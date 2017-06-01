ЭНЕРГИЧНОЕ НАЧАЛО

Ольга Шишанова

Свершилось - выставка открылась! Пять лет ожидания, десятки возведенных объектов и бессонные ночи, работа множества инженеров и архитекторов, сотни договоренностей и, наконец, летний вечер над столицей, который в итоге взорвался фейерверками, знаменующими торжественное открытие международной специализированной выставки “Астана ЭКСПО-2017”



Мероприятие началось строго по расписанию, даже погода в эти дни не подвела, хотя синоптики прочили дождь и похолодание. Кортежи с лидерами 20 государств поочередно прибывали к павильону Казахстана, что расположился в центре выставочной площади - 100-метровая сфера “Нџр Ќлем”, внутри которой их ожидал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Первым по голубой дорожке для приветствия прошел президент Чехии Милош Земан, главу Беларуси Александра Лукашенко сопровождал младший сын Николай, которого он часто берет с собой на подобные крупные мероприятия международного масштаба, король Испании Филипп VI, как оказалось, совместил свой официальный визит с посещением ЭКСПО, а президент Сербии Александр Вучич даже пропустил рождение сына, находясь в Казахстане.

Из высоких гостей также был замечен премьер-министр Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттель, который в начале июля возглавит Евросоюз, известный еще и тем, что приходится внуком великому композитору Сергею Рахманинову. Несколько глав зарубежных государств прибыли на презентацию ЭКСПО прямо с заседания ШОС, которое в эти дни проходило в Астане во Дворце Независимости, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин, кортеж которого подъехал к голубой бархатной дорожке последним.

Затем в качестве приветствия гостям уже в здании Конгресс-центра было предложено необычайное мультимедийное шоу, сценарий которого оказался выстроен на истории энергии как первозданной силы, начиная от зарождения Вселенной до современных фантазий о будущем ее воплощении. В постановке, по задумке директора Star Project и генерального продюсера проекта Борислава Володина, были использованы такие инновационные сценические технологии, как кинетические декорации, прозрачные светодиодные экраны, проекционная система с трекингом и даже дистанционно-управляемые дроны, которые станцевали воздушный балет.

Не обошлось и без официальной части: гостям были продемонстрированы государственные символы Казахстана - флаг и торжественно исполненный гимн, после чего прозвучал также гимн международного бюро выставок и состоялось красочное шествие - парад флагов стран-участниц “Астана ЭКСПО-2017”. Напомним, что в выставке принимают участие 115 стран, 22 международные организации, освещается все это великолепие 1200 журналистами из 40 государств мира. Это не преминул отметить в своей приветственной речи президент международного бюро выставок Стин Кристенсен, по словам которого нынешнее событие - это долгое путешествие по обмену опытом всех государств-участников, поскольку ЭКСПО - самое посещаемое событие в мире, сопоставимое разве что с крупными спортивными мероприятиями. “Кроме того, энергия - это жизненная сила, и важно, чтобы месседж сегодняшнего вечера дошел до всех государств”, - заключил он.

Эту идею поддержал в своем выступлении и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который заявил, что “мероприятие такого масштаба - это усилия не только одного государства, но труд международного сообщества, представляющего свои достижения на данной выставке”. При этом ЭКСПО-2017 в Астане, по словам главы государства, это новая вершина продвижения и национального бренда республики в глобальном пространстве, особенно с ноября 2012 года, когда в Париже представители более 100 государств мира, членов международного бюро выставок поддержали Казахстан в проведении ЭКСПО-2017.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев заверил, что вся инфраструктура выставки будет активно использоваться и после завершения ее работы. В частности, на ее территории развернет свою работу международный финансовый центр “Астана” и разместится международный технопарк IT-стартапов.

Основной упор при этом будет сделан на решение проблем энергетики и экологии, затрагивающих вопросы альтернативной энергии ветра, солнца, воды, космоса, энергии биомасс, снижения выбросов СО2 в атмосферу. Что должно не только позволить заглянуть в будущее технологий в вышеназванных сферах, но привлекать к этой тематике внимание международного сообщества и в последующем.

Впрочем, участие более сотни стран, демонстрация ими в своих павильонах самых разных тем и предложений в перечисленных сферах и не только и без того говорит о поддержке внедрения энергий будущего в жизнь уже сегодня.

Например, в павильоне Таиланда уже на следующий день после торжественного открытия самой выставки “Астана ЭКСПО-2017” посетителей принялись знакомить с тем, как можно использовать для получения энергии кукурузные початки. Швейцария, напротив, решила сделать упор на классическое времяпровождение туристов в лаунж-баре и показать им внутреннее убранство настоящих альпийских домиков. Малайзия пошла еще дальше и совместила современные технологии и искусство, рассказав языком танца о “зеленых” ноу-хау. Не случайно павильон этой страны напоминает тропический лес, который малайзийцы воссоздали с помощью огромных LED-экранов.

Что касается Японии, которая считается одной из самых технически развитых стран, то главным экспонатом их павильона должен был стать автомобиль, работающий на водороде, но авиакомпании отказались доставлять в Астану такой груз. Они сочли его достаточно опасным для транспортировки. В то же время действующая модель водородного автомобиля все-таки была продемонстрирована в павильоне Южной Кореи, где также благодаря световому шоу зрителям показали еще и лес из солнечных столбов.

Павильон России оказался ориентирован на энергию Арктики, которая была представлена многогранными декорациями со светящейся фактурой арктических льдов, мультимедийным аттракционом “Полярная полусфера”, а также тематическими секторами, посвященными достижениям российской энергетики и разработкам будущего в гидроэнергетике и углеводородной отрасли. Любопытно, что во время открытия павильона вместо обычного разрезания красной ленты организаторы разбили ленту, замороженную в жидком азоте.

А вот в павильоне КНР гостей удивляли не только современными технологиями, но и кулинарными изысками, благо эта страна оказалась представлена 24 провинциями, и каждая из них привезла свои вкусные шедевры. Для этого рядом с деловым павильоном Китая открылось еще одно помещение - китайской кухни и одновременно демонстраций Поднебесной в области культуры.

И, наконец, казахстанский павильон, самый большой, расположенный в знаменитой сфере, оказался тематически разделен на восемь этажей. На самом высоком развернулась экспозиция “Астана-2050”, на которой можно было увидеть столицу Казахстана в будущем. Седьмой этаж павильона демонстрирует достижения в области космических энергий. Шестой - в сфере солнечной энергии. На пятом этаже рассказывается об энергии ветра как составляющей части воздушной атмосферы. Четвертый этаж павильона демонстрирует тему использования биомассы планеты Земля. Третий посвящен кинетической энергии нашей планеты, второй этаж - достижениям и ноу-хау в области использования энергии земли. На первом расположен музей энергии.

Чтобы обойти все павильоны, как рассказал глава нацкомпании “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжан Есимов, потребуется несколько дней. В то время как на организацию и строительство объектов, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также облагораживание территории ЭКСПО в 173 гектара, по предварительным подсчетам, было затрачено более 400 миллиардов тенге.



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