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ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫЙ НАДО ВЕРНУТЬ Горячие новости / Исследования

Алла Иванилова
В конце минувшей недели в Астане прошли общественные слушания относительно изменений в законодательство по вопросам обязательного медицинского страхования


Мы продолжаем цикл материалов о предстоящей реформе по внедрению обязательного медицинского страхования в Казахстане. Сейчас Министерство здравоохранения ведет активную разъяснительную работу на эту тему. Однако прошедшие общественные слушания показали ее однобокость. Сложилось впечатление, что мероприятие проводится для медицинской общественности. Критиков данной системы было мало, а точнее, один выступающий, и его доводы были неубедительны. Более того, он предложил не изобретать велосипед, а самую показательную зарубежную модель медстрахования внедрить в Казахстане, что само по себе утопически, учитывая страновые особенности.
Между тем чиновники, международные эксперты и прочие приглашенные наперебой рассказывали о достоинствах медицинского страхования. Главная “козырная карта” правительства - снижение размеров взносов в Фонд социального медицинского страхования. Однако от перестановки мест слагаемых сумма не слишком меняется. Просто к тем налогам, которые мы уже платим, де-факто добавится дополнительный - медицинский. Сегодня общая налоговая нагрузка работодателей уже составляет 36 процентов. Сюда входит подоходный налог, отчисления в Фонд социального страхования и другие выплаты. С предлагаемым дополнительным налогом нагрузка работодателей после 2018 года достигнет 50 процентов. Да, государство пошло на послабления, но максимальная ставка в 2022 году для работодателей составит три процента вместо предполагаемых ранее пяти. Есть вполне справедливые опасения, что дополнительная финансовая нагрузка, особенно в последние годы, когда рентабельность предприятий падает, ухудшит положение: начнется сокращение рабочих мест и “уход в тень”, когда зарплата будет выдаваться в конвертах. Получается, придем к тому, от чего так долго уходили.
Однако чиновники выбрали “страусиную” политику и стараются не замечать общественные возмущения. А возмущаться есть чему. Как известно, кто платит, тот заказывает музыку. Многие надеются, что благодаря реформе качество медуслуг улучшится. Но за год врачи чудесным образом не превратятся в квалифицированных и внимательных специалистов, лучше лечить не станут. В итоге пациент, отчисляющий страховые взносы, как и прежде, будет выстаивать в очередях и посещать тех же неграмотных врачей, что и сейчас. Кроме того, непрофессионализм докторов дорого стоит. Клиника, как и любая коммерческая структура, перед собой ставит цель заработать больше денег. Нетрудно предположить, что медучреждения будут выписывать больному все назначения подряд и отправлять к “ненужным” специалистам. И через год такой практики придется либо уменьшить пакет страховых услуг, либо поднять ставку отчисления, иначе не хватит денег на бесплатную медицину.
В качестве аргументов чиновников - страховая медицина даст возможность использовать шире высокие технологии. Мол, государство самостоятельно не осилит их закуп, а с миру по нитке - вполне возможно. Однако и сейчас, без дополнительных сборов с народа, закупается современная техника. Другое дело, что в некоторых медучреждениях она служит лишь “украшением”, поскольку нет специалистов, умеющих с ней работать. И в ближайший год вряд ли появятся. Поэтому и здесь все останется по-прежнему.
Общество, которое понимает, что реформы не избежать, интересует, почему одни должны платить за других. Ведь давно известно, что принцип медицинского страхования - это богатый платит за бедных. У нас же - бедные за бедных. Однако государственные мужи такое сравнение считают некорректным. И объясняют, что в данном случае, как и со страховкой автомобиля, страхуется возможность наступления страхового случая. Но многие считают несправедливым такой подход и предлагают разработать мотивационные меры. Скажем, если не воспользовался взносами в течение определенного времени, вел здоровый образ жизни и не обращался к врачам - пусть государство вознаградит и вернет определенный процент. Необязательно в денежной форме, можно в виде путевок на санаторно-курортное лечение. Чиновники согласны, что “кроме кнута, нужен еще и пряник”, но только после того, как система заработает, а для этого потребуется как минимум пять лет.
Много говорится о коррупционности. Здесь возникает вопрос о прозрачности, подотчетности Фонда социального медицинского страхования, его защите от коррупции и даже хищений накопленных там средств. Все помнят печальный опыт создания такого фонда в середине 90-х годов. В 1995-1997 годах на счетах ФОМС аккумулировались миллиарды тенге, собранные с отчислений работающего населения и государственных взносов. Но полностью запустить страховую медицину не удалось - деньги фонда пропали, а с ними и его глава Талапкер Иманбаев. В 1998 году его объявили в международный розыск, и в 2001 году суд заочно признал Иманбаева виновным в хищении 906 миллионов тенге. В июне 2014 года экс-глава ФОМС неожиданно объявился и в интервью Forbes.kz рассказал, что благополучно живет с семьей в США, 14 лет работает инженером по оптоволоконной электронике.
Нонсенс! Дело, впрочем, не в конкретной личности. Если государство, зная, где живет бывший глава ФОМСа, не хочет или не может его арестовать, то это, конечно, не повышает его авторитета. Но с моральной точки зрения правительство, прежде чем создавать новую структуру, где будут аккумулироваться страховые взносы, в любом случае (изъяв средства у Иманбаева или взяв из других источников) сначала должно вернуть казахстанцам долг. И в качестве первоначального взноса внести те деньги во вновь созданный фонд. Это было бы справедливо и вызвало доверие у населения. А так получается, деньги казахстанцев, которые они собирали на свое здоровье, канули в Лету и никто их не собирается возвращать. Но тогда кто даст гарантии, что аналогичная ситуация не произойдет вновь и “народное достояние” не умыкнут без следа и следствия. Да и последние события, которые происходят с пенсионными деньгами, не прибавляют оптимизма.
Астана

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Просмотрено: 365 раз Просмотров: 365 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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