Алла Иванилова

В здравоохранении намечаются очередные перемены. Чиновники решили изменить инфраструктуру - скорректировать нормативы и СНиПы лечебных организаций и объединить уже имеющиеся в единые многопрофильные учреждения



Сегодня медицинские услуги населению оказывают 7914 объектов здравоохранения, из них 85,5 процента - государственные и 14,5 процента - частные. Износ зданий составляет более 50 процентов, половина из них эксплуатируется свыше 30 лет. Перегруженность поликлиник в среднем по стране составляет 35 процентов.

При этом больницы подобны дворцам. Обеспеченность койко-мест выше, чем в странах ОЭСР, на шесть процентов. Свыше 4200 свободных коек в течение года, но при этом около 11 тысяч человек в 2016 году ожидало плановую госпитализацию более 90 дней, что говорит о неправильном планировании структуры.

При этом показатель по вновь построенным и строящимся объектам значительно превышает рекомендованные международными организациями. В частности, средняя площадь на одну койку в новой детской инфекционной больнице г. Астаны - 240 квадратных метров, что практически в шесть раз выше среднего показателя по стране и в два раза - международных рекомендаций. Короче говоря, в некоторых регионах возводятся “дворцы”, которые потом пустуют, и наоборот - в других больницы переполнены. А значит, местные исполнительные органы нерационально тратят бюджетные деньги. В этой связи в уполномоченном ведомстве и решили создать единую инфраструктуру и утвердить ее на уровне правительства, что позволит эффективно оказывать медицинскую помощь и откроет доступ к частным инвестициям, доля которых сегодня невелика. Так, среднегодовой объем инвестиций в здравоохранение в странах ОЭСР составляет 0,43 процента от ВВП. Тогда как в Казахстане данные показатели значительно ниже - 0,37 процента от ВВП, или 41 доллар на душу населения.

На сегодняшний день совокупная потребность в инвестициях в здравоохранении по заявкам местных исполнительных органов на строительство, реконструкцию и оснащение составляет около одного триллиона тенге. Очевидно, что в условиях ограниченности бюджетных средств необходимо привлекать неказенные деньги. Бюджетные средства будут направлять только на те проекты, которые за счет частников невозможно или нецелесообразно реализовывать.

Итак, что предусматривает новая инфраструктура, которая будет внедрена уже с января 2018 года? В первую очередь планируется повысить доступность первичной медицинской помощи, трансформировать больничный сектор от монопрофильности к многопрофильности, увеличить количество частных клиник, а также улучшить менеджмент медицинских организаций. В соответствии с Кодексом “О здоровье народа и системе здравоохранения” будет разработан новый государственный норматив сети объектов здравоохранения.

Международный опыт показывает, что первичная медицинская помощь является структурой, которая может удовлетворить более 90 процентов потребности населения в медицинских услугах. Поэтому предусматривается снижение нагрузки на врачей общей практики с 2000 до 1500 прикрепленного населения, а на селе будут развиваться врачебные сельские амбулатории из расчета 1500 обслуживаемого населения на одного врача. В городах также предусмотрены снижение нагрузки на врачей и приближение их к компактному месту проживания через развитие индивидуальных и групповых форм практик, в том числе индивидуального предпринимательства и малых форм.

Что касается больниц, то сейчас в Казахстане обеспеченность ими выше показателя стран ОЭСР на 40 процентов в основном за счет доминирования монопрофильных организаций. А мировой опыт показывает, что ведущие стационары являются многопрофильными, что позволяет сделать мультидисциплинарный подход в лечении болезни, развивать новые технологии и научные исследования. Согласно новому государственному нормативу, предусматривается интеграция монопрофильных стационаров в многопрофильные, внутри которых будут развиваться специализированные центры. Отдельными, как и прежде, будут только противотуберкулезные диспансеры.

В результате данных изменений количество больниц поэтапно сократится с 360 до 105. Как заверяют в Министерстве здравоохранения, “без ухудшения доступности и мощности этих организаций”. Каким образом, объяснил министр здравоохранения Елжан Биртанов: “К примеру, вносит предложение область о строительстве онкологического центра, при этом мы видим, что есть другие больницы, которые требуют через 5-6 лет реструктуризации и перестройки. Исходя из этого предлагается, чтобы строили или достраивали многопрофильные, а действующие можно объединять функционально, путем слияния юрлиц”. Примером интеграции монопрофильных стационаров в многопрофильные является медицинский кластер в Актюбинской области, в состав которого вошли взрослые и детские больницы и консультативно-диагностические центры.

Укрупнение больниц в многопрофильные позволит консолидировать профессиональные и технические ресурсы. В Минздраве подсчитали - только за счет снижения расходов на заработную плату административного персонала экономия ежегодно в среднем составит 10,7 миллиарда тенге.

Одна из существенных статей расходов на здравоохранение - оснащение медицинской техникой. Уровень оснащенности по республике составляет 70 процентов. Но при этом около двух тысяч единиц медтехники стоимостью 5,8 миллиарда тенге не загружены в полном объеме. Также имеет место завышение стоимости и поставка несоответствующего оборудования при отсутствии обязательств по гарантийному обслуживанию. В июне разработана и утверждена единая номенклатура медицинской техники. Также разрабатывается проект постановления правительства об изменении в правила закупа. Отныне медоборудование стоимостью до 100 миллионов тенге будет закупаться за счет собственных средств, лизинга или ГЧП. Свыше данной суммы - в рамках ГЧП. Для государственных больниц будет предусмотрена обязательная экспертиза закупа на предмет обоснованности и стоимости. В таком формате готовы сотрудничать ведущие производители и поставщики медицинской техники.



Астана