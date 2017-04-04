СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ПО ФУТЗАЛУ ЗАВОЕВАЛА ПУТЕВКУ НА ЕВРО-2018

Серик Ибраев

Казахстан поедет на ЕВРО

Сборная Казахстана по футзалу завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года в Любляне (Словения). В отборочном турнире в группе F в Алматы казахстанцы в трех матчах одержали три победы. При этом наша команда ни разу не пропустила, забив в ворота соперников - Македонии (3:0), Дании (5:0) и Чехии (3:0) - 11 мячей.

Для нашей команды это будет второй ЕВРО в истории. В 2016 году в Сербии сборная Казахстана в дебютном для себя чемпионате Европы сенсационно завоевала бронзовые медали Решающий матч в группе F Казахстан - Чехия состоялся 11 апреля во вторник. Несмотря на будний день, на “Алматы Арене” собрались 8 тысяч зрителей. И казахстанцы своих болельщиков не подвели. Уже на 5-й минуте натурализованный бразилец Дуглас завершил комбинацию точным ударом 1:0. Казахстанцы продолжали наседать на соперника. Дуглас, Есенаманов, Игита били с разных дистанций и позиций.

Сборная Чехии пришла в себя только во второй половине первого тайма, огрызнувшись опасной атакой. Михал Сейдлер вроде бил наверняка, но не попал по воротам с убойной позиции.

В самом конце первой двадцатиминутки тот же Сейдлер ударом с дальней дистанции проверил на прочность штангу ворот Игиты. И тут же сработало правило: не забиваешь ты, забивают тебе.

Комбинацию с участием Дугласа и Лео завершил Михаил Першин - 2:0. Очень своевременно, так как у нашей команды, как и у чехов, накопилось по пять фолов.

Во втором тайме казахстанцы отдали сопернику инициативу, действуя на контратаках. Но моментов у ворот соперника от этого не убавилось. А возможно, наоборот стало больше.

И снова наш вратарь Игита бил издалека, Дуглас не реализовал выход один на один, опасно атаковал Лео. У чехов активен был Заруба. Примерно за восемь минут до конца встречи Чехия выпустила пятого полевого игрока. Однако подобраться близко к воротам Игиты казахстанцы не давали, прессингуя соперника.

А за две минуты до конца встречи Дуглас, воспользовавшись ошибкой Зарубы, отправил мяч в пустые ворота. 3:0 - уверенная победа казахстанцев.

На послематчевой пресс-конференции наставник сборной Чехии Томаш Нойманн настолько переволновался, что заговорил на родном языке, хотя до этого свободно изъяснялся на английском.

- Мы хотели завоевать путевку на чемпионат Европы в Алматы, но команда Казахстана укомплектована очень сильными игроками, - говорит Нойманн, на помощь которому пришел переводчик с чешского. - Наш соперник сегодня был лучше, чем мы.

- Хочу поздравить коллегу за отличную игру, - говорит главный тренер сборной Казахстана Жозе Алесио. - Мы знали, что будет трудно, тщательно готовились тактически. Команда Чехии очень опытная и в любом турнире показывает высокий уровень футзала.

Хочу поздравить и мою команду, которая выполнила установку на игру. Мы рады такому результату.

Помимо сборной Казахстана в финальную часть чемпионата Европы вышли Италия, Азербайджан, Украина, Португалия, Испания (действующий чемпион), Россия, а также Словения, которая, как хозяйка чемпионата, была освобождена от отборочного турнира.

Обладатели остальных четырех путевок определятся в сентябре в стыковых матчах с участием Грузии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Сербии, Польши, Чехии, Франции.

Всего в Любляне в финальной части ЕВРО-2018 выступят 12 команд. Жозе Алесио:

Футзал людям в радость!

Бразильский наставник сборной Казахстана Жозе Алесио возглавил команду в январе 2017 года. До этого назначения он являлся помощником бывшего главного тренера Какау и в “Кайрате”, и в сборной. Так что Алесио хорошо знаком с реалиями казахстанского футзала.

- Три матча ваши подопечные сыграли на ноль?

- Я лучше выиграю 1:0, чем забью больше, но проиграю. Я всегда был защитником, моя сильная сторона в обороне, поэтому я научил действовать игроков так, чтобы в первую очередь команда не пропускала. Это не значит, что я запрещаю атаковать. Думаю, что так нас даже больше будут бояться. Ведь мы не пропускаем голы.

- В первом тайме команда больше атаковала, а во втором в основном оборонялась.

- Игроки устали, и я не хотел напрягать их всю игру. В первом тайме играли более агрессивно, а во втором - от обороны. К сожалению, у нас очень мало игроков, чтобы играть два тайма в атаке. Игроки “Жетысу” приехали на сбор в очень слабой физической форме. Они были готовы только на пару минут.

- Вы уже задумываетесь о чемпионате Европы 2018 года? Что планируете предпринять?

- В Словении наши соперники будут более высокого уровня. Нам надо вернуть тех игроков, которых мы потеряли. В первую очередь Нургожина, который из-за болезни не играет в сборной. Много будет зависеть от Федерации футбола Казахстана. Хотелось, чтобы ребята думали только об игре и тренировках, а не организационных проблемах.

- Что это были за проблемы?

- У нас не было полноценного УТС, сорвались товарищеские игры, были другие организационные неурядицы. Как нам объяснили, это произошло из-за смены руководства. Надеюсь, благодаря сегодняшнему результату отношение федерации к нам изменится. Посмотрите, сколько собралось народу во вторник вечером! Футзал приносит людям радость. Фото Талгата Галимова