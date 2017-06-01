МОЛОКО - ЗА ВРЕДНОСТЬ

Алла Иванилова

С начала прошлого года Казахстан начал жить по новому Трудовому кодексу, который в шутку предлагали переименовать в “кодекс рабовладения”. Однако, как констатируют чиновники, новое законодательство оправдывает себя, хотя определенные проблемы еще имеются



О том, что стране необходим новый Трудовой кодекс, говорилось давно, поскольку старый, принятый еще в 2007 году, имел ряд недостатков: был достаточно жесткий, а качество его исполнения - низкое. Излишняя забюрократизированность процедур найма, увольнения и перевода сотрудников затрудняла возможность “естественного отбора”. На смену ему пришел новый Трудовой кодекс, который заработал с 1 января 2016 года. Правда, критики в его адрес было немало. Главная цель, которую преследовало обновленное законодательство, - облегчить жизнь предпринимателям, не ущемляя прав работников. Многое было отдано на откуп работодателям и работникам, которые должны самостоятельно договариваться между собой в рамках договоров. Государство для себя определило роль наблюдателя, который устанавливает минимальные трудовые стандарты гарантий и компенсаций работникам, зато жестко обеспечивает контроль их исполнения со стороны работодателей.

Спустя более года в действии новый Трудовой кодекс зарекомендовал себя и продемонстрировал, что многие опасения были напрасны. На недавнем заседании правительства рассмотрели вопросы его правоприменительной практики и меры по защите трудовых прав работников. По итогам прошлого года Казахстан занял 20-е место в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума и уверенно входит в тридцатку стран-лидеров по “эффективности рынка труда”. В стране стали больше заключать трудовые договоры. Так, в прошлом году их количество увеличилось на 60 тысяч, и на сегодняшний день их имеют 88 процентов крупных предприятий, 90 процентов - средних и 31 процент - малых. Однако и сейчас сохраняются неформальные трудовые отношения. За последние два года инспекторами труда выявлено свыше тысячи работодателей, которые не оформляли своих работников официально.

Нельзя сказать, что новое законодательство исключило трудовые споры. Создана карта трудовых рисков, в которой фиксируются предприятия с частыми нарушениями трудового законодательства. В текущем году к группе риска отнесено 250 предприятий с численностью более 100 тысяч работников. Несмотря на принимаемые меры, в зоне принятия оперативных мер остаются восемь областей, а в зоне риска - вся Мангистауская область.

В целом по стране по результатам проверок остановлена работа девяти производственных объектов, наложены штрафные санкции на сумму 112 миллионов тенге, 317 дел переданы в правоохранительные органы. Только в текущем году выявлено более шести тысяч нарушений найма и увольнения работников на четырех тысячах предприятий.

Те “блага”, которые предоставили чиновники в новом Трудовом кодексе работодателям, используются ими неактивно. Так, внедрен механизм добровольного декларирования работодателями соответствия и условий производства требованиям охраны труда. Сегодня обладателями таких сертификатов доверия стали всего 90 работодателей, которые на три года исключены из списка предприятий, подлежащих плановой проверке. Такими преимуществами воспользовались в основном в Алматинской, Павлодарской и Актюбинской областях. Также работодателям было дано право не отчислять обязательные профессиональные взносы в случае устранения на производстве вредных условий труда. Однако этой возможностью сегодня практически никто не воспользовался.

Был дан шанс сократить расходы на различные компенсации работникам за работу во вредных условиях труда путем их перевода на более безопасные виды работ. Но расходы работодателей на выплаты не уменьшились, а, наоборот, увеличились - с 78 миллиардов тенге в 2012 году до 100 миллиардов в 2016 году.

Выступивший на заседании правительства председатель Федерации профсоюзов Казахстана Абельгазы Кусаинов в свою очередь обозначил актуальные проблемы работников. По его словам, сегодня в республике низкооплачиваемыми остаются работники почтовой связи, сельского хозяйства, дошкольного образования и младший медицинский персонал. Именно этим категориям, с учетом пересмотра прожиточного минимума, необходимо повысить зарплату.

В то же время, по его мнению, одним из острых вопросов, требующих решения, является применение заемного труда (когда фирма-наниматель платит кадровому агентству, которое “сдает в аренду” сотрудника). У таких “заемных” работников продолжительность рабочего времени, получаемая зарплата ниже, чем у постоянных сотрудников, им не предоставляются отпуска и другие социальные выплаты. При этом в трудовом законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие заемный труд. В этой связи совместно с Министерством труда инициированы поправки в Трудовой кодекс.

Также председатель Федерации профсоюзов указал, что возрастает бремя экономических затрат, исчисляемых миллиардными суммами на компенсационные выплаты, связанные с травмами, ухудшением здоровья работающих. Каждый седьмой работник занят во вредных опасных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. По его данным, несмотря на некоторое снижение количества несчастных случаев и производственного травматизма, ситуация по охране труда остается сложной. “Ежегодно погибают более 200 человек”, - констатировал глава Федерации профсоюзов. В связи с этим необходимо принять комплекс мер и отработать условия стимулирования работодателей, обеспечивающих безопасные рабочие места экономическим методами. В этом показателен опыт Финляндии, где для работодателей применяются скидки по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний при обеспечении ими нулевого травматизма.

В свою очередь, Министерством труда и социальной защиты населения в целях улучшения состояния здоровья казахстанцев, работающих во вредных условиях, в ближайшие три года будут пересмотрены отраслевые нормативы по предоставлению сокращенной продолжительности рабочего времени, дополнительного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и предоставлению молока или равноценных молоку пищевых продуктов.



Астана