Алла Иванилова

Природа не прощает ошибок. Ежегодно с началом весны в Казахстане актуальной становится проблема паводков, а в этом году ситуация критичная, учитывая обильные снегопады зимой. Более того, уже есть жертвы и пострадавшие от наводнений. При этом в правительстве считают, что в некоторых случаях беспечность людей приводит к трагедиям Нынешняя зима была достаточно снежной, а поэтому сегодня полстраны находится под угрозой сильных паводков. Из-за талых снегов уровень рек и водоемов значительно поднимается, выходя из собственных берегов и подтапливая не только поля и долины, но и многие поселки, дома, строения. Ситуацию усугубляют обильные осадки - снегопады и дожди. Еще в конце февраля в правительстве делали неутешительные прогнозы - в этом году может быть подтоплено 918 населенных пунктов и более 1,5 тысячи участков автомобильных и железнодорожных дорог.

Сегодня непростая паводковая ситуация складывается в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. В Карагандинской области уже есть жертвы. В Каркаралинском районе, где остается большой объем снега, а обильные дожди и теплый ветер спровоцировали его активное таяние, 31 марта при попытке преодолеть перелив дороги был смыт в кювет глубиной два метра автомобиль ВАЗ с пассажирами. Из машины выбрались 11 человек, а трое утонули. Также в этом районе 2 апреля, пренебрегая мерами предосторожности, двое граждан попытались переправиться на лошадях через реку и утонули. В Карагандинской области уже подтоплено 33 жилых дома в семи населенных пунктах, эвакуированы 397 человек. Правда, принятыми мерами все дома освобождены от воды, и многие люди уже вернулись в свои жилища.

В Южно-Казахстанской области на реке Боралдай уровень воды приблизился к критической отметке, из-за чего рухнул подвесной пешеходный мост между населенными пунктами Боралдай и Тайманов. Благо жертв и пострадавших не было. В настоящее время уровень воды снизился, и угрозы подтопления населенных пунктов нет. На водохранилище “Коныртобе-1” в Жуалынском районе Жамбылской области из-за поступления талых вод произошел перелив воды через дамбу. В срочном порядке был произведен сброс воды и укреплена дамба.

В целом по республике подтоплено 40 жилых домов в 10 населенных пунктах и 46 участков дорог, из них 43 автомобильных и три железнодорожных. В частности, в Шетском и Каркаралинском районах Карагандинской области произошли переливы через железнодорожное полотно. А в Павлодарской области паводок размыл железную дорогу, и пассажирские поезда вынуждены были делать объезд через территорию России, тем самым путь некоторых поездов увеличился на 16 часов. В настоящее время движение поездов по железной дороге восстановлено. Остаются 11 участков автодорог, где ведутся аварийные работы. По словам министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, принимаются все меры безопасности и продолжается непрерывный мониторинг паводковой ситуации. По прогнозным данным Казгидромета, в зоне высокого риска подтопления сейчас находятся Северо-Казахстанская и Костанайская области, поэтому основные силы - спасатели и спецтехника - направлены туда.

Вообще, ежегодно говорится о том, что необходимо обратить внимание на состояние всех защитных сооружений вне зависимости от форм собственности. Однако воз и ныне там. Состояние дамб желает лучшего, немало бесхозных водохранилищ. Достаточный объем финансирования на ремонт гидротехнических сооружений в регионах не выделяется - все надеются, что “авось пронесет”. Но не проносит, каждый год гибнут люди.

Однако какие бы меры не принимало правительство, всегда найдутся “смельчаки”, которым море по колено. Многие казахстанцы выезжают в опасные зоны, несмотря ни на какие предупреждения. Зачастую такая беспечность приводит к трагедиям. В этой связи в правительстве считают, что необходимо не ограничиваться только предупреждением, а запрещать и ставить посты.

Астана