Константин Кочевников

Первый выход Трампа в Старый Свет и на Ближний Восток в качестве президента будут обсуждать еще долго, расшифровывать знаки, искать значения в последовательности посещения стран и персон. Если бы любой другой американский президент из числа предшественников посетил арабский мир, эта встреча, надо думать, носила бы некий усредненный протокольный характер о “дальнейшем углублении сотрудничества” в ряде областей. Но мы помним, что нынешний обитатель овального кабинета не похож на своих предшественников

И основным посылом поездки стал призыв к миру в Ближневосточном регионе и во всем мире. “Мы должны изгнать террористов и экстремистов, уничтожить эту идеологию зла, сохранить и защитить наших граждан и людей всего мира!” - то, с чего начал Трамп. Но в то же время он не настолько политик, чтобы обойти вниманием вопросы, связанные с извлечением ощутимой и вполне материальной выгоды. Поэтому, например, с Ближнего Востока Трамп привез достаточное количество контрактов, которые по результатам его визитов США заключили с правительствами региона. Например, 20 мая, в первый день поездки, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман подписали основное соглашение по вопросам обороны и экономики. Президент США назвал этот день “великим днем”, который принесет сотни миллиардов долларов инвестиций и “работу, работу, работу” в Соединенные Штаты. И хотя часть контрактов касается экономики и гуманитарной сферы, львиная доля этого пирога - оружие. Известно, что Саудовская Аравия - давние покупатели вооружений, причем не только в США.

Не секрет, что Саудовская Аравия как лидер арабского мира постоянно обновляет свое вооружение за счет новинок, которые им продают США. При этом никто не может сказать, что Саудовская Аравия постоянно воюет. Даже тлеющий конфликт с Йеменом не назвать полномасштабной войной. В чем смысл для правительства этой арабской страны - приобретать все новое и новое оружие?

Вариантов, как Запад реализует свои коммерческие проекты на Ближнем Востоке, в общем-то немного. Либо западная коалиция поддерживает военные действия, а в известных случаях и ведет их и тем самым зарабатывает, продавая оружие своим военным. Либо продает оружие странам, которые даже не воюют. И тут, и там - бизнес. Только в одном случае кровавый и жестокий. В другом - относительно чистый. Для ВПК США здесь важно лишь то, что в любом из приведенных вариантов он неизбежно получает свой профит.

По доступным результатам поездки на Аравийский полуостров известно, что крупнейшая в мире управляющая компания Blackstone подписала с суверенным фондом Саудовской Аравии соглашения об инвестициях в размере 100 миллиардов долларов. Средства будут вкладываться в инфраструктурные проекты, главным образом в США.

Другая компания, Lockheed, заключила договоры о продаже и соглашения о намерении на общую сумму более 28 миллиардов долларов. Речь идет о поставках интегрированных систем противовоздушной и противоракетной обороны, боевых кораблей, тактических самолетов и других систем военного назначения. Также США и Саудовская Аравия подписали крупнейшее соглашение на поставку четырех кораблей прибрежной зоны типа LCS-1 Freedom с полным пакетом вооружений (стоимость кораблей оценивается в шесть миллиардов долларов), 48 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook, 115 танков M1A2 Abrams, большое количество ракет Pac-3 для системы ПВО Patriot, 60 вертолетов UH-60 и сопутствующее оборудование Boeing. Кроме того, по неподтвержденной информации, Саудовская Аравия может приобрести американскую систему ПВО THAAD. Всего, по данным из неофициальных источников, США и Саудовская Аравия подписали контрактов на общую сумму 348 миллиардов долларов!

Насколько эта сумма существенна для бюджета королевства, можно судить по данным объема ВВП. Максимальный пришелся на 2013 год и составил 748,4 миллиарда долларов (26 714 долларов на человека). И если сумма контракта в 348 миллиардов верна, то это половина ВВП страны.

Рационально ли тратить даже такому богатому королевству весьма немалые средства на инструмент, который, во-первых, не принесет прибыли, во-вторых, не будет в полной мере востребован и использован?

Есть соблазн предположить, что эта покупка, возможно, вынужденная? Но есть и конкретные данные, которые укладываются в эту весьма возможную версию. Задолго до “дипломатического кризиса” обсуждалась возможность военного сотрудничества между Россией и Катаром, тоже сказочно богатым государством, от позиции которого зависит нефтегазовая погода на мировом рынке. Речь якобы шла об обсуждении портфеля контрактов примерно на 60 миллиардов долларов. (Сумма, сопоставимая с той, что фигурирует в сделке США с КСА. Ведь ВВП Катара, например, за 2015 год составил 167 миллиардов долларов, а значит, речь шла о более трети годового ВВП.)

Но контракт не состоялся. А тут “владыке США и окрестностей” для целого вороха контрактов потребовались, условно говоря, одни сутки! Видимо, умеют представители США убеждать своих потенциальных или давних партнеров. А Россия, видимо, приходит на рынок вооружения только как продавец. Соединенные Штаты же приправляют свой релиз такой аргументацией, которая сулит заведомо проигрышное положение в случае отказа: не покупать - себе дороже?

Но к военным хитростям военпром США прибегает и у себя дома. Например, чтобы убедить конгресс в необходимости увеличения военных расходов, можно было провести заведомо проигрышное “показательное выступление” ракет “Томагавк”, которые при своей немалой стоимости (до двух миллионов долларов за экземпляр в зависимости от модификации!) оказались столь малоэффективны при атаке на сирийский военный аэродром “Шайрат”. Общественность США нужно было убедить в том, что “Томагавки” безнадежно устарели и не смогли преодолеть средства сирийских ПВО. И что необходимо вложиться в разработку актуальных средств поражения целей.

Если США могут так легко “разводить” с арабами, почему же они до сих пор не разобрались в Сирии? Понятно, что в сирийском вопросе немаловажную роль играют и дипломатия, и прямое участие России как в переговорном процессе, так и в ведении боевых действий. Но, по большому счету, США стремятся показать, что не воспринимают Россию настолько серьезно, чтобы ради сохранения баланса пришлось поступаться своими интересами. В то же время роль России для коммерциализации процесса оказывается неоценимой. Западу нужна истерия вокруг военных угроз - реальных и мнимых, раздувая которую, военно-промышленный комплекс и гособоронзаказ всегда останутся с прибылью.

Нельзя не сказать и о том положении, которое занимает Дональд Трамп на политическом олимпе. Вокруг него и его деятельности не так много сторонников. Больше критиков. А еще больше критиканов. Тем не менее этому 70-летнему человеку удается весьма мастерски вести бизнес под названием “политика США в мире”. Его успешная маркетинговая стратегия, которую он демонстрирует очень уверенно и энергично, заслуживает, по крайней мере, признания.

Посмотрим, к слову, как талант бизнесмена поможет в решении проблемы, которую западный мир связывает с нахождением Башара Асада у власти в Сирии. Тем более что военным путем эту проблему решить, понятно, не получится. Так, быть может, уместным и действенным окажется именно прагматичный деловой неполитический подход?