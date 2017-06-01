ИНДЕКС КАК НАДУВАТЕЛЬСТВО

Юлиана Жихорь

На юбилейном, X Астанинском экономическом форуме Нурсултан Назарбаев по традиции предложил свой сценарий для мира в целом и экономики в частности



Технологии развиваются столь стремительно, что индустриальная часть экономики за ними просто не поспевает. Точнее так, в богатых странах модернизация не прекращается, что делает эти государства еще богаче. В странах победнее ситуация лишь ухудшается. И это при том, что именно вторые - самые густонаселенные в мировом масштабе.

В связи с чем казахстанский президент озвучил ряд предложений, которые при их реализации должны стать стимулом для роста и перехода к новой экономической модели.

Во-первых, Назарбаев предложил активизировать дискуссии, выведя их на международную арену, по созданию новой методики расчета показателей, измеряющих богатство стран и благосостояние граждан.

Разговоры о том, что такой индикатор, как ВВП, не совершенен и не отражает полноценной картины экономического состояния государств, идут давно. И вот почему.

Дело в том, что валовой внутренний продукт учитывает не объемы произведенной продукции или услуг, а исключительно их стоимость. Причем стоимость в долларах. Получается, что чем дороже в стране товар или услуга, тем выше ВВП страны.

Поэтому-то и получается, что “фабрика мира” - Китай по объему ВВП почти на треть отстает от США. А ВВП на душу населения отбрасывает и США, и Китай далеко назад - в этом показателе лидируют Люксембург и Швейцария, которые вообще ничего, кроме финансовых услуг, не производят. При этом не стоит забывать, что в этих странах свои капиталы “производят” транснациональные компании, помогая заработать банковским государствам на ВВП.

“ВВП на душу населения не показывает реального благосостояния граждан, не учитывает расслоения населения по доходам”, - заявил Назарбаев. И он прав. Если в тех же США булка хлеба продается по 220 тенге (за 0,5 кг), а в Казахстане в среднем по 90-100 тенге, то это означает (по нынешней методике расчета ВВП), что ВВП США будет выше ВВП Казахстана. Потому что стоимость произведенного хлеба в Соединенных Штатах выше, чем в нашей стране.

И так аналогично по всем показателям: от парикмахерских до нанотехнологий.

“Считаю, - продолжил президент, что на базе “зеленого” ВВП и таких индексов, как индекс человеческого развития, индекс лучшей жизни ОЭСР, мировое сообщество может принять обновленную методику расчета ВВП”. Добавив, что эта методика “должна адекватно отражать потребности в сбалансированном развитии стран”.

Мировая криптовалюта по-казахстански,

или Дефекталы и акметаллы-2017

Идея трансформации мировой финансовой архитектуры звучит из уст Нурсултана Назарбаева не первый раз.

Основная мысль всех его предложений - в процесс принятия решений на мировом уровне необходимо включить развивающиеся страны. А для этого нужно отойти от доллара, создавая единую мировую валюту.

В 2009 году Назарбаев назвал действующую мировую валюту - доллар - дефекталом. И предложил создать новую, наднациональную - акметалл. “Валюта нового мира должна существовать на базе всемирного Закона о мировой валюте, подписанного главами большинства стран мира и ратифицированного большинством парламентов мира. При этом ясно, что в качестве мировой валюты непродуктивно использовать национальную валюту любого государства мира. Этот закон мог бы четко и однозначно определять ее принципиально наднациональный межгосударственный статус и принципы ее эмиссии специально созданным всемирным эмиссионным центром. Такая система могла бы стать основой первой в истории человечества абсолютно законной и легитимной мировой валюты”, - заявлял тогда Назарбаев в своей статье “Ключи от кризиса”.

Идея такой валюты периодически всплывала для обсуждения на различных площадках. Но осуществлена, по сути, была в том же 2009 году автором биткойнов Сатоси Накамото.

И Назарбаев предложил не только создать международную расчетно-платежную единицу, которая бы помогла избежать валютных войн и спекуляций, но и сделать ее криптовалютой.

“С учетом цифровизации и развития таких технологий, как блокчейн, такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты”, - заявил президент Казахстана, выступая на пленарном заседании Астанинского экономического форума.

Существенным отличием ее от существующих криптовалют будет “обеспечение конкретными активами”.

“Введение глобальной валюты возможно путем создания пула центральных банков, например, при специально созданном комитете ООН, - говорил Назарбаев. - Должно быть равноправное и справедливое представительство всех стран в ее эмиссии”.

Собственно, идея поменять параметры расчета экономического состояния стран сочетается с идеей новой наднациональной валюты. Вопрос только в одном - какие активы предлагаются в качестве ее обеспечения? Природные ли богатства (если это сделать, то автоматически из числа “развитых” будут вычеркнуты почти все страны Европы, включая богатейшие Швейцарию и Люксембург), технологическое развитие (тогда вновь снизится роль развивающихся стран Азии и Африки) или человеческий капитал (что опять же будет вызывать споры и затруднения в определении его уровня). Или все же вернуться к золотому стандарту?

А потому идея наднациональной валюты, скорее всего, вновь будет активно обсуждаться. Но ее реальное воплощение вряд ли будет возможно в ближайшую пару десятков лет.



Зеленый мир -

параметр развития экономики

Нурсултан Назарбаев не мог не затронуть тему “зеленой” экономики. Тем более что этому были посвящены весь Астанинский экономический форум (его тема “Новая энергия - новая экономика) и проходящая в Астане выставка ЭКСПО.

Назарбаев предложил обеспечить рост мировой экономики активным внедрением чистой энергии и сохранением экологии. Президент Казахстана призывает все страны к исполнению Парижского соглашения, заявляя, что его исполнение “не только замедлит глобальное потепление, но и даст прирост мировой экономики на 20 триллионов долларов, или на 27 процентов”.

Это позволит как создать миллионы рабочих мест, так и выровнять уровень жизни населения в разных странах. В том числе и за счет обеспечения их дешевым и доступным электричеством. Но для этого государства, по словам президента, должны уйти от протекционизма и субсидирования традиционной энергетики по примеру Ирландии, которая отказалась от государственной поддержки в сырьевой экономике в целом.

И, наконец, четвертое предложение Нурсултана Назарбаев - делиться знаниями: “Сегодня страны - разработчики новых технологий “закрываются” авторскими правами и патентами. Это приводит к все большему отставанию стран, у которых недостаточно научных и финансовых ресурсов”. То есть к тому, о чем мы писали выше: богатые становятся богаче, а бедные - беднеют еще больше с ростом новых технологий. Выравнивание же позволит бедным и развивающимся государствам повысить уровень жизни своего населения и стимулировать рост экономики в целом. То есть вовлечет эти государства в мировой экономический процесс. О чем тоже много лет говорит президент Казахстана, призывая развитые страны перестать думать только о себе.



Астана