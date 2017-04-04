ЧИНОВНИКИ НЕ ЛЮБЯТ КАШУ

Ольга Шишанова

На 16 наименований оказался урезанным список социально значимых товаров, которые необходимы, согласно медицинским показаниям, для “удовлетворения потребностей организма человека в основных пищевых веществах и энергии для сохранения активной и здоровой жизни”. И на которые устанавливаются предельно допустимые розничные цены. Теперь эти цены могут быть (и, скорее всего, будут) отпущены Согласно постановлению правительства от 27 марта 2017 года № 137 такой список, но уже в новой редакции, состоит теперь лишь из 19 наименований. В отличие от предыдущего документа, что был утвержден постановлением правительства РК еще от 23 сентября 2011 года № 1089, из него исчезли вермишель, лапша, гречка, овсяная, манная и перловая крупы, а также пшено. Отчего-то убрали из свежих овощей свеклу. Что же касается мясных изделий, то в списке “ненужных” - баранина с костями, окорочка куриные. Молоко и кефир 3,2 процента жирности тоже оказались за бортом вместе с твердым сычужным сыром и растительно-сливочным маслом (до 49 процентов молочного жира - спрэд), куриным яйцом II категории и черным гранулированным чаем. Теперь цены на все перечисленные продукты будут в “свободном плавании”.

К слову сказать, подобные списки регулируются не так часто, и для этого необходимы веские причины. Например, до 2011 года предыдущий раз список социально значимых продуктов в Казахстане пересматривался в 2008 году, но тогда он был связан с экономическим кризисом, что в какой-то мере оправдывало снижение в нем наименований. В 2011 году это случилось накануне принятия новой программы АПК и вполне могло быть связано с поправками в Закон “О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий”.

Однако подобное регулирование тесно связано и с другим законом, а именно “О регулировании торговой деятельности”, когда уполномоченный орган, в данном случае правительство, разрабатывает и утверждает порядок установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них.

Для такого расчета порогового значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары используется официальная статистическая информация, формируемая органами государственной статистики.

Беда лишь в том, что все эти данные можно найти только в правовых документах, и не всякий казахстанец станет это делать. Между тем согласно официальной статистике цены на основные виды товаров выросли за последние несколько лет во много раз, что является недопустимым, поскольку все-таки существует пороговый размер предельных розничных цен, и не только на социально значимые товары.

Но и здесь могут прослеживаться два момента.

Первый - это то, что правительство, пересматривая перечень социально значимых продуктов и товаров первой необходимости и убирая из него “лишние”, тем самым противоречит социальной политике государства, которое приняло на себя обязательство заботиться о своих гражданах, и тем самым оказывается дискредитированным.

Второй момент заключается в том, что товаропроизводители не хотят, чтобы их ограничивали в отпускной цене товара, и попросту могут лоббировать с переменным успехом свои интересы. А это уже нарушение Закона “О регулировании торговой деятельности”, которое происходит из-за экономических амбиций товаропроизводителей. Правда, за это им может грозить штраф в 100 МРП (1 МРП = 2121 тенге), который в случае повтора может достигнуть 400 МРП.

Наконец, предельно допустимые розничные цены на перечень социально значимых продуктов обязательно пересматриваются правительством раз в квартал на основе данных, предоставляемых местными исполнительными органами, что обязаны также в дальнейшем следить за исполнением пересмотра ценовой политики. Однако, судя по некоторым данным, не всегда это делают. Например, розничная цена хлеба пшеничного из муки первого сорта, который подпадает в раздел социально значимых товаров, не должна превышать по республике 80 тенге за буханку. На самом деле это правило зачастую может быть нарушено, особенно мелкими торговыми сетями.

Не стоит забывать и о том, что список необходимых социально значимых продуктов также формируется на основе предоставляемых данных, согласно закону, местными исполнительными органами, которые, к сожалению, не всегда бывают объективными.

Перечень социально значимых товаров:

1. Мука пшеничная первого сорта.

2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта.

3. Макаронные изделия: вермишель, рожки, лапша.

4. Крупы: гречневая, овсяная, манная, перловая и пшено.

5. Овощи свежие: морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, свекла столовая.

6. Сахар белый - сахар-песок.

7. Масло растительное - подсолнечное.

8. Мясо: говядина (лопаточно-грудинная часть), баранина с костями, мясо кур, окорочка куриные.

9. Молоко: пастеризованное 2,5 % и 3,2 % жирности.

10. Кефир: 2,5 % и 3,2 % жирности.

11. Творог: 5-9 % жирности.

12. Сыр сычужный твердый.

13. Масло сливочное: несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров, растительно-сливочное, до 49% молочного жира (спрэд).

14. Яйцо куриное I-II категории.

15. Соль поваренная пищевая (кроме “Экстра”).

16. Чай - черный гранулированный.

17. Рис шлифованный.

18. Картофель.

Из 35 исключено 16 наименований, выделенных шрифтом.

Астана