феноменов советского периода, чтобы представить главные черты той цивилизации.

Недавно в Рязани начал работу частный музей СССР. В нем собрали более тысячи устройств и предметов, произведенных в советскую эпоху, - посуду, одежду, журналы, игрушки, магнитофоны, плакаты и многие другие вещи, которые советские граждане использовали повседневно. Примечательно то, что экспонаты в музее посетителям разрешено трогать руками - можно посмотреть диафильм, послушать пластинку, попечатать на машинке, примерить что-то из одежды.

А в Казани открылся первый частный музей советских игровых автоматов. Его организаторы осуществили детскую мечту любого советского школьника - иметь дома “Морской бой”. Всего в коллекции насчитывается около 40 уникальных аппаратов. В их числе не только “Морской бой”, но и “Магистраль”, “Снайпер”, “Городки”, а также “Баскетбол”, “Воздушный бой”, “Подводная лодка”, “Хоккей”. Между прочим, в музее имеются также автоматы с газированной водой с граненым стаканом и аппарат для разливного кваса.

Владельцы музея отмечают, сколь много подростков приходят посмотреть и попользоваться их экспонатами: “Это только кажется, что современным детям, кроме планшетов и компьютерных игр, ничего не нужно, утверждают новые музейщики. “Когда они попадают к нам в музей, начинают осознавать, что вокруг них огромное количество непонятных девайсов, на первый взгляд не очень-то интересных, но нужно их освоить, - говорит директор музея Стаханов. - Через несколько минут детей уже не оторвать. Ведь можно подергать какие-то ручки, посмотреть в перископ, все это движется, шумит... И многим становится интересно, даже несмотря на то, что молодежи плевать на советскую историю и ностальгию родителей. А для взрослых мы являемся этакой машиной времени, куда можно привести детей и показать те самые автоматы и устройства, которые 30-40 лет окружали всех жителей Советского Союза”.

Времена попыток “десоветизации” нашей истории канули в Лету. Общество уже осознает, что невозможно вырвать из прошлого страны какой-то этап развития, не нарушив ее идентичности. И такие музеи времен соцреализма помогут не только сохранять историческую память, но и дать возможность нынешней молодежи составить свое представление о недавнем прошлом.