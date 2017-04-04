ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ФИЛЬМ "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" В АЛМАТЫ

Алина Сарсенова И снова первый Тимур Бекмамбетов

Тема освоения космоса снова актуальна в кинемотографе, ведь с появлением новых технологий и различных видов спецэффектов многие фильмы, которые были сняты когда-то в прошлом столетии, переснимаются. Вот и знаменитый Тимур Бекмамбетов тоже решил снять фильм, обратившись к этой теме. Однако “Время первых” - это не только исторические события и шикарные высокотехнологичные спецэффекты, но и истории живых людей, которые тронут каждого зрителя до глубины души Такой фильм нельзя обойти стороной, его нужно обязательно прочувствовать, ведь это не те далекие астронавты из NASA, это такие же люди, как мы, пережившие то, что когда-то чувствовали наши родители или деды: долг перед родиной, долг перед семьей. Фильм, основанный на реальных событиях, история о первом выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля “Восход-2” 18 марта 1965 года. Кстати, “Время первых” дублирован на казахский язык, работа над дубляжем и сведением длилась около месяца. В главных ролях: Евгений Миронов и “талисман Тимура Бекмамбетова” Константин Хабенский. Кроме того, это первый масштабный российский фильм о космосе, снятый в формате 3D.

Дважды Герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов выступил одним из главных консультантов картины. Также консультантами стали специалисты Центра подготовки космонавтов в Звездном городке, РКК “Энергия”, где создавался корабль “Восход-2”, и НПП “Звезда”, занимающееся производством оборудования и скафандров для космических полетов.

Чтобы презентовать фильм в Казахстане, Бекмамбетов лично приехал в Алматы, они вместе с режиссером Дмитрием Киселевым ответили на вопросы журналистов после показа.

Тимур Бекмамбетов: “Изначально режиссером фильма был Юрий Быков, который снял достаточное количество сцен, но мы остановились, так как поняли, что у нас не очень получается, то есть получается не так, как хотелось бы. И, наконец, появился Дмитрий Киселев. Ранее он занимался другими проектами, но все-таки у нас все пошло хорошо, мы пересняли почти все заново. Почему это все происходило? Может быть, в других случаях подобного бы не случилось, но важное обстоятельство вынуждало меня и моего продюсера - партнера Евгения Миронова (исполнившего роль Алексея Леонова. - Прим. “НП”) идти на такие серьезные организационные шаги. У нас есть один зритель, для которого мы делали этот фильм, а потом уже для вас. Вы бы никогда не увидели этого фильма, если бы сам герой, а именно космонавт Алексей Леонов, посмотрев картину, сказал бы, что ему это не нравится. Такая степень ответственности нас вынуждала относиться максимально требовательно”. Многие кинокритики отмечают блестящую роль актера Владимира Ильина, он сыграл генерального конструктора Сергея Королева, но также удивляются, почему выбор изначально пал на этого актера, ведь Ильин не имеет портретного сходства с известным академиком. Однако тут же отмечают, что, несмотря на другой типаж, сыграна роль была идеально.

Так как фильм все-таки основан на реальных событиях, журналистам очень хотелось узнать, что было на самом деле с космонавтами, а что было додумано сценаристами для зрелищности фильма. Поэтому Тимуру Бекмамбетову пришлось рассказать о секретах сценария: “Со мной такого еще никогда не было, впервые в жизни я делал фильм, когда сам герой рассказывает свою историю. Кроме того, эта самая история на протяжении 52 лет была тайной, об этом нельзя было рассказывать по разным причинам, но она уже отшлифована временем. То есть, как у нас в Казахстане было, народный эпос - устное творчество, каждый раз пересказывая историю, люди убирали детали, так же и с Леоновым. После первой встречи мы записали его рассказ на диктофон, это в кино называется тритмент-история. А дальше началась очень длительная работа, которая закончилась только когда закончился фильм, так как сценарий пишется до съемок, в процессе съемок и после съемок”.

На вопрос о героях и супергероях Тимур Бекмамбетов ответил: “Что же касается супергероев, то снимать про них будем. “Черная молния” была восемь лет назад, сегодня мы с вами обсуждаем реальных героев, даже дважды героев. По этому поводу мне преподал урок Алексей Архипович Леонов. В фильме была сцена, где Королеву становится плохо и он падает в обморок. Это был очень красивый кадр, практически гениальная сцена, где он падает на пол. Когда смотришь на него, у тебя у самого начинает сердце болеть, так это эмоционально. Но после того, как фильм посмотрел Леонов, он сказал, что фильм хороший, но этот кадр надо вырезать. Мы начали его убеждать, говорить ему: как же так! Актер так сыграл! Настолько это важно для образа героя, что он, жертвуя собой, своим здоровьем, бился за своих ребят, за свою команду. Но Алексей Архипович был непреклонен. Мы просили объяснить, и он сказал, что Королев упасть на глазах у людей не может. И мы поняли, что мы все время стеснялись героизма. Мы думали, если герой не упадет, то зритель не поверит, что это правда, будет похоже на вымысел. Ведь мы выросли в стране, где этим очень много спекулировали, был фальшивый героизм, потом он вообще пропал, стало неприлично быть героем. То есть в нашем кино героизм не показывали, антигерои есть, а героев нет. Но именно Леонов, как талантливый во всем человек, дал нам очень важную формулу: герои не могут упасть в прямом и в переносном смысле. Сейчас я вам приведу пример, и вы поймете, о чем я говорю. Представьте себе, что вы смотрите фильм “Миссия невыполнима”. Том Круз спешит спасать человечество, и вдруг ему стало плохо, он остановился, прислонился к стенке, сел, достал таблетки и перестал быть героем. Фильм закончился, и следующие серии уже не были бы сняты. Существуют фильмы про людей, а существуют - про героев, то есть про людей, которых испытывает судьба, но они падать на глазах зрителя не могут”.

Так как фильм “Время первых” был дублирован на казахский язык, конечно же, у присутствующих возникали вопросы по этому поводу. “Я очень рад, - говорит Тимур Бекмамбетов, - что появилась возможность сделать этот фильм сразу на двух языках, для меня это было в некотором смысле символически важно, потому что я родился в Казахстане, и не было фильмов на казахском языке в кинотеатрах, их не переводили, и в результате я оказался “неправильным” человеком, который не говорит на родном языке. Поэтому я очень хотел, чтобы фильм, в который мы столько вложили, все-таки зазвучал на родном языке.”. Фото Евгения Овчинникова