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БЬЕТ - ЗНАЧИТ КУПИТ Горячие новости / События

Алла Иванилова
Министр внутренних дел на недавней отчетной встрече с населением сообщил, что статьи “Побои” и “Причинение легкого вреда здоровью” могут вернуться в Кодекс об административных правонарушениях Казахстана (КоАП). Кстати, такой опыт уже был, и чтобы не “наступать на те же грабли”, следует учесть ряд нюансов

С 1 января 2015 года статья 109 “Побои” и статья 108 “Причинение легкого вреда здоровью” из КоАП были перенесены в Уголовный кодекс в разряд уголовных проступков. Однако, по словам главы МВД, ужесточение наказания не улучшило ситуацию. Пострадавшие от рукоприкладства стали реже заявлять о случившемся в полицию - по-видимому, чтобы не подводить нанесших побои знакомых “под статью”.
Кроме того, если раньше в течение 1-2 суток стражи порядка успевали оформить, а суд - рассмотреть административный материал по таким фактам, и до рассмотрения дела семейного дебошира задерживали на срок до 48 часов, что было весьма действенной мерой, то сейчас полиция лишена таких возможностей, а срок задержания - всего три часа. За это время невозможно утихомирить семейного тирана, а возвращаясь в семью, он еще больше терроризирует родных.
К тому же процедура досудебного расследования по этим, ставшими уже уголовными, проступкам требует дополнительного времени. Суды из-за отсутствия арестных домов в стране вынуждены на виновных налагать огромные штрафы до 200 МРП, а это почти 500 тысяч тенге. Бремя оплаты ложится на семью. Поэтому жертвы насилия, а в основном это женщины, не желая дальнейшего разбирательства, не обращаются в частном порядке в суд, и направленные материалы в полицию остаются нерассмотренными. Так, если в 2014 году за причинение легкого вреда здоровью и побои к административной ответственности привлечены шесть тысяч человек, то в прошлом году в соответствии с новым законом судами по этим же, уже уголовным проступкам вынесено всего лишь 718 обвинительных приговоров. В этой связи по инициативе Министерства внутренних дел в законодательство внесены поправки по возврату этих составов преступлений в разряд административных правонарушений. Проект находится в мажилисе парламента.

 

 

Однако стоит вспомнить, что уголовный характер “рукоприкладство” приобрело из благих намерений. Чиновники, во-первых, хотели ужесточить наказание за бытовое насилие, а во-вторых, сберечь семейный бюджет. Ведь и за административное правонарушение выписывали штраф, который уплачивался из семейного бюджета. И чтобы “не разорять” семью, многие женщины и тогда не обращались в полицию. И если теперь МВД предлагает вернуться к прежней схеме, нет гарантии, что она в том же виде будет работать. Жены также будут покрывать своих мужей, поскольку буйный муж “обойдется дорого”.
Чтобы норма работала, необходимо “тонко” подойти к данному вопросу. В частности, за рукоприкладство наказывать лично провинившегося. Скажем, писать на работу мужа-дебошира письма, чтобы его лишали премиальных, или накладывать арест на его личные, любимые вещи: машину, ружье, рыболовные снасти... А если жена подняла руку на мужа, то и ее лишать “личного имущества” - скажем, шубы или драгоценностей. Как вариант, можно прописать законодательно, что супруг, ударивший свою жену, должен потом именно ей, а не государству, возместить соразмерно моральный и физический вред деньгами либо другими “благами” - купить ту же шубу или оплатить морской круиз. Зачастую такие “подробности” расписываются в брачном договоре, однако такая практика у нас не распространена, и законодателям надо проявить изобретательность, чтобы в дальнейшем эта норма работала и ее опять не пришлось переносить в Уголовный кодекс.
Именно “материальная” мотивация более эффективная мера. Когда человек будет знать, что он потеряет часть зарплаты или премии и все, что было “нажито непосильным трудом”, тогда он задумается, прежде чем поднять руку. Ведь во многих странах конфликты не выходят за рамки приличия и решаются “дипломатичным” путем. Именно по той причине, что человек понимает - сиюминутная ярость может дорого ему обойтись.

В настоящее время за побои предусматривается штраф в размере до 100 МРП (месячных расчетных показателей) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток. За умышленное причинение легкого вреда здоровью - штраф в размере до 200 МРП или исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 180 часов либо арест на срок до 60 суток.

Астана

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Просмотрено: 95 раз Просмотров: 95 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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