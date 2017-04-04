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ГОЛОВКИН ВСТРЕТИТСЯ С СОНДЕРСОМ В АСТАНЕ В ИЮЛЕ Горячие новости / Спорт

Титульный бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом состоится в столице Казахстана в июле этого года, сообщил руководитель управления туризма, физической культуры и спорта столичного акимата Берик Маржикпаев в ходе пресс-конференции в акимате Астаны, сообщает Sputnik.
“Уже известно, что бой будет 17 июля. Головкин поставил свою подпись. Бой будет с британцем на стадионе “Астана Арена”. Поэтому готовьтесь, копите деньги, думаю, билеты будут недешевыми”, - сообщил Маржикпаев.
Он отметил, что через две недели все детали будут уточнены.
“Это ведь профессиональный бокс, который уже превратился в бизнес. Сам я думаю, что билет будет стоить 10-15 тысяч”, - предположил руководитель управления. Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версии четырех из пяти профессиональных организаций и владеет чемпионскими поясами WBA, IBO, WBC и IBF. Для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории, GGG нужен пояс WBO, которым владеет Сондерс.

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Просмотрено: 988 раз Просмотров: 988 опубликовал: Verstka 4 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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