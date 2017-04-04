ОДИН ШАГ ДО ЕВРО

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ОДИН ШАГ ДО ЕВРО Горячие новости / Спорт

В минувшие выходные на “Алматы Арене” состоялись матчи отборочного турнира ЕВРО-2018 по футзалу в группе F. Сборная Казахстана в двух матчах одержала две победы. Наша команда в субботу выиграла у Македонии 3:0, а в воскресенье не оставила шансов Дании - 5:0.

Также стопроцентный результат показала команда Чехии, одолевшая Данию - 5:4 и разгромившая Македонию - 7:3.
Таким образом, судьба первого места, а с ним и прямой путевки на ЕВРО в Словению решится во встрече между хозяевами площадки и чехами сегодня, 11 апреля

 

Сборные Казахстана и Чехии в первых двух турах подтвердили статус фаворитов, одержав по две победы. Примечательно, что обе дружины испытали трудности в стартовых матчах, но затем разыгрались.
Так в игре Казахстан - Македония интрига держалась до середины второго тайма, пока наши ребята не провели третий мяч. А чехи и вовсе вырвали победу у датчан за три секунды до конца встречи (5:4). Характер у нашего соперника точно есть.
Ход вторых матчей изначально складывался в пользу претендентов на первое место в группе. Чехи в матче с македонцами вели в счете 6:1, затем сбавили обороты, но усомниться в своем превосходстве не дали - 7:3. Казахстанцы еще в первом тайме забили четыре мяча датчанам, предрешив исход поединка.
Любопытно, что и Чехия, и Казахстан являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы. Но чехи этого успеха добились в 2010 году, а казахстанцы - совсем недавно, в феврале прошлого года в дебютном для себя ЕВРО.
В отличие от команды Казахстана Чехия - регулярный участник финальной пульки ЕВРО, однако в последнее время команда выступает очень посредственно. Кстати, в основном раунде квалификации чемпионата мира-2016 наша сборная в группе 5 победила хозяина мини-турнира Чехию со счетом 3:1. Вот и наставник команды Чехии Томаш Нойманн считает фаворитом Казахстан.
- Мы раньше несколько раз встречались со сборной Казахстана, - говорит Томаш Нойманн. - Это были тяжелые для нас матчи. Казахстанцы показывали качественную игру. Но любой поединок начинается со счета 0:0. Я надеюсь, что мы хорошо подготовимся к следующей игре и покажем все, на что способны. Что касается фаворита встречи, то им является Казахстан.
Примечательно, что нашу команду в матче с Чехией устроит и ничья. Так, разница забитых и пропущенных мячей у Казахстана +8, а у чехов +5. Отметим, что наша сборная пока еще ни разу не пропустила.
Впрочем, играть на ничью смерти подобно. В этом случае можно и проиграть. Так что казахстанцы настраиваются только на выигрыш.
Сборная Чехии не выглядит непобедимой. У этой команды явные проблемы с обороной. Да и по составу игроки нашей команды классом выше. Чего стоят натурализованные бразильцы - вратарь Игита, Лео и Дуглас. Да и капитан Динмухамбет Сулейменов, несмотря на солидный по спортивным меркам возраст (ему 35 лет), по-прежнему является лидером команды.
А вот у чехов самый яркий игрок Радим Заруба. Наверняка, тренерский штаб сборной Казахстана обратил внимание на третьего номера команды Чехии, под которым играет Заруба. Этот парень умеет все: и обвести, и пас отдать, и отобрать мяч, и нанести точный удар. Именно Заруба забил решающий мяч команде Дании и дважды отличился в игре с македонцами.
Двенадцатитысячная “Алматы Арена” на матчах первых двух турах турнира не заполнялась и наполовину. Однако на встрече Казахстан - Чехия болельщиков наверняка будет больше. Начнется решающий поединок в 19:30.

 

 

Основной отборочный турнир ЕВРО-2018. Группа F
Положение команд после 2-го тура. 1. Казахстан - 6 очков (разница мячей +8). 2. Чехия - 6 (+5). 3. Дания - 0 (-6). 4. Македония - 0 (-7).
8 апреля. Чехия - Дания - 5:4. Казахстан - Македония - 3:0.
9 апреля. Македония - Чехия - 3:7. Казахстан - Дания - 5:0.
Оставшиеся матчи. 11 апреля. Дания - Македония. Казахстан - Чехия.

 

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 125 раз Просмотров: 125 опубликовал: Ruslan Вчера, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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