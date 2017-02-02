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ТРЕТЬЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: IT-ВЕК Горячие новости / События

Мадина Меирманова
Во вторник президент обратился к народу страны с очередным Посланием. Оно сделано в нетрадиционной форме и носит столь же нетрадиционное содержание. По сути, новое Послание - это симбиоз из ранее озвученных и пока нереализованных поручений. И демонстрирует поступательное развитие Казахстана в сторону достижения глобальных целей-2050


В Казахстане уже привыкли к тому, что глава государства обращается к народу страны, выступая перед его избранниками. То есть на совместном заседании палат парламента или мероприятии, где присутствуют как депутаты, так и члены правительства (например, на Дне индустриализации). Но в любом случае президент зачитывает документ лично. На этот раз сценарий поменялся: глава государства в понедельник выступил по телевизору, объявив, что завтра, то есть во вторник, его Послание будет опубликовано.
Уже после полуночи вторника все желающие могли ознакомиться с документом, который был размещен на сайте Акорды.
Новое Послание названо “Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность” и открывает новую эру в истории развития нашей страны.
Первые две модернизации Казахстан прошел за первые 25 лет своего суверенитета. Первая - становление нового Казахстана, переход от плановой экономики к рыночной и выход на рельсы устойчивого развития. Вторая ознаменовалась принятием первой в истории страны среднесрочной программы развития “Стратегия-2030”. “Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт. Теперь мы должны смело шагнуть вперед и начать третью модернизацию”, - говорится в Послании президента.
Новая модернизация условно разделена на пять ключевых направлений. Их реализация должна вывести нашу страну в 30 развитых (передовых) стран мира.
Первый приоритет - это ускоренная технологическая модернизация экономики. “Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий... Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие”.
Чтобы стимулировать развитие IT-технологий и их массовое внедрение в казахстанский быт, президент дал поручение разработать и принять отдельную программу “Цифровой Казахстан”.
К слову, такая программа разрабатывалась Министерством информации и коммуникаций в прошлом году. И, как говорил осенью прошлого года глава МИК Даурен Абаев, она нацелена “на качественный переход экономики страны на инновационные рельсы”. В ее итоге: “Доля сектора ИКТ в ВВП Казахстана к 2020 году достигнет 4,85 процента; производительность труда в ИКТ-сфере вырастет на 31 процент; цифровая грамотность населения составит 80 процентов; доля пользователей интернета увеличится до 78 процентов; доля оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в бумажной и электронной формах, увеличится до 80 процентов”. Кстати, разработанная МИК программа “Цифровой Казахстан” стала трансформацией другой госпрограммы - “Информационный Казахстан-2020”, запущенной весной 2010 года.
Скорее всего, теперь новая программа будет дополнена и расширена согласно поручениям, данным президентом в Послании.
В том числе в новой программе наверняка учтут важное поручение главы государства по созданию собственной силиконовой долины в Астане: Назарбаев поручил Кабмину создать на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 международный технопарк IT-стартапов, который должен стать “платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира”.
Модернизация означает и акцентирование внимания на поддержке экспортоориентированных отраслей, для чего при правительстве надлежит создать совет по экспортной политике с участием представителей бизнес-сообщества и до осени разработать экспортную и инвестиционную стратегии. Впервые в стране будут сформулированы подобные стратегии.
В АПК и нефтегазовом секторе Казахстан также не меняет своей нацеленности на увеличение собственной доли на мировых рынках.
Однако в агропромышленном комплексе прозвучал ряд поручений, которые должны стать стимулом роста для фермеров.
“Мы должны повысить эффективность использования земли. В течение пяти лет необходимо увеличить площадь орошаемых земель на 40 процентов, тем самым довести до двух миллионов гектаров”, - говорится в Послании.
Важно и то, что правительство намерено не просто призывать фермеров объединяться в кооперативы, но дало поручение “в течение пяти лет создать все условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы”. Если такие условия действительно будут созданы, то Казахстан в течение ближайшей пятилетки действительно может выйти в мировые лидеры по экспорту сельскохозяйственной продукции. Глава государства уже дал поручение на 40 процентов увеличить сельхозэкспорт к 2021 году.
Что касается второго приоритета, озвученного в Послании - кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, то новыми станут рейтинг регионов и городов по легкости ведения бизнеса и сокращение сроков приватизации коммунальной собственности с 2020 до 2018 года.
Третий приоритет - макроэкономическая стабильность.
Президент в Послании большое внимание уделил вопросам ускорения процессов оздоровления банковского сектора. “Необходимо ускорить работу по расчистке балансов банков от “плохих кредитов” и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров”.
Нужно также перераспределить средства с неэффективных программ на программы, обеспечивающие реализацию задач третьей модернизации.
Помимо этого президент, в части расширения политики децентрализации полномочий, дал поручение “не допустить концентрацию расходных полномочий на областном уровне”. “Следует передавать их дальше на районный и сельский уровни. Акимы должны решать вопросы регионального и местного значения, а правительство - сконцентрироваться на общегосударственных вопросах”, - говорится в Послании.
В четвертом приоритете говорится об улучшении качества человеческого капитала: образовании, медстраховании, соцвыплатах.
Здесь очень важным аспектом является то, что запущенный с начала этого года по инициативе Назарбаева проект “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех” позволяет пройти обучение безработной и самозанятой молодежи, а также людям трудоспособного возраста, не имеющим профессионального образования.
Пятый посвящен институциональным преобразованиям, безопасности и борьбе с коррупцией. Здесь и ревизия законодательства на предмет усиления защиты прав собственности, и гуманизация экономических преступлений “с невысокой степенью общественной опасности”, и борьба с киберпреступностью. В отношении последней правительство и КНБ получили задание создать систему “Киберщит Казахстана”.
В целом новое Послание президента народу Казахстана еще раз демонстрирует последовательность политики властей. Все поручения главы государства либо проистекают из уже реализуемых или реализованных программ и проектов, либо являются неким дополнением их.
Для формирования более четкого и последовательного плана действий Нурсултан Назарбаев поручил правительству разработать стратегический план развития до 2025 года по третьей модернизации страны под названием “Национальная технологическая инициатива Казахстана”.
Астана

Фото Радмира Фахрутдинова

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Просмотрено: 60 раз Просмотров: 60 опубликовал: Verstka Сегодня, 11:00 Напечатать Комментарии (0)
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