АФРИКАНСКАЯ ДИЕТА

Алла Иванилова

В своем Послании народу Казахстана глава государства сказал о том, что необходимо пересмотреть прожиточный минимум. Он должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев, что позволит с 1 января 2018 года повысить для трех миллионов человек размеры социальных выплат. Однако чиновники не первый год обещают это сделать, но, как говорится, воз и ныне там Прожиточный минимум в Казахстане с 1 января 2017 года составляет 24 459 тенге, или около 76 долларов (в 2016 году - 22 859 тенге). Напомним, что величина прожиточного минимума (ВПМ) - денежная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Ее состав определяют на основе научно-обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания, установленных Министерством здравоохранения, и средних розничных цен на них, регистрируемых органами статистики. По размеру прожиточного минимума исчисляется целый ряд государственных расходов: пенсии, пособия по инвалидности, пособия по потере кормильца и прочее.

Отечественная продуктовая корзина насчитывает 43 наименования: мясные, рыбные, молочные, масложировые, хлебные, плодоовощные продукты, яйца, сахар, чай и специи. На 60 процентов “корзина” состоит из продуктов, остальные 40 процентов - услуги. Для сравнения: при Советском Союзе минимальная потребительская корзина состояла из 239 товаров и услуг. Ее стоимость по сегодняшним меркам равнялась бы примерно 150 тысячам тенге. Если сравнить нынешние нормы питания, которые якобы установлены в соответствии с мировыми стандартами, с нормами Института питания Академии наук СССР, действовавшими вплоть до 1991 года, то налицо огромная разница в цифрах. К примеру, раньше на человека приходилось по одному литру молока в день, сейчас - по стакану. Фруктов было положено съедать не менее 300 граммов в день. Сейчас норма - около 80 граммов (пять вишен или два мелких мандарина). На треть, а то и наполовину уменьшились и нормы по остальным продуктам. Правда, советская продуктовая корзина, по мнению представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не соответствовала физиологической потребности человека в энергии пищевых веществ. Ее стандарты были значительно завышены. Так, потребность детей младшего возраста в белке по сравнению с международными нормативами завышена почти в четыре раза.

А вот в соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне пяти долларов в день. На каждого казахстанца, судя по размеру прожиточного минимума, ежедневно приходится ровно половина - 2,5 доллара. Некто из чиновников рассказывал, что в свое время Министерство труда и социальной защиты дало задание Казахской академии питания разработать стандарты питания. Ученые, основываясь на данных ООН, взяли в качестве примера прожиточный минимум самых бедных африканских стран. Его и решили использовать в качестве стартовой площадки.

При этом казахстанская потребительская корзина, утвержденная еще в 2005 году, кардинально не пересматривалась более 10 лет. Ее стоимость менялась лишь в зависимости от инфляции, а содержимое претерпело незначительные корректировки. Так, пшеничный хлеб заменен на ржано-пшеничный, так как там больше витаминов и полезных микроэлементов. Заменен и ряд продуктов, стоимость которых зависит от сезонности. Так, виноград заменили на бананы, а арбуз - на тыкву.

Что касается непродовольственной части, которая составляет около 10 тысяч тенге, то конкретного утвержденного списка услуг нет. Но подразумевается, что сюда входят жилищно-коммунальные платежи, одежда и досуг. Считается, что чем меньше процент средств, направляемых на продовольствие, тем выше уровень жизни населения. В развитых странах продовольственная часть составляет около 18-25 процентов корзины. В Казахстане реальные и предусмотренные в корзине расходы - это, конечно, небо и земля. С учетом всех усилий властей, многочисленных программ и бюджетных вливаний в информатизацию Казахстана логично, что и расходы на интернет и сотовую связь необходимо тоже включить в потребительскую корзину. Учитывая, что пакет мобильного интернета стоит минимум 2000 тенге, как и домашний интернет и цифровое телевидение, то в среднем необходимо предусмотреть еще шесть тысяч тенге на эти расходы.

Примечательно, что президент уже не впервые в своем Послании народу говорит о пересмотре потребительской корзины. Так, в 2012 году он поручал правительству разработать новые социальные стандарты и включить в потребительскую корзину минимальные расходы на образование. При этом в Казахской академии питания обещали разработать новый состав потребительской корзины, но только к 2018 году и при наличии финансирования со стороны государства. Теперь же оно точно будет. Чиновники говорили, что к усовершенствованию методики определения основного минимального стандарта привлекут международных экспертов. По их мнению, состав продкорзины необходимо корректировать хотя бы раз в три-пять лет. Минздрав предлагал определять ее состав с учетом нужд и потребностей детей и женщин. Также планировалось изменить пропорции продовольственной и непродовольственной частей. Если сейчас это, соответственно, 60 и 40 процентов, то предлагались варианты 55 и 45 и 50 на 50. Возможно, на этот раз поручение президента будет выполнено, по крайней мере, хочется в это верить. Ведь, по сути, потребительская корзина - показатель отношения правительства к своему народу.

Казахстанская потребительская корзина меньше в два раза, чем у россиян, и в три-четыре раза, чем у европейских стран. В России потребительская корзина состоит из 156 товаров и услуг. Кроме продовольствия в нее входят одежда, обувь, письменные товары, лекарства, коммунальные платежи, расходы на культурное развитие человека и обязательные платежи и сборы, то есть налоги. В потребительскую корзину США входит 300 продуктов и услуг, Франции - 250, Англии - 350. Лучше всех выглядит в этом ряду Германия, потребительская корзина которой содержит 475 пунктов. В корзине американца учтены затраты на отдых, образование, бытовую технику, одежду, аренду жилья, плата за теплоснабжение и воду, мобильную связь, интернет, бензин и ремонт машины, книги, средства для личной гигиены и красоты. В потребительскую корзину Великобритании включены шоколад, шампанское, пиво, обеды из магазинов готовой еды, современные MP3-проигрыватели и так далее. У французов - расходы на посещение салонов красоты, покупку косметических средств и даже средства на оплату услуг няни для ребенка, траты на аренду автомобилей, проезд на такси и даже корм для кошек и собак.

Астана