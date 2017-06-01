ПОЧЕМУ РАРИТЕТНЫЕ АВТО ОКАЗЫВАЮТСЯ НА ПОМОЙКАХ КАЗАХСТАНА?

Алан Байтенов

Храните деньги в чугуне и стали

Новостные ленты негодуют - казахстанцы выкидывают на помойку раритетные спорткары! Мол, Талдыкорган - это хороший город, но ведь не столица же, чтобы расшвыриваться уже легендарными Porsche... Да это у них постоянно, продолжают подогревать читателя заграничные писари, вот недавно на западе страны целого “крузака” под утилизационный нож пустили... Также за бесценок.

“А как быть с легендой советского автомобилестроения “Москвич-400” 1946 года выпуска в сносном стоянии, что был сдан в Семее?!” - не унимаются коллеги. Ведь полностью отреставрированный, он стоит не меньше трех или четырех десятков тысяч долларов!..

То-то и дело, что восстановленный. Не нужно нам это - авто с высочайшей добавочной стоимостью, предмет искусства, объект вложения, сохранения и увеличения кровных. Нет у нас культуры владения раритетными, уникальными, эксклюзивными машинами. Следовательно, и сверхдоходного бизнеса с ценителями, экспертами, мастерами и просто обеспеченными увлеченными людьми



Поэтому даже очень интересные экземпляры проще сдать на помойку, под пресс, чем озаботиться проектом восстановления или просто содержать их. Отсутствие культуры владения эксклюзивным ретроавтомобилем связано в том числе и с отсутствием подходящих для нежнейших машин дорог между городами (для популяризации движения необходимы автопробеги, республиканские фестивали) и в большей степени с нашим законодательством. Да, безусловно, можно попытаться привезти такой вот автомобиль из-за рубежа и даже поставить на учет. Тем более что этого не запрещает новый технический регламент ЕАЭС. Но вот пошлины и дополнительные сборы (утилизационный, за первую регистрацию) полностью отбивают все желание заниматься подобным хобби. Хотя бы на том уровне, который позволит собрать людей на небольшой автопробег, создать тематические клубы, частные коллекции, музеи автоистории.

Напомним, ранее действовало ограничение на ввоз по причине неэкологичности классических машин. Теперь же этот запрет не распространяется “на транспортные средства категорий L и M1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, а также категорий М2, М3 и N, не предназначенные для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 и более лет, с оригинальными двигателем, кузовом”. В общем, ставить на учет разрешили. Но осталась “таможня” на уровне 5,8 евро за кубический сантиметр рабочего объема двигателя.

К слову “классика жанра”, как правило, имеет приличные “объемы”. Те же “маслкары”, которые считаются неплохим способом вложения средств и вполне доступным вариантом классики в мире, имеют объем двигателя, так сказать, “за пять литров”. Вот и считайте. При стоимости на том же ebay от “тридцатки зелени” классических “форда” или “шэви” немного потрепанных, но оригинальных и на ходу, только таможня будет составлять (возьмем в среднем около пяти тысяч “кубиков”) 29 тысяч евро. Плюс дорога, плюс упомянутые сборы.

И да, чуть не забыли - кнопка SOS. Ведь оснащение тревожной кнопкой системы ЭВАК (введено с 1 января 2017 года) предметов автомобильного искусства ведь тоже никто не отменял. В общем, если ты купил машину, заплатил за заграничную реставрацию, привез машину себе, ты все равно столкнешься с трудностями. Первая и основная - из-за требований по наличию кнопки SOS. Ни о какой аутентичности и коллекционной ценности не может быть и речи после установки современного оборудования.

Трудно, в общем. А между тем раритетные автомобили всегда были неплохим способом вложить и не потерять. Ведь раритету не страшны перепады курсов валют или финансовое здоровье мировых рынков. Тем более - изменчивая мода. Кроме того, есть еще и вариант местного восстановления классики, который как раз-таки наиболее выгоден в финансовом плане - при грамотном подходе барыш может достигать и 200 процентов.

В дальнем зарубежье, как известно, подобное течение процветает. Там быстро смекнули - люди готовы платить. Это целая индустрия, культура, движение, бизнес. Мастера, эксперты, люди, наконец, деньги на слабостях, увлечениях. В том числе и в бюджет в качестве налогов. Ведь стоит представить хотя бы один тематический фестиваль - каков объем организационной работы и как следствие всем “приятный выхлоп”?

Впрочем, то, что сейчас есть возможность поставить подобную машину на государственный учет, - это уже большая победа. То есть появляется перспектива приобщиться к элитному клубу автомобильных коллекционеров и инвесторов. Тем более что в этом случае раритетное авто - приятный способ заработка, который отлично совмещается с увлечением. По оценкам независимых экспертов, довоенные автомобили растут в цене как минимум на 6-8 процентов в год. Некоторые же модели могут взлететь в цене более чем на 20-30 процентов за сезон. Но это, как правило, чистая элита, которую выпустили тиражом не более 50 экземпляров. Тем самым подобное вложение средств, считают эксперты, намного стабильнее, чем инвестиции в ценные бумаги или даже драгоценные металлы. То есть это именно тот случай, когда сталь и чугун при должной обработке иметь гораздо выгоднее.

Кстати. Для истинных зарубежных ценителей расстояние не существенно. Главное - эксклюзивное состояние машины. Тот же 400-й “Москвич” вполне может пополнить коллекцию какого либо богатого американца или европейца. Отчего географическое отдаление Казахстана, например, от Старого Света для состоятельного коллекционера, желающего инвестировать в устойчивую “валюту”, не проблема.

Эти машины современному автопрому не конкуренты. Почему бы полностью не открыть дорогу этому движению? Тем более и отсекающий закон уже есть - все, что старше 30 лет.