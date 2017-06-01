НАШЕСТВИЕ ТЕРРАКОТОВОЙ АРМИИ

Ольга Шишанова

В Национальном музее РК в рамках ЭКСПО при поддержке Минкультуры и спорта РК прошел вернисаж “Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди”. На выставке оказалось представлено почти 50 древних экспонатов из гробницы китайского богдыхана - глиняные статуи воинов, предметы оружия, черепицы, посуда, золотые и серебряные украшения



Шедевр мирового искусства, культурный памятник - терракотовая армия китайского императора Цинь Шихуанди, который первым присвоил себе титул великого среди равных, сегодня включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как рассказал “НП” представитель китайской делегации, куратор выставки Чжао Жун, эти терракотовые воины были специально изготовлены по приказу великого правителя еще в 210-209 годах до нашей эры. Найденная терракотовая армия на сегодняшний день насчитывает 8099 полноразмерных глиняных статуй китайских воинов и их лошадей, обнаруженных в мавзолее императора Цинь Шихуанди в 20 километрах от Сианя в 1974 году местными жителями во время бурения артезианской скважины к востоку от горы Лишань. Ян Джи Вану, крестьянину, который в ходе хозяйственно-полевых работ нашел глиняных воинов, удалось наткнуться на самый первый, главный боевой их ряд, что насчитывал примерно шесть тысяч терракотовых фигур. Спустя несколько лет, в 1980 году, археологи раскопали вторую боевую колонну в две тысячи статуй и, наконец, в 1994 году обнаружили генштаб - глиняное скопление высших военачальников. Сегодня армия глиняных воинов вместе с сотней боевых колесниц и 40 тысячами единиц оружия покоится в боевом построении в параллельных склепах в полутора километрах к востоку от гробницы самого императора. Однако раскопки продолжаются, говорит Чжао Жун, и археологи находят все новые и новые артефакты, так что, вполне возможно, лет через двадцать многое доселе неизвестное станет доступно широкому зрителю. Ведь погребальный комплекс гробницы площадью почти в 60 квадратных километров - это целый подземный город, вырытый на глубине от 70 до 120 метров, который имеет почти квадратную форму, ориентированную по сторонам света. В центре подземного города находится мавзолей императора Цинь Шихуанди, а вокруг него более 500 мавзолеев придворных и слуг, которые были заживо похоронены вместе с ним. Это было не столько честью, сколько мерой предосторожности, чтобы никто не мог выдать тайну местонахождения последнего приюта императора. Как, собственно, это и произошло. Также вместе с императором были похоронены все его жены, которые не смогли родить ему наследников. Кстати, в отличие от армии, что осталась жива и была лишь воспроизведена в глине в индивидуальном порядке, вручную, где каждая отдельная статуя получила свои уникальные черты лица. Все это из-за озабоченности поисками эликсира бессмертия Цинь Шихуанди, который еще ребенком, в 13-летнем возрасте, только лишь взойдя на трон, озаботился вечной жизнью. В поисках бессмертия он объездил все уголки своей империи и даже побывал за ее пределами, ища ответа у местных целителей и монахов. Но, не найдя пилюлей бессмертия, император начал готовиться к жизни в загробном царстве. Не случайно гробница императора напоминает город Сяньян, который был в то время столицей империи Цинь. В ней также обнаружили внешний и внутренний город, разделенные высокой стеной, а огромное подземелье мавзолея оказалось укреплено металлическими балками. В центре, как водится, находилась главная зала императорской резиденции с установленным саркофагом из чистого золота, при этом окруженная озером из ядовитой ртути. Потолок напоминал звездное небо, а пол являл собой карту империи могущественного богдыхана. Помещение освещали “негаснущие” светильники, сюда были свезены несметные богатства из императорской казны, тогда как многочисленные предметы быта и аксессуары казались бессчетными. Над саркофагом обнаружилось сооружение пирамидальной формы, чтобы душа императора могла устремиться в небо, в то же время саму пирамиду скрывал искусственно насыпанный курган из плотного грунта. Правда, за века он успел потерять в высоте целую треть.



Астана