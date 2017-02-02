Айгуль Жилкишина

Потребитель всегда лох

Отслеживать вспышки инфекции сальмонеллеза в европейских странах, как и общей эпидемиологической ситуации за рубежом, - это для казахстанских властей вовсе не чрезмерное служебное рвение. Речь идет не только о создании медицинского барьера для инфекции. Дело в том, что сертификация продукции - вопрос не только потребительский, но и стратегический. Некоторые некачественные товары могут нарушать нашу бактериологическую безопасность в качестве биологического оружия



Ни для кого не секрет, что Казахстан чрезвычайно зависит от импорта. К примеру, завозим мы мяса в 200 раз больше, чем экспортируем, поставляют нам из-за рубежа 70 процентов продукции птицеводства, а также 70 процентов медикаментов. Импорт товаров из Китая (поставщика огромного перечня потребительских продуктов) в Казахстан в пять раз больше, чем экспорт.

Мы импортируем продукты животного и растительного происхождения, а также готовые пищевые продукты. К этому перечню следует отнести также средства транспорта, пластмассовые изделия и текстиль. Список этот можно продолжить, и при этом специалисты утверждают, что импорт будет только расширяться.

Объем работы у сертифицирующих и контролирующих органов республики огромен, ведь страны-поставщики не всегда безупречно выполняют все правила санитарных норм. К примеру, сколько хлопот доставили зараженное куриное мясо и яйца из Польши чиновникам европейских стран на предмет ветеринарного контроля. В декабре 2016-го Потребсоюз России также запретил поставки польской куриной продукции. В феврале 2015-го россияне наложили санкции на ввоз сыра и сырной продукции из этой страны.

Мировая пресса пестрит заявлениями от потерпевших граждан о некачественных продуктах и от чиновников о некачественных поставках из-за рубежа, и повсюду судебные разбирательства. И только наши чиновники не сообщают ни о каких громких случаях. Неужели абсолютно все поступающие к нам товары первоклассного качества?

Как можно было пропустить яблони из Польши, которые могли стать причиной болезни более 200 видов деревьев и кустарников семейства розоцветных, зараженных бактериальным ожогом? В их числе и прародительницы всех культурных сортов яблонь - дикой яблони Сиверса.

Эксперты утверждают, что переносчиком бактериального ожога могут являться не только зараженные саженцы, но и любой другой товар, прибывший из зарубежья. А фуры с ними, как известно, пересекают границы тысячами. Дело в том, что ежегодно казахстанцы потребляют около 70 тысяч тонн яблок из Польши. Поэтому эти бактерии могли попасть в наши сады, несмотря на контроль.

В 2008 году произошел скандал с детским питанием, когда в продукции Cadbury и Nestle, произведенной на китайских фабриках, был обнаружен меламин, вызывающий мочекаменную болезнь.

Сначала после тотальных проверок качества молочной продукции в Китае меламин был обнаружен в жидком молоке китайских компаний, а также в продукции таких крупных мировых производителей, как Cadbury и Nestle, произведенной на китайских фабриках. Тогда целый ряд стран ввел запрет на поставки китайской молочной продукции, так как в ходе общенациональной проверки меламин был обнаружен в продукции каждого пятого китайского молочного завода.

Ранее компания Nestle гарантировала, что все детские молочные продукты этой марки в Казахстане и странах СНГ безопасны для здоровья. Сообщение об этом было распространено офисом компании в Алматы: “Детские молочные продукты, производимые компанией Nestle, проходят все необходимые проверки, прежде чем поступают в продажу. Nestle тщательно контролирует сырье для производства своей продукции, чтобы обеспечить полное соответствие высоким стандартам качества компании и нормам пищевой безопасности, установленным законодательством”.

Но дело в том, что товары эти, получив документы Национального центра экспертизы и сертификации РК, проникли на наш рынок. Однако тревогу забили проверяющие органы других стран, и ничего не обнаружили наши!

Возможно ли, чтобы во всем мире все выдвигают претензии к качеству товаров, а у нас все были этим качеством довольны? Разумеется, у нас случаются резонансные судебные иски к производителям товаров или поставщикам услуг. Однако мало кто добивается успеха в юридических спорах. Есть единичные случаи, когда Фемида наказывает виновного, и потребитель после нервотрепки получает какую-то сатисфакцию.

Однако по большей части владельцам магазинов и ресторанов сходят с рук и некачественная пищевая продукция, и обслуживание. Никто не станет отвечать за некачественно сделанный ремонт. И все по одной причине - в Казахстане права потребителя находятся вне поля действия гражданского права.

К сожалению, наши потребительские права нарушаются повсеместно, эта сфера у нас абсолютно не развита. Отстаивая наши гражданские права, мы хотим начать борьбу за них. Предлагаем читателям присылать все случаи о нарушениях потребительских прав. Сообщайте нам, пожалуйста, о таких фактах, прилагая фотографии, чеки, видео, так как с доказательной базой будет легче отстоять ваши права.