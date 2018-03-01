Константин Маскаев

Очередное проявление милосердия казахстанской Фемиды к казнокрадам наводит на рассуждения о формировании настоящего феномена, который, вероятно, ни в каком другом обществе не мог возникнуть. И уж тем более не превратился в систему. В обществе могут сколько угодно возмущаться или острословить по этому поводу. Прокуроры будут выступать с ходатайствами о... смягчении наказаний. Суды будут исправно прощать пойманных за руку взяточников. Взяточники, казнокрады и прочие коррупционеры будут лишь укрепляться в уверенности, что “кинуть” государство на крупную сумму - какое же это преступление? Это ловкость пополам с удалью!



Попробуем рассмотреть этот уже привычный феномен на самых заметных примерах последнего времени. И в каждом отдельном случае найти тот аргумент, который помог правосудию понять и простить вчерашних преступников.



Аксакал

чаще прав!

Это об известном казахстанском актере, а затем и продюсере Тунгышбае Жаманкулове, обвиняемом в хищении почти 70 миллионов тенге из 79 миллионов, которые государство выделило на первый этап производства фильма. То есть проект был лишь на старте. Предполагались еще вливания. Но аксакалу очень нужны были деньги на личные нужды. До следующих выплат не дошло: недостачу средств обнаружили. Часть съемочной группы взяли под стражу, включая исполнительного продюсера и управляющего директора по экономике и финансам “Казахфильма”. Обе - женщины.

Наш герой тотчас отправился в Астану, где повинился не кому-то, а самому министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы. И комментируя покаянное письмо, министр выразил “чисто человеческое” понимание проблемы и даже вызвался помочь, чем может, так оскандалившемуся мастеру отечественного кинематографа!

Даже председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров в кулуарах парламента сообщил, что по горячим следам Жаманкулов вернул шесть миллионов и обещает со временем вернуть все. Так, видимо, и случилось. Вероятно, выплатил. Хотя из материалов суда следует, что гражданский иск Министерства культуры и спорта удовлетворен частично: суд постановил взыскать с Жаманкулова, Жаныбекова, Султанова и Абдыкадырова в общей сумме 18,4 миллиона тенге. А о возмещении всей суммы похищенного сведений нет. В рамках же уголовного судопроизводства Жаманкулов получил семь лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет. И тут же в отношении него применили амнистию и сократили срок наполовину, окончательно назначив 3,5 года условно. Потому что мы помним, что красть у государства не так грешно. Грешно попадаться. Но и здесь есть выход. Нужно раскаяться и повиниться. И суд простит!

И уже не таким тяжким деянием выглядит целая преступная схема, в которой были задействованы “обнальные” фирмы, в адрес которых Жаманкулов под предлогом ухода от налогов (!) переводил средства. А затем деньги текли к Жаманкулову уже в виде черного нала. Но суд и этому может не придавать значения. Потому что все мы воспитаны в понятиях, что человек в возрасте достоин уважения, а не порицания. К тому же - народный артист! Поэтому все понимают, что почем, и на ухищрения судей и прокуроров смотрят хоть и с нескрываемой иронией, но снисходительно. Каждому бы состариться с таким хорошим “налом”!

Мы с ним росли

в одном дворе

Точнее, не во дворе, а в одной номенклатурной обойме. Так можно сказать о бывшем премьер-министре Казахстана, бывшем акиме Карагандинской области, бывшем министре обороны, бывшем министре транспорта и коммуникаций Серике Ахметове. Карьеру на госслужбе перечеркнуло крупное коррупционное дело. На старте судебного следствия Ахметова могли обвинить в злоупотреблении служебным положением, вылившемся в лоббирование интересов аффилированных с ним бизнес-структур, присвоении или растрате вверенного чужого имущества (неоднократно), незаконном участии в предпринимательской деятельности. По делу проходил 21 фигурант из числа чиновников и бизнесменов. Чем не преступное сообщество? И чем не тяжкие преступления перед государством и его гражданами?

К концу судебного разбирательства Серик Ахметов признал свою вину. Но оцените торжество момента! Он признал, что, будучи акимом Карагандинской области и премьер-министром Казахстана, не досмотрел за отдельными лицами, допустившими хищение бюджетных средств. И попросил апелляционную коллегию областного суда его оправдать. В результате его все же осудили - в рамках статьи о присвоении или растрате вверенного чужого имущества - и приговорили к десяти годам лишения свободы. Но друзья, партнеры и брат Серика Ахметова полностью возместили материальный ущерб государству за всех осужденных! Во время главного судебного разбирательства в суде первой инстанции на счет резерва правительства были внесены 70 миллионов тенге. Затем еще 360 миллионов тенге. После вынесения приговора поступили еще 1 миллиард 825 миллионов тенге. Итого государству был компенсирован ущерб в размере 2,2 миллиарда тенге. Это к вопросу о масштабах финансовых и хозяйственных преступлений. Мелочь, скажете?

Но в связи с тем, что деньги вернулись, апелляционный суд смягчил срок заключения. Вместо 10 лет лишения свободы, назначенных судом первой инстанции, Серику Ахметову снизили срок до 8 лет колонии. Но и это еще не все! Почти год до вынесения приговора Серик Ахметов провел под домашним арестом. Ему зачли этот срок из расчета два дня дома - один в заключении. Это стандартный зачет. Но затем в связи с амнистией к 25-летию независимости ему скостили еще один год, семь месяцев и 11 дней. Осталось около шести лет, два из которых он уже отсидел. Ближе же к половине срока у любого примерного заключенного появляется возможность выйти по УДО - условно-досрочному освобождению. При таком раскладе сидеть Серику Ахметову осталось около трех лет.

Да, попав за решетку, наши чиновники-казнокрады становятся примерными заключенными: соблюдают режим дня, хорошо кушают и принимают участие в общественной жизни, занимаются творчеством. Просто загляденье! Таким не место в заключении.



Когда прокурор

только “за”

Один из последних известных прецедентов - освобождение от уголовной ответственности бывшего президента МЦПС “Хоргос” Василия Ни, которого задержали при получении взятки в миллион долларов. Также от ответственности освободили начальника отдела по работе с инвесторами Махаббат Сайдуллаеву, которая обвинялась в пособничестве в получении этой взятки. Председатель коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда Бахытжан Караманов разъяснил, что об освобождении ходатайствовал... прокурор! Государственный обвинитель болел за судьбу подсудимых и просил суд учесть, что они ранее не судимы, по месту работы и жительства характеризуются только положительно. Вину свою (опять же!) в предъявленном им обвинении признали в полном объеме. Суд не мог не внять такой аргументации.

По материалам же дела президент МЦПС “Хоргос” Василий Ни летом 2016 года намеревался получить с компании “Тюлпан Хоргос” один миллион долларов США - за выигрыш в тендере на строительство гостиничного комплекса. Для осуществления своего умысла Ни вовлек в преступную деятельность свою подчиненную Махаббат Сайдуллаеву, которая была пособником в получении взятки.

Напомним, 5 сентября 2016 года причастных к данному делу задержали в момент получения взятки. То есть мы увидели результат успешно проведенной антикоррупционным ведомством операции. Мы также знаем от борцов с коррупцией, что самое сложное в деле доказательства факта взятки - это взять мздоимца с поличным. Но тут все удалось! Казалось бы, чиновник-вымогатель пойман. Но тут сам председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай, комментируя преступление, которое в обществе привыкли воспринимать как тяжкое, находит возможным назвать его “неоконченным”! Теперь и судья ищет оправдание для взяточника! И фактически совершенное преступление он называет “покушением на преступление”. И мы должны воспринимать это так, что взятку Ни хоть и получил, но доблестные органы у него ее изъяли. Стало быть, воспользоваться преступными деньгами Ни не смог. По логике ему можно только посочувствовать. Плюс Ни, по мнению судьи, “признал свою вину и раскаялся”. Никакого ущерба нет.

“Согласно статье 65 УК РК, если он раскаялся в своем преступлении и если он не нанес никакого ущерба и помог раскрыть это дело, его могут освободить. В законе так указано. Никто - ни пострадавший, ни прокурор, ни они сами не обжаловали это и не были против”, - рассказал Акжан Ештай на встрече в КазНУ имени аль-Фараби со студентами. Кому, как не подрастающей смене, нужно знать, насколько ласково и сочувственно относится суд к чиновнику, получившему взятку в один миллион долларов США?

Заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Кравченко в своем комментарии пошел еще дальше! Цитируем: “Нужно понимать, что мы иногда с вами, к сожалению, предвосхищаем события и обвиняем человека в совершении тяжких преступлений. Более того, не то что обвиняем, мы вообще говорим, что все, “он преступник”. Но если вы заглянете в Конституцию, то там написано, что таким его может признать только суд! Я не знаю, каким образом суд в конечном итоге пришел к такому решению, но я уважаю как юрист это решение и считаю, что, видимо, были какие-то аргументы и детали, на которые суд обратил внимание”, - резюмировал замгенпрокурора.

Это невероятно, но факт: прокурор не находит оснований для обвинения. Он ищет оправдания!

И депутат мажилиса Владислав Косарев заявил, что считает правильным решение об освобождении от уголовной ответственности бывшего президента МЦПС “Хоргос” Василия Ни: “У нас же есть сейчас положение о том, что если он вернет похищенное, то они могут отпустить его. Я думаю, да. Пусть деньги вернет и гуляет”, - сказал он журналистам в кулуарах мажилиса.

То есть и в среде народных избранников полное понимание и сочувствие к мздоимцу. Как еще наградить не предложил?!

Следует помнить, что государство и общество получили нынешний Уголовный кодекс стараниями народных избранников. Это они наделили суды тем законом, который позволяет коррупционерам избегать серьезных наказаний. Но отметим, что в ходе расследований и проведения спецопераций государство тратит немалые средства, чтобы выявить и поймать коррупционера. И все лишь для того, чтобы обесценить эту работу решением суда или амнистией. Месяцами следователи напряженно работают, получают зарплату, чтобы закон просто потоптался на профессиональной гордости.

Мы наблюдаем действие красивой в своей примитивности и ужасной в реализации формулы, которая давно и надолго прижилась в армии, а теперь бурно цветет в обществе. Наиболее метко и поэтично она реализована только в девиантной лексике, что на страницах приличного издания мы, понятно, себе позволить не можем. В цензурных же выражениях первую ее часть, которая описывает восприятие воровства, можно передать так: тихо стащил и ушел - называется “нашел”. Вторая часть объясняет, кем или чем следует считать того, у кого стащили: “В армии нет слов “потерял” или “украли”. Здесь есть слово “прошляпил”!” То есть сам виноват, недоглядел. И формула эта словно оправдывает и возвышает тех, кто ворует. И напротив, превращает обворованного в объект насмешки. Печально, что в положение такого объекта поставили целое государство. Причем в первую очередь стараниями тех, кто должен защищать его интересы.



Один из последних известных прецедентов - освобождение от уголовной ответственности бывшего президента МЦПС “Хоргос” Василия Ни, которого задержали при получении взятки в миллион долларов.

Председатель коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда Бахытжан Караманов разъяснил, что об освобождении ходатайствовал... прокурор!