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ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО И ЭНЕРГЕТИКА ПРОШЛОГО Горячие новости / События

Ольга Шишанова
Девять миллиардов тенге будет затрачено на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с казахстанской стороны в ходе проведения международной выставки “Астана ЭКСПО-2017”

Об этом в рамках разъяснения количества и качества культурных мероприятий во время прохождения ЭКСПО заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, добавив, что остальную, львиную часть расходов по организации зрелищных событий возьмут на себя сами творческие зарубежные коллективы, выступления которых запланированы в течение всего времени работы выставки.
Само министерство выступит организатором почти 700 событий, которые состоятся в столице Казахстана. Для того чтобы выбрать для себя подходящее мероприятие, а их в общей сложности за 93 дня выставки ожидается более трех тысяч, достаточно будет пройти на интерактивный сайт www. expo2017culture.kz, который “обещает быть достоверным”.
Такую оговорку министру пришлось сделать после истории с певицей Рианной, про которую долго никто не знал - приедет ли она вообще, кто явился инициатором ее приглашения, а в итоге выяснилось, что на самом деле информация попала на сайт культурных мероприятий совершенно случайно. Теперь же, по словам Мухамедиулы, за размещение информации на сайте будет отвечать один человек и в случае каких-либо неприятных казусов понесет за это ответственность. Правда, какую именно, министр не уточнил.
Билеты на посещение выставки сегодня продаются не только в регионах республики, но и во многих российских городах. Стоимость их колеблется от четырех до восьми тысяч тенге. В зависимости от дня недели и времени пребывания на выставке билеты будут одноразовыми и действительными только в течение одного дня.
Однако сколько денег планируют выручить организаторы от их продажи - пока неизвестно, и Министерство культуры и спорта в лице главы ведомства также пока затрудняется ответить на этот вопрос.
Что же касается культурной программы ЭКСПО-2017, то самые интересные мероприятия в первую очередь всесторонне и в полной мере предусматривают широкую демонстрацию достижений культуры и искусства многонационального народа Казахстана.
Во-первых, центром демонстрации таких традиций станет национальный культурный комплекс “Этноаул” площадью 2,5 тысячи квадратов, где расположатся сектора “Ремесленников”, “Центра национальной кухни”, “Национальных игр и развлечений”.
Во-вторых, концертная площадка этноаула соберет под одним шаныраком лучшие коллективы республики, а также музыкантов из Узбекистана, Венгрии, России, Норвегии, Монголии, Киргизии и Турции. Обещает почти полсотни музыкальных мероприятий и театр оперы и балета “Астана Опера”. Среди них - международный конкурс “Опералия”, гастроли театра “Ла Скала” и выступление артистов Мариинского театра из Санкт-Петербурга.
Настоящей жемчужиной обещает стать демонстрация экспозиции китайской терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, на которой будет представлено около 50 артефактов: глиняные статуи воинов, предметы оружия, черепицы, посуда, золотые и серебряные украшения. Кроме того, в Национальном музее РК пройдет выставка “Памятники Древнего Египта” из музеев Каира. А одним из самых знаковых мероприятий станет вернисаж из фондов Эрмитажа, россияне привезут уникальные образцы оружия - около 200 предметов оружейного искусства Востока и Запада. Плюс посетителям будет продемонстрирована выставка архаичных предметов из собрания египетского музея исламского искусства “Султан Бейбарс и его эпоха”. На сборной же выставке “Золото скифов” будут показаны восхитительные образцы золотых изделий из фондов Национального музея РК и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея из России.
Примечательно, что многие мероприятия почти совпадут по срокам с торжествами, посвященными дню рождения столицы, который в Астане в этом году будет отмечаться несколько дней. Таким образом, впервые за несколько предыдущих лет будет возобновлена работа на площадке международного кинофестиваля “Евразия”, проведен всемирный театральный фестиваль “Астана”, приуроченный к 80-летию народного артиста СССР Асанали Ашимова, в котором ожидается участие 13 театров с мировым именем из 10 стран.
Наряду с культурными проектами в период проведения ЭКСПО-2017 запланированы и 14 спортивных мероприятий, в том числе шесть чемпионатов мира, два чемпионата Азии, три международных соревнования, два - на Кубок президента и юбилейная, 55-я, ежегодная конвенция Всемирного боксерского совета.
Астана
Фото Радмира Фахрутдинова

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Просмотрено: 841 раз Просмотров: 841 опубликовал: Verstka 4 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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