О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ДЖЕКИ ЧАН

Ольга Шишанова

В Астане, при поддержке Министерства культуры и спорта РК, открылся Фестиваль китайского кино в Казахстане. Почетным гостем на нем стал всемирно известный китайский актер, кинорежиссер и кинопродюсер Джеки Чан. Во время церемонии открытия он представил фильм “Кунг-фу йога”, в котором сыграл главную роль китайского археолога по имени Джеки, а также спел для всех собравшихся лиричную песню на родном языке



Фестиваль китайского кино проходит в кинотеатрах Астаны с 7 по 18 июня. Компании “Казтелефильм” и China film group представили кинолюбителям самые лучшие китайские фильмы последних лет. Это “Река Или” и “Настоящая любовь”, “Гулим - мой цветочек” и “Уходи, мистер Опухоль”, “Волчий тотем” и “Кунг-фу йога”, который и представил актер Джеки Чан. Кроме того, мировая звезда рассказал, что всегда мечтал приехать в Казахстан и снять здесь фильм. Но пока эта мечта никак не может быть реализована из-за его огромной занятости. Ведь Джеки Чан не только снимает фильмы, не только их продюсирует, но и активно занимается благотворительностью. Причем сфера его интересов в этой области - защита медведей панда, а также домашних питомцев - кошек и собак. Так, актер сообщил, что всегда готов работать в этой сфере, и хочет попросить своих друзей из представителей СМИ, чтобы они больше говорили о тех проблемах, в которых нужна его помощь. “Обычно так и происходит, когда я занимаюсь благотворительностью по миру, как раз именно журналисты подсказывают мне, чем я могу помочь медвежонку панды или попавшему в беду домашнему животному”, - пояснил он, добавив, что, “когда я снимаю фильмы, то выступаю в них и режиссером, и продюсером, и сам, бывает, делаю монтаж. После этого я подметаю пол на сценической площадке. Также пишу слова для песен, проверяю музыку, но все это не мешает мне заниматься благотворительностью”.

Джеки Чан оказался к тому же прекрасным, улыбчивым собеседником, рассказывая о себе и своем восхождении в мировом кинематографе. “Я стал звездой не сразу, становился ею постепенно, начиная с самых низов, шаг за шагом поднимался наверх. Я прекрасно знаю положение каждого человека, как нужно, как правильно относиться к людям. И знаю, что огромное количество фанатов по всему миру следит за моими фильмами, поэтому стараюсь найти для каждой постановки свой стержень. Кроме того, в моих фильмах нет языкового барьера, вы можете беспрепятственно смотреть мои фильмы и понимать весь процесс”, - рассказал он. Не случайно, наверное, по окончании любого дела актер всегда испытывает радость. “Я стараюсь не тратить времени зря, у меня нет такой возможности. Более того, никогда не трачу время на неважные дела. Ну а сплетни в желтой прессе вообще не смотрю”, - заключил он. Фото Радмир Фахрутдинов



Астана