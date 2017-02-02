ПЯТЕРКА ВЕСОМ ДВА КИЛО

Ольга Шишанова

Едва началась новая четверть в школах, как депутаты мажилиса парламента РК в очередной раз озаботились здоровьем подрастающего поколения. Поводом послужили многочисленные нарекания со стороны как родителей, так и учеников к школьным нормативам не только в плане учебников, но даже школьной мебели По данным бывшего Министерства здравоохранения и социального развития, последние годы в республике сохраняются неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детей и подростков РК. Только за последние пять лет заболеваемость школьников выросла на 22 процента. Распространенность анемии выросла в 2,5 раза, болезней органов дыхания - в 1,5 раза. Число эндокринных заболеваний увеличились в 1,4 раза, болезней нервной системы - в 1,5 раза, а травиться в школьной столовой дети стали чаще в 1,2 раза.

Однако одной из наиболее распространенных, но малозаметных, как кажется на первый взгляд, “школьных” проблем со здоровьем является нарушение осанки, которое лидирует в проблематике заболеваний учащихся в 25 процентах казахстанских школ. Что дает свой отголосок в участившихся случаях возникновения серьезных отклонений в системе опорно-двигательного аппарата.

Вот и нарушается осанка у детей с самого раннего возраста. Согласно данным Минздрава, уже в 6-7-летнем возрасте это происходит в 13,8 процента случаев, в 8-13 лет - в 14 процентах, у 14-17-летних - в 15 процентах. Но самое печальное - треть школьников-подростков приобретают на этом фоне неизлечимый сколиоз, который до конца не изучен, и даже не разработаны меры его профилактики, и проблемы со зрением. Оказывается, осанка в столь юном возрасте тесно связана с заболеваниями глаз, число которых, согласно статистике, тоже неумолимо растет - к 17 годам они наблюдаются у 70 процентов школьников.

Причиной большинства названных проблем депутаты и учителя считают неправильное сидение за партой, а точнее, саму школьную мебель (те же парты), которые, согласно санитарным нормам, должны быть не только подходящими под каждый определенный возраст учащихся, то есть в разных классах свой тип парт, который насчитывает шесть возрастных групп, но даже в одном классе разные по размеру и типу столы и стулья. Ведь дети-то все разного роста, однако им почти всегда приходится страдать от единообразия, на которое мало кто из школьной администрации обращает внимание, хотя речь идет не только о здоровье детей, но и о будущем здоровье нации.

Но, судя по всему, в казахстанских школах, по крайней мере, в четверти из них парты не меняются не только годами, но даже десятилетиями. Подкрасили, прибили, что оторвалось, и снова школьники за ними мучаются, а не учатся - внимание рассеивается, предмет не усваивается, нарушается осанка, портятся глаза.

Немаловажную роль в искривлении позвоночника играют и тяжелые школьные рюкзаки, набитые учебниками. Хотя по тем же санитарным нормам вес школьного ранца вместе с учебниками должен составлять не более восьми процентов от веса того, кто его носит. Существуют даже нормы веса одного учебника. Для первых-четвертых классов он должен быть не более 300 граммов, для пятых-шестых - не больше 400, для седьмых-девятых классов - не более 500 граммов и наконец для 10-11-х классов - не более 600 граммов.

Это для осанки, а для сохранения зрения во всех учебниках не допускается набор текста в две колонки, запрещена печать на цветном или сером фоне. Кроме того, санитарные нормативы запрещают использование учебников с полиграфическим браком: смазанными красками, склеенными страницами, поврежденным переплетом. Но кто на такие “мелочи” когда-нибудь обращал пристальное внимание? Только потом разводят руками и удивляются - откуда у детей аллергия или слезящиеся глаза.

Между тем в Казахстане в составе правительства сегодня находится в ведении более 40 научных институтов, которые даже и не помышляют о том, чтобы пересмотреть все стандарты, в буквальном смысле отравляющие жизнь подрастающего поколения. Согласитесь, что 22 процента нездоровых детей - это весьма тревожная цифра.

Кроме того, не мешало бы пересмотреть также все СНиПы и стандарты, которые касаются не только школьного оборудования, но и школьного питания, школьной гигиены, школьной одежды, спорта и других, напрямую затрагивающих и относящихся к благополучию, безопасности и здоровью учащихся. Астана