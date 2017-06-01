ПОЕДЕМТЕ В ПАВИЛЬОНЫ!

Регина Пиотровская

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов заявил, что на время проведения выставки ЭКСПО-2017 приняты усиленные меры безопасности в Астане. Он отметил, что во всех трехзвездочных гостиницах города дежурят сотрудники МВД. Господин министр не дал комментариев по поводу достоверности информации о приезде жриц любви в казахстанскую столицу из соседних стран. Но заверил, что полицейские готовы предотвратить любые посягательства на морально-нравственные устои гостей столицы, а также на верность женам мужчин столицы



И совершенно напрасно - конечно, если слухи о наплыве секс-сотрудниц из ближнего зарубежья соответствуют истине. Мы полагаем, если дам из этой профессиональной группы на ЭКСПО еще нет, то их присутствие стоило бы обеспечить. Причем самим организаторам.

Причин тому несколько. Во-первых, международная выставка такого уровня является для любой страны мира престижным мероприятием, на ЭКСПО приезжает огромное количество гостей. Часть из них прибыла в Казахстан, чтобы посетить выставочные павильоны, а некоторые иностранцы приехали на более длительный срок. Кроме того, много сотрудников занято обслуживанием выставки - в основном мужчины. По разным данным, их число достигает от 2 до 2,5 тысячи человек.

В служебную командировку они прибыли в большинстве своем без семьи. Именно в таких случаях ими будут востребованы услуги ночных красавиц, иначе не миновать адюльтеров с местными жительницами и последующим выяснением отношений с их мужьями и прочими постоянными спутниками. Глядишь, так и до международного скандала недалеко.

Кроме того, мужчинам, которым не хватает времени на ухаживания за сотрудницами на ЭКСПО или за другими девушками, недалеко и до преступлений на сексуальной почве. А еще служебные романы, как правило, сказываются на качестве работы, причем не самым лучшим образом.

Мы уже писали о легализации этой профессии в нашей стране и о необходимости создания профсоюзов для девушек из интим-индустрии, пока еще теневой. Если эта отрасль экономики будет выведена на правовые рельсы, то коммерческий секс для гостей столицы станет безопасным - без СПИДа и венерических заболеваний. И клиенты, и эскортессы будут избавлены от разного рода преступлений - от мелкого мошенничества до криминальных случаев.

Еще раз подчеркнем - нам хочется быть правильно понятыми читателями. Мы вовсе не продвигаем интересы ночных бабочек и тем более не занимаемся популяризацией их деятельности. Проституция – это безоговорочная язва на теле общества. Просто замалчивание болезни, как и лечение старыми методами, привели к ее бурному развитию. Сегодня такая общественная прослойка - женщины, оказывающие платные секс-услуги, - есть везде в Казахстане, даже в тюрьмы они умудряются проникать. Значит, они проскользнут и на выставку ЭКСПО. И никакие сотрудники не в состоянии поставить им преграды. Мы выступаем за легализацию их профессии, чтобы обезопасить остальное общество от возможных “побочных эффектов” их деятельности, если она будет и дальше оставаться вне закона.

Что принесет с собой перевод деятельности представительниц древнейшей профессии на рельсы законности? Контроль над нераспространением болезней - легализовав профессию женщин из мира интим-услуг, их можно будет обязать проходить все медосмотры. Контроль над криминальной ситуацией - у клиента не украдут кошелек до, во время или после сеанса у тружениц секс-фронта. Его не ограбят сутенеры. Деньги проституток перестанут широким потоком литься в криминал. Наконец, клиента или клиентку не лишат жизни, окажись при них значительная сумма денег.

Наконец, самое существенное - налоги. Точнее, отсутствие налогообложения доходов, которые получают не только сами куртизанки, но и все, кто вовлечен в секс-индустрию. А это огромные деньги: одна жрица среднего сегмента имеет как минимум 80 тысяч с четырех клиентов за полдня. И при этом не платит подоходный налог, как все граждане Казахстана.

Все, кто имеет доходы с секс-бизнеса, ведут слишком вольготную жизнь - без надзора финполиции, без контроля Минздрава, вообще без инспекций каких бы то ни было государственных органов Казахстана.

Это происходит потому, что у нас на них закрывают глаза - их нет. А как можно облагать налогами тех, кого нет? Как можно призвать к порядку тех, кто не зарегистрирован? У них действительно сладкая жизнь - не пора ли закрывать эту “малину”? Возвращаясь к выставке в Астане, отметим, что в случае нарушений договоренностей во время предоставления секс-услуг к ответственности можно привлечь представителя профсоюза. Да-да, бывшие сутенеры будут уже не криминальными дельцами, а руководителями профсоюза девушек по вызову. Именно с них можно будет взыскать большой штраф в пользу пострадавших. И они же возместят ущерб нашему государству за репутационные потери во время проведения такого важного мероприятия, как ЭКСПО-2017. Но почему-то думается, что уж эти-то люди во главе этого профсоюза смогут обеспечить работу таким образом, чтобы к ним не возникло никаких претензий. Они приложат все усилия, чтобы представители всех сторон были удовлетворены. Мы полагаем, что даже в патриархально устроенном Казахстане можно будет провести такие меры, несмотря на противодействия со стороны некоторых депутатов и вообще консервативно настроенной части общества.

Посудите сами - девушкам (юношам) в рамках профсоюза будет легче и проще отстоять свои права, они смогут обратиться в какие-то инстанции, и никто не будет иметь права бросить их на произвол судьбы. Далее - секс-бизнес очистится от криминальных элементов, так как он будет регулироваться со стороны государственных органов. К примеру, последствия легализации для сутенеров, которым сейчас в Казахстане за их деятельность грозит до 10 лет заключения, будут радикальными - они исчезнут как класс посредников, и торговле человеческим товаром будет положен конец. И если после легализации нелегальный сектор проституции в какой-то мере все же останется, то регулировать его будет легче.

И еще один из главных моментов - раньше сутенеры угрожали куртизанкам, запугивали их, чтобы самоутвердиться. Именно такими способами эти дельцы добивались подчинения женщин, унижая их и изолируя. И легализация в какой-то мере сможет защитить права и социальный статус женщин, вовлеченных в сферу интим-услуг. В рамках законности секс-индустрии будет меньше риска и вреда женщинам, так как они перестанут быть безмолвным орудием в руках клиентов и сутенеров.

И еще один существенный нюанс. Выставка ЭКСПО имеет статус международного мероприятия. Если девушек, оказывающих секс-услуги, привезли из-за рубежа, то речь идет о подданных других государств. И клиентами женщин интим-бизнеса будут также иностранцы. При обеспечении гарантированной безопасности и законности к гражданам при таких секс-сделках не может быть предъявлено никаких претензий на время проведения ЭКСПО. Так что даже самые яркие критики чужой нравственности должны признать, что уж на этот-то период Казахстан может пойти на легализацию интим-услуг. В качестве пилотного проекта.