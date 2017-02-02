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КАНАДСКИЕ ХОККЕИСТЫ Горячие новости / Люди

Галя Галкина
Эта спортивная сенсация произошла накануне открытия Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы - в одном из городских дворов канадские хоккеисты провели уроки хоккея для мальчишек и девчонок. Сборная Канады вот так запросто побывала в гостях у алматинских детей! Организаторами уникального мастер-класса выступили Посольство Канады в РК и общественный фонд Sport Concept.
Двор, где происходило невероятное событие, можно было бы счесть вполне обычным, если бы не каток на дворовой площадке - почти профессиональный, созданный усилиями жильцов прилегающих домов

Все началось с того, что родители маленького Яна решили: сын будет тренироваться на катке у себя во дворе. Анна Шелепова и Алексей Кузнецов начали сами делать ледовую площадку для собственного сына, его друзей, соседей - детей и взрослых. Анна и Алексей строили площадку сначала вдвоем, а потом сформировалась небольшая команда, и общими усилиями создали великолепный каток! Сколько товарищеских встреч состоялось на нем за пять лет, сколько детишек встало на коньки - мальчишки и даже девчонки взяли в руки клюшки и почувствовали себя настоящими хоккеистами! А Ян теперь успешно играет в детской хоккейной команде “Стрижи”!
И вот теперь во двор, что расположен между домами в квадрате улиц Абая - Гагарина, приехали канадцы, чтобы дать детям мастер-класс! И с командой “Стрижи” канадцы сразились, не играя в поддавки. Алматинцы даже забили несколько шайб в ворота гостей из Канады. На лед вышла пятилетняя сестра Яна - Таисия Кузнецова, она сумела под аплодисменты зрителей провести одну шайбу в ворота противника. Видимо, хоккеисты-профи были так умилены самой маленькой участницей ледовой баталии, что потеряли бдительность. Все соседи и журналисты задавали Анне и Алексею только один вопрос: “Как вам удалось устроить выступление канадских хоккеистов в алматинском дворе?!”

 

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Республике Казахстан Шон Перри Стайл (справа) и Алексей Кузнецов - социальный предприниматель, вице-президент ОФ Sport Concept

 

Анна Шелепова - президент общественного фонда Sport Concept:
- Самое удивительное, что в наш двор пришла вся сборная! Было около 50 человек! Все были невероятно дружелюбны, открыты, фотографировались с детьми, расписывались, принесли подарки - флажки и значки. Накануне мы очень переживали, обсудили с мужем все варианты развития событий, даже самые кризисные: что делать, если будет давка; как спортсмены пройдут к катку; вдруг случится диверсия (всего ведь можно ожидать)... Но это, по сути, глобальное международное мероприятие прошло удивительно легко, на одном дыхании!
Вместо регламента игры - пятеро детей и пятеро канадских спортсменов - в итоге на лед высыпали все дети. Команда “Стрижи”, в которой играет Ян, выступила на разогреве, показала свой уровень канадским спортсменам. Но в первую очередь мероприятие было не для профессионалов, а для любителей, дворовых детей, для их мотивации, роста. Это был своего рода импульс для развития дворового спорта в городе. Мы, конечно, счастливы, что все удалось!
Посол Канады в Казахстане Шон Перри Стайл сам играл с детьми в хоккей! К нам во двор пришли, наверное, все канадцы, которые работают в нашем городе.

 

 

По словам Анны, никто не хотел покидать лед - ни дети, ни хоккеисты. Два часа безудержного веселья, доброго дурачества! Канадцы показали свои потрясающие трюки и финты. Очень дружелюбные спортсмены были внимательны к каждому ребенку.
Анне Шелеповой и Алексею Кузнецову в проведении беспрецедентной встречи канадских хоккеистов с алматинской ребятней помогали все - полиция города, а также Салтанат Азирбек - руководитель пресс-службы департамента внутренних дел города Алматы, городская “скорая помощь”, в частности, Олег Алишев - главный врач станции скорой медицинской помощи управления здравоохранения Алматы. Активно включились в организацию встречи городской и районный акиматы, их работники - начальник управления физкультуры и спорта Адил Донбай, Дана Касенова и другие. PR-служба Универсиады организовала медиаподдержку и, к всеобщей радости, доставила подарки детям, компания Bauer предоставила фирменную экипировку дворовой команде. А диджей Nemo создал стильную музыкальную атмосферу - канадцы на льду даже пели и пританцовывали.

 

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Среди спортсменов-канадцев был Оливье Гинс - студент пятого курса, капитан мужской хоккейной команды Concordia. При всей своей брутальности он любит играть и работать с детьми. Оливье - один из самых опытных игроков, когда-либо носивших форму Concordia. Он выиграл премию Gregg Рэнди в 2015 году, которая ежегодно вручается университетом спортсмену, который наилучшим образом сочетает в себе способности играть в хоккей, отличную учебу, общественную деятельность и лидерство. Оливье Гинс - трехкратный чемпион OUA конференции, имеет все звезды. Спортсмен был капитаном U Sports All-Stars в 2016 году. Играл четыре года в QMJHL. Провел три сезона с Remparts Квебек. Получил степень в области исследований по вопросам детства в 2016 г.


Анна Шелепова:
- Мы благодарны всем, кто нам помогал! Моим друзьям - Марине Волковой, Наталье Меткалф и вообще всем-всем - за моральную поддержку! Кафе “Пицца счастья” и Costa Coffee, наши надежные друзья, привезли вкусный кофе и горячую еду. Спасибо АО “Tengri Bank” и АО “QAZAQ BANKI” за вклад в развитие дворового спорта. Возможно, подобное событие никогда не повторится в городе! Но я знаю точно, что посол Канады в РК Шон Перри Стайли и канадские хоккеисты сделали все, чтобы воспоминания об этой встрече у детей остались на всю жизнь, а для кого-то она станет настоящей мотивацией идти вперед. И мы верим в спорт, мы верим в хоккей! Нашему движению пять лет! А фонду как юридическому лицу - два, так что отмечаем юбилейный сезон. У Алексея в планах провести турнир дворовых команд между нашим (Алмалинским) и Бостандыкским районами уже в этом месяце.

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Просмотрено: 1526 раз Просмотров: 1526 опубликовал: Ruslan Вчера, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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