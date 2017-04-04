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УКРАЛ, ВЫПИЛ, ПОБЕДИЛ Горячие новости / События

Алла Иванилова

Полицейские подсчитали, что за 25 лет в Казахстане совершено свыше двух миллионов краж, 1,5 миллиона из которых остались нераскрытыми. Только за последние пять лет ущерб от краж превысил 70 миллиардов тенге

 

Наверное, многие хоть раз в жизни становились жертвами воров. Условно все кражи можно разделить на четыре вида - квартирные, офисные, карманные и кражи из автомобилей. Сегодня кражи составляют 60 процентов от общего числа преступлений. При этом старые меры профилактики показывают свою неэффективность. Для улучшения ситуации в октябре прошлого года Генпрокуратурой совместно с Министерством внутренних дел инициирован проект “Стоп кражам!”. Его цель - кардинально снизить число краж, усовершенствовать систему безопасности граждан, предупредить совершение новых хищений. Основной упор делается на использование современных технологий и положительного опыта зарубежных стран. В рамках проекта планируется расширение сети камер видеонаблюдения через внедрение системы поощрения. В частности, предложено выплачивать процент от суммы взысканного штрафа владельцу видеокамеры, с помощью которой раскрыто уголовное правонарушение.
Наряду с этим для профилактики квартирных краж АО “Казахтелеком” презентован проект по расширению сети видеокамер в многоквартирных домах - “Облачное видеонаблюдение”. Его суть заключается в том, что за небольшую ежемесячную плату жильцы смогут самостоятельно в онлайн-режиме со смартфонов и других гаджетов присматривать за своим домом. При этом через личный кабинет предоставляется возможность просмотра архивных записей.

 

 

Для снижения краж мобильных телефонов предложено внедрить опыт Австралии, где в 2002 году мобильные операторы начали создавать списки IMEI-кодов украденных аппаратов и блокировать их в сети. Это привело к тому, что кража мобильных телефонов стала бессмысленной, поскольку они переставали работать и теряли материальную ценность.
Чтобы не воровали скот, что весьма часто происходит в селах, предложена идея создания загонов для временного содержания безнадзорного и пригульного скота, а также принятия единых правил выпаса и содержания сельскохозяйственных животных. Это позволит исключить бесконтрольный выпас скота и снизить кражи с пастбищ и угодий.
Также предложено повысить ответственность охранных организаций за кражи на охраняемых территориях, законодательно урегулировать деятельность ломбардов, предусмотреть ответственность собственников рынков по возмещению ущерба за кражи, совершенные на их территории.
В целом в проект дорожной карты по сокращению краж в стране вошли 40 мероприятий. Принятыми мерами в текущем году удалось добиться снижения количества зарегистрированных краж на 7,9 процента, а также улучшить раскрываемость краж категории “прошлых лет” на 41 процент.
Если раньше часто приходилось иметь дело с профессиональными ворами-гастролерами из других республик, то сейчас такие преступления в основном совершают граждане Казахстана. Это объясняется тем, что было задержано много заезжих преступных групп, и сейчас все они отбывают наказание в местах лишения свободы. При этом наши соотечественники набрались криминального опыта, и некоторые ничем не уступают в профессионализме зарубежным коллегам, довольно умело обчищая чужие карманы, и вскрывая дверные замки. Кроме того, сейчас при совершении квартирных краж воры стараются не брать громоздкие вещи, их интересуют только деньги и золотые изделия, которые можно положить в карман, не вызывая подозрений.
Анализ показывает, что львиная доля краж совершена безработными, рецидивистами, ранее привлекавшимися к ответственности и лицами в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с предыдущими годами причин идти на воровство становится меньше, но в то же время безработица и необустроенность являются первоочередными предпосылками, поскольку кражи - наиболее легкий способ обогащения. В этой связи необходимо решать проблему в комплексе - усилить работу по трудозанятости населения, максимально увеличить квоты рабочих мест, не требующих квалификации и профессиональной подготовки.

 

Астана

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