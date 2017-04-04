ТРУБЫ ЗАВЕТ

Константин Маскаев Будущее видится через трубу

Вчера в индустриальной зоне на северо-западе Алматы объявили о начале возведения нового промышленного предприятия. Китай и Казахстан будут строить завод по производству стальных труб большого диаметра. Торжественное мероприятие по этому поводу, которое провели прямо на строительной площадке будущего предприятия, посетили аким Алматы Бауыржан Байбек, а также партнеры в новом международном проекте, руководитель нацкомпании “КазМунайГаз” Сауат Мынбаев и глава CNPC Чжан Цзяньхуа После соответствующих моменту торжественных речей Сауат Мынбаев и Чжан Цзяньхуа подписали послание представителям будущих поколений, которое поместили в “капсулу времени”, а заложили ее в специальную тумбу.

Алматинский градоначальник Бауыржан Байбек назвал церемонию закладки капсулы и начало строительства предприятия историческим для города и страны событием. Он напомнил, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе поездки в Китай способствовал достижению договоренности между китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) и правительством Казахстана об этом инвестиционном проекте. Напомним, администрация города выделила в Алмалинском районе площадь в 350 гектаров под новые предприятия. Будущий завод, получивший название ASPC - “Эйжа Стил Пайп Корпорейшн”, займет 18,5 гектара этой площади. Закладка “капсулы времени” с посланием будущим поколениям стала уже доброй традицией, которая символизирует начало реализации крупных проектов в области индустрии.

Глава компании “КазМунайГаз” Сауат Мынбаев поблагодарил руководство Алматы в лице акима города за участие в проекте. Муниципалитет подведет к будущему предприятию все необходимые коммуникации. Также на территории завода вскоре будет проложена железнодорожная линия для доставки компонентов труб и последующей отгрузки продукции с предприятия.

Будущий завод - первый проект из инвестируемых CNPC, который не относится к сырьевой отрасли. Здесь из стальных листов планируют изготавливать трубы диаметром от 355 до 1420 миллиметров. Эти трубы могут быть использованы везде, где требуется транспортировка жидкостей или газообразных веществ. То есть в нефтегазовой промышленности, коммунальном хозяйстве, мелиорации.

Сейчас Казахстан импортирует трубы для своих нужд. С вводом производства эта потребность более чем на 60 процентов будет покрываться за счет отечественной продукции. Это первый завод в стране, который может производить трубы большого диаметра, собственное производство позволит освоить внутренний рынок. Кроме того, стальной прокат для труб будут поставлять отечественные металлурги.

Расчетная ежегодная мощность завода - до 100 тысяч тонн труб. Его планируют ввести в эксплуатацию в середине 2018 года. Персонал - 300 человек. Стоимость инвестиционного портфеля оценивают в 100 миллионов долларов.

Процесс будет автоматизирован. Сейчас будущие специалисты проходят обучение как в Казахстане, так и за рубежом. Технология производства предполагает применение двух этапов сварки, что повышает качество продукции в несколько раз. В зависимости от сферы применения здесь же, на одном из этапов производства, на поверхность труб будут наносить соответствующее покрытие. В отдельном корпусе новые трубы будут испытывать на прочность. Технология предполагает выпуск продукции в соответствии с международными стандартами, что в перспективе позволит предлагать ее на внешних рынках.

В тексте “капсулы времени” говорится: “Потомки, казахстанцы! Это послание вам - знак дружбы, политического и экономического сотрудничества между национальной компанией “КазМунайГаз” и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией в рамках проекта строительства завода в Казахстане. Сегодня, 12 апреля 2017 года, представители “Эйжа Стил Пайп Корпорейшн” заложили капсулу на месте строительства. Это событие государственного масштаба стало одним из важнейших показателей стабильности и роста нынешних связей между Казахстаном и Китайской Народной Республикой.

Искренне верим, что вы, наши потомки, оцените наш вклад в расширение экономических границ и участие в реализации проекта “Экономический пояс Шелкового пути”, вклад в экономическое развитие и благосостояние Казахстана. Передаем вам, потомки, эстафету в будущее. Будьте целеустремленными и амбициозными. Ваше будущее в ваших руках!”