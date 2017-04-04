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НАЙТИ ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ Горячие новости / События

Мадина Меирманова

В Казахстане, как известно, продолжается большая распродажа. К 2021 году в частные руки должны быть проданы почти 800 предприятий государственного и квазигосударственного сектора. Но пока торговля идет не очень бойко. Возможно, дело в том, что объекты пока предлагаются не очень привлекательные. До Казмунайгаза и Казатомпрома очередь пока не дошла, а потому самым привлекательным из всех объектов, что были проданы с 2014 года, до сих пор остается ТОО “Ритуал-Сервис” из ВКО. Цена на это похоронное бюро выросла в 25 раз в ходе аукциона

 

Вторая волна приватизации длится в Казахстане уже третий год. За это время она претерпела немалые изменения: были откорректированы списки объектов. Что-то из них было вычеркнуто, в том числе по настоянию граждан, что-то, напротив, добавлено. Но это уже было сделано по настоянию бизнеса, который мало заинтересовали продаваемые “пустышки”. Особенно из числа тех, что выставляются региональными акиматами. Бизнес все-таки интересует прибыль, а не красивая вывеска.
Еще в прошлом году председатель комитета госимущества и приватизации Эдуард Утепов сообщал, что больше всего реализовано предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и грузов, услуги в области общественного питания, языковой подготовки и здорового образа жизни. Неплохо продаются СМИ: газеты и радио. И лишь после этого интересом пользуются компании и предприятия сельского хозяйства и строительства. Возможно, по причине их достаточно дорогой стоимости и довольно долгого периода возврата инвестиций. Это в кризис себе могут позволить далеко не все представители бизнеса, который, как известно, у нас нацелен на быструю окупаемость и максимально высокую маржу в предельно краткие сроки.
Впрочем, наиболее дорогие объекты могут стать неплохим приобретением для иностранных инвесторов. На это рассчитывали власти, когда определили список, так называемый ТОП-65. В него вошли активы холдингов и крупные компании страны.

 

 

В нынешнем году запланирована продажа 50 топовых объектов, из которых 20 сегодня принадлежат ФНБ “Самрук-Казына”, один - холдингу “Байтерек” и восемь - объекты республиканской собственности.
Среди этих объектов Международный аэропорт “Астана”, АО “Казмедтех”, планируется приватизация РГП “Казавтодор” (в надежде, видимо, что массовое строительство дорог, то есть гарантированный заказ, привлечет к объекту инвесторов). Есть еще Национальный научный медицинский центр.
В последующие годы будут также проданы: АО “Казгеология”, санаторий “Алматы”, гостиница “АО “Астана ћонаћ љйі”, АО “НК “Ћазаћстан ѕарыш сапары”, Парк ядерных технологий и даже центр приграничного сотрудничества “Хоргос”.
Ну и, конечно же, самые-самые объекты будут проданы в рамках IPO. Это АО “Эйр Астана”, АО “НАК “Казатомпром”, АО “Казахтелеком”, АО “НК “КазМунайГаз”, АО “Казпочта”, АО “Самрук-Энерго”, АО “НК “Ћазаћстан Темір Жолы”, АО “НК “ТауКен Самрук”, АО “Qazaq air”, ТОО “Павлодарский нефтехимический завод”, ТОО “ПетроКазахстан” ойл продактс”, АО “Ћазтемiртранс”, АО “Алматинские электрические станции” и несколько менее интересных, но тоже ТОП.
Собственно, сама приватизация должна завершиться к 2021 году. Если все пройдет удачно, то доля государства в экономике должна сократиться наполовину - до 15 процентов.
Кстати, в правительстве обещают, что из почти 800 предприятий, которые изначально планировалось передать в частные руки, ни одно не останется непроданным. Точнее так: все, что не продастся за три аукциона, пойдет на ликвидацию. В Кабмине с прошлого года решили действовать по принципу: что бизнесу не нужно, то и государству негоже.
К слову, когда только запустили вторую волну приватизации, шла она, мягко говоря, с большим скрипом. Даже акция по легализации денег (в том числе через покупку продаваемых госактивов) мало помогла. Бизнес и тогда, и сейчас жалуется на отсутствие средств для выкупа наиболее привлекательных объектов. И до сих пор просит банки согласиться выдавать кредиты под будущие покупки. (При условии, что покупатель выиграл аукцион.) А потому не исключено, что действительно наиболее топовые объекты будут приобретены иностранными инвесторами. Если, конечно, иностранцы захотят покупать, например, аэропорт. Он в Астане хоть и обновленный, но пока еще не сильно загруженный, а значит, и прибыли особой ждать не приходится. Но КМГ (и другие сырьевые объекты) или Казатомпром - другое дело. И уж тем более “Хоргос”. Особенно в рамках перспектив по расширению приграничного сотрудничества с КНР. Тем более что они-то будут продаваться через биржу.
Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы инвестор, будь он казахстанский или импортный, пришел, победил и продолжил развитие. Другой вопрос, насколько отечественная экономика может впасть в зависимость от желаний инвестора. Если покупателям будут предъявляться столь же суровые требования, какие выставляются отечественным покупателям газет и детских садов - одно дело. Если же они получат льготы и преференции, то выгода может стать весьма призрачной... В том числе и в контексте будущего развития, импорта технологий и тому подобных ожиданий.


Всего за все время второй волны было продано 442 объекта госсобственности на общую сумму 125 миллиардов тенге. Большая часть - объекты коммунальной собственности (215 объектов на 19 миллиардов тенге). Но сумма поступлений от их продажи значительно уступает квазигосударственному сектору, который продал 198 своих компаний (или долей и акций в ТОО-АО) на 95 миллиардов. Продажа 29 объектов республиканской собственности принесла в госказну всего 11 миллиардов.

 

Астана

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Просмотрено: 104 раз Просмотров: 104 опубликовал: Ruslan Вчера, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
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