Алла Иванилова

В конце прошлого года в Казахстане приняли Закон “О дактилоскопической и геномной регистрации”, который вступит в силу в 2021 году. Сейчас идет создание базы данных ДНК тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления



В жизни возникает немало ситуаций (пожары и авиакатастрофы с многочисленными жертвами в разном состоянии, обнаружение неопознанных трупов, биологических следов с мест нераскрытых преступлений, исчезновение людей без вести), когда невозможно установить или подтвердить личность человека. Практика показывает, что число неопознанных трупов при массовой гибели людей в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера достигает 50 процентов и более. Наличие дактилоскопической и геномной информации в соответствующих базах данных позволит идентифицировать жертв, а также сократить списки без вести пропавших и неопознанных трупов.

Согласно принятому законодательству биологический материал с информацией об определенных фрагментах ДНК будет применяться для учета осужденных по тяжким и особо тяжким делам, а также связанным с половой неприкосновенностью. Помимо этого данный вид регистрации будет использоваться в отношении биологических родственников без вести пропавших. До 2021 года правительство намерено подготовить базы данных. В целом на реализацию данных мер, как было заявлено ранее, государство потратит 24 миллиарда тенге. Сейчас ведутся подготовительные работы - разработка пакета подзаконных правовых актов по вопросам практического осуществления данных видов регистрации, подготовка персонала к деятельности по сбору, обработке и защите дактилоскопической информации, а также биологического материала и геномной информации, приобретение соответствующего оборудования и приборов.

По поручению правоохранительных органов Институт судебной экспертизы вносит генетический материал осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления в единую базу. Также там будет генетический материал, найденный на месте преступления и принадлежащий неизвестным лицам. Это сэкономит время и поможет раскрытию преступления.

Но здесь есть один нюанс. Закон “О дактилоскопической и геномной регистрации” регулирует сроки хранения и порядок уничтожения биологического материала и геномной информации. Так, согласно статье 22 п.2 “биологический материал, отобранный для проведения геномной регистрации осужденных лиц, хранится со дня его отбора до получения из него геномной информации”. То есть потом он уничтожается органами внутренних дел. При этом геномная информация хранится до истечения двадцати пяти лет после установления факта его смерти, а при отсутствии сведений о смерти или объявлении его умершим судом - до даты, когда ему исполнилось бы сто лет.

И хотя подобного рода информация строго охраняется и относится к персональным данным ограниченного доступа, а за ее разглашение или распространение грозит административная и уголовная ответственность, не исключено и тут найти “лазейку”. При этом подменить данные в базе ДНК, чтобы намеренно обвинить или кого-то подставить, по словам чиновников, невозможно.

Но, полагаем, умелым хакерам при желании не составит труда взломать базу данных, стереть “генетический паспорт” опасного преступника и “вбить” туда ДНК-данные другого человека. Например, чтобы обелить одного человека и подставить другого. А сравнить с “первоисточником”, то есть биологическим материалом осужденного, не будет возможности, так как он уничтожается и не хранится длительное время. Конечно, такие случаи маловероятны, но все же риск есть. Поэтому возникает вопрос, насколько эффективна база данных ДНК без подтверждающих биологических материалов - тканей и выделений человека? Ведь в стране не так много особо опасных преступников, и их “физические частички” не займут много места. Не надо строить специальных ангаров. Тем более сегодня есть ДНК-коллекторы, которые позволяют хранить биологический материал более 20 лет. Конечно, их приобретение обойдется дорого государству, но будет гарантия, что таких форс-мажоров будет не избежать и человек не станет “без вины виноватым”, а миллиардные расходы государства на создание единой базы будут оправданы. Биологический материал - это содержащие геномную информацию ткани (фрагменты кожи, отдельных органов, волосы, сперма, кровь, обрезки ногтей, микроскопические соскобы внешних покровов тела) и выделения человека (слюна, пот, отделяемое из половых органов, мокрота, моча, кал и другие) или тела (останков) умершего человека. Геномная информация - это кодированная по строго определенным правилам совокупность символов в виде сочетания букв и цифр об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) человека или неопознанного трупа, позволяющая установить его личность.



Астана