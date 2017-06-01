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БЕЗДЕЛЬНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ Горячие новости / События

Алла Иванилова
Государство объявило бой иждивенчеству. В Казахстане с 1 января 2018 года будет внедрен новый формат адресной социальной помощи по принципу “Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а удочку”. Государство будет помогать только тем, кто по объективным причинам не может трудоустроиться. Если же кто-то откажется от работы, предоставляемой по программе занятости, то выплаты для всех трудоспособных членов семьи будут прекращены. Более того, в Министерстве труда и социальной защиты населения предлагают штрафовать тех безработных, кто отказывается от вакансий

На недавнем заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о принципах нового формата адресной социальной помощи.
В первую очередь чиновники намерены оптимизировать и увеличить размер пособий для определенных категорий населения.
Так, три вида пособий, предоставляемых на сегодняшний день многодетным и малообеспеченным семьям, а именно специальное пособие, назначаемое независимо от уровня доходов, детское пособие, определяемое в зависимости от дохода семьи, и адресную социальную помощь объединят в одну выплату. Благодаря чему казахстанцам не придется готовить три пакета документов и обращаться в три разных учреждения. Достаточно будет одного пакета документов и обратиться только в Центр занятости населения. Общая сумма трех пособий составляет 6396 тенге на каждого члена малообеспеченной семьи. При новом подходе сумма помощи, дополнительно предоставляемой каждому члену семьи, увеличится примерно на 2500 тенге. Таким образом, как констатировала глава Минтруда, с 2018 года размер предоставляемого пособия будет увеличен в среднем на 25 процентов по сравнению с получаемыми на сегодняшний день выплатами. В целом на оказание адресной социальной помощи в следующем году предусмотрены дополнительные финансовые средства в размере 42,8 миллиарда тенге.

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Тамара Дуйсенова

Однако в новом формате есть небольшое “но”. Малообеспеченные семьи будут делиться на трудоспособных и нетрудоспособных. Государство будет помогать тем, кто по объективным причинам не может трудоустроиться. Все остальные будут обязаны найти работу. Это делается, чтобы исключить иждивенческие настроения. С теми, кто может работать, заключат социальные контракты. Им будет оказываться поддержка в обучении и получении профессии с последующим трудоустройством или в открытии собственного дела и получении кредита для этих целей. С этой целью с 2014 года в трех регионах страны в пилотном режиме реализован проект “€рлеу”. В программе приняли участие около 79 тысяч граждан, из них около 19 тысяч уже трудоустроены.
Если же кто-то откажется от работы, предоставляемой по программе занятости, то выплаты для всех трудоспособных членов семьи будут прекращены. Более того, в Министерстве труда и социальной защиты населения предлагают штрафовать тех безработных, кто отказывается от вакансий. “Детям, не достигшим совершеннолетия, матерям, занятым уходом за детьми, гражданам трудоспособного возраста, которые по объективным причинам не имеют возможности трудиться, социальная помощь будет назначаться и выплачиваться без каких-либо условий”, - пояснила министр. Также социальная поддержка будет гарантирована всем семьям, которые не имеют трудоспособных членов или не могут участвовать в мерах содействия занятости (инвалиды, пожилые пенсионеры, одинокие матери с детьми дошкольного возраста). При этом с 2018 года повышается порог черты бедности - это будет 50 процентов от прожиточного минимума (сейчас 40 процентов).
Таким образом, новый формат адресной социальной помощи прежде всего направлен на поддержку малообеспеченных граждан. Для остальных получателей он станет стимулом для поиска выхода из трудной жизненной ситуации. Подобный метод “кнута и пряника” сегодня выбирают многие страны. Конечно, государство должно поддерживать своих граждан, тем самым создавая условия для стабильности и развития. Но есть предел, после которого это благо и разумное намерение дают обратный эффект. По опыту Соединенных Штатов Америки понятно, что помощь населению - это не всегда плюс, чаще - минус. Так, в США безработным можно жить на пособие и ни о чем не думать. При этом социальное иждивенчество процветает с каждым годом. Люди становятся зависимыми от такого образа жизни, вследствие чего этот класс все растет, траты на его содержание увеличиваются с каждым годом, в то время как налогоплательщиков становится все меньше. При этом расходы на содержание безработных и малоимущих слоев населения не возвращаются в казну, вследствие чего экономика становится неэффективной. “Расслабленное”, пресытившееся общество деградирует, люди становятся все менее активными - они не видят смысла в том, чтобы обеспечивать себя самостоятельно, и воспринимают материальную помощь государства как должное, а свое зависимое состояние как норму. Исследователи высказывают предположение, что нельзя решить проблему социального иждивенчества, ограничиваясь предоставлением необходимых благ. Нужно не столько помогать материально, сколько создавать условия, чтобы люди могли зарабатывать сами, - не давать рыбу, а предоставить удочку.

Астана

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Просмотрено: 665 раз Просмотров: 665 опубликовал: Ruslan 8 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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