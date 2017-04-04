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С ДЕТЬМИ НАДО ПРОЩЕ Горячие новости / Исследования

Алла Иванилова
Чиновники ставят перед собой цель - до 2019 года обеспечить стопроцентный охват детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием. В связи с чем Министерством образования и науки для усиления действующих механизмов государственно-частного партнерства пересмотрены санитарные правила, которые создавали препятствия для открытия и функционирования частных дошкольных организаций. В частности, были сокращены многие пункты - из 235 осталось 150

И хотя, как признались в Минобразования, “санэпидемстанция долго сопротивлялась”, в итоге разработана отдельная глава по требованиям к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций, размещаемых в приспособленных помещениях, в частных домовладениях, на первых этажах многоквартирных домов, во встроенно-пристроенных зданиях жилых комплексов. Введена новая глава - малые дошкольные организации, то есть это мини-центры до трех групп. В таких мини-центрах, которые могут дислоцироваться на вторых этажах, если внизу нет жилых помещений, допускается совмещение игровых и спальных комнат, наличие одной раздевальной в дошкольных организациях до трех групп. Разрешена централизованная столовая и сокращены площади под туалеты. В целях эффективного использования площади групповых комнат и спален исключены требования к размещению предметов мебели, расстоянию между ними в зависимости от возраста детей, видов детской деятельности. Также исключены требования по наполняемости дошкольных организаций согласно проектной мощности. При этом с учетом высокой плотности застройки в густонаселенных пунктах уменьшены площади помещений групповых комнат дошкольных организаций в зависимости от возраста детей с 2,5 квадратных метра на одного ребенка в игровой комнате, при этом два квадратных метра в спальне предусмотрены для всех возрастов. В два раза уменьшена площадь теневых навесов на игровых площадках - с 40 до 20 квадратных метров. Медицинский блок и палаты изолятора предусматриваются во всех видах дошкольных организаций, где более трех групп. В дошкольных организациях, режим работы которых составляет менее четырех часов, теперь допускается отсутствие пищеблока. Каждая дошкольная организация самостоятельно составляет режим работы в зависимости от региональных, климатических особенностей, продолжительности пребывания ребенка, возрастных групп в детском саду, который согласовывается с родителями и утверждается руководителем. Внесены изменения в нормы питания по увеличению норм мясных продуктов, овощей и фруктов для обеспечения сбалансированного и рационального питания. Также уточнен вопрос “бездокументального” отсутствия детей. Так, дети, отсутствующие три и более дней, предоставляют справку от врача-педиатра только в случае заболевания, в других случаях родителю достаточно поставить в известность администрацию, и ребенок принимается в детский сад после осмотра медицинским работником дошкольной организации. “Требования, которые обеспечивают эпидемиологический режим, сохранены. То есть должны быть горшки, они должны мыться, индивидуальная специализация всех помещений и другое”, - уточнил и.о. заместителя председателя комитета общественной охраны здоровья Жандарбек Бекшин. Также, по его словам, “не пошли на совмещение подъездов для жильцов и детских дошкольных организаций”. Поскольку в этом случае будут нарушены права жителей дома на отдых.
В данное время идет оптимизация строительных СанПиНов.
Еще один немаловажный вопрос, который лоббирует Министерство образования, - это лицензирование деятельности дошкольных организаций. Здесь идет речь в первую очередь о “нелегальных” детских садах на дому. В свое время эта деятельность лицензировалась, но в целях снижения нагрузки на малый бизнес была временна отменена. Однако сейчас, учитывая, что главными фигурантами в этом выступают дети, чиновники призывают депутатов вернуться к лицензированию. В этом случае все няни на дому и прочие “неучтенные” центры должны работать официально.


С 2010 года, кода была принята государственная программа “Балапан”, в стране началась планомерная работа по возврату приватизированных ранее детских садов (с 1991 по 2002 год их сеть сократилась в восемь раз) и строительству новых. Уже через шесть лет реализации программы был достигнут показатель 1991 года - более восемь тысяч детсадов в стране. Данный темп роста признан беспрецедентным экспертами ОЭСР. На сегодняшний день в республике насчитывается 9410 дошкольных учреждений, из которых 7074 - государственные и 2336 - частные. До 2019 года будет открыто еще 1631 дошкольная организация, в том числе 970 частных. В результате будет достигнут полный охват детей 3-6 лет. На сегодняшний день в среднем охват по стране дошкольным образованием составляет около 86 процентов.

Астана

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Просмотрено: 587 раз Просмотров: 587 опубликовал: Verstka 7 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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