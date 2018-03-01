Бои на севере Афганистана



На этой неделе впервые стали поступать тревожные сообщения о беспрецедентной активизации боевиков ДАИШ в Афганистане. Причем речь идет уже о настоящих боевых действиях



В частности, сообщили о том, что боевики ДАИШ захватили в минувший вторник приграничный с Туркменистаном афганский район. Причем районный центр и несколько государственных учреждений на севере Афганистана впервые перешли в распоряжение отрядов ДАИШ.

О захвате афганского района Дерзап проинформировали депутаты регионального совета провинции Джаузджан. По их сообщениям из региона, в настоящее время в окрестных районах идут бои между правительственными войсками и боевиками. В результате боевых действий тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома.

В то же время глава полиции провинции Джаузджан Рахматулла Туркустани в беседе с журналистами одного из западных агентств, подтвердив сообщения об ожесточенных столкновениях между афганской армией и боевиками, отметил, что ДАИШ пока не удалось захватить весь район Дерзап, однако осталось им для этого совсем немного.

- Район еще не сдался, - сказал Туркустани, - боевики ИГИЛ пока не смогли захватить весь район Дерзап. Афганские силы оказывают сопротивление исламским боевикам. И военные объекты под контролем афганских сил. Мы отправляем в Дерзап дополнительное подкрепление. Между боевиками и афганскими силами идут ожесточенные бои с переменным успехом.

Уточним, что район Дерзап расположен вблизи столицы провинции Джовузджан города Шибиргана. До этого боевики контролировали села Дерзап и Гошдепе, что в окрестностях столицы этой провинции.

Между тем, по словам представителя провинциального совета Северного Афганистана Халымы Садаба, местная армия пыталась оказать сопротивление ДАИШ, но из-за отсутствия помощи со стороны центрального правительства силы оказались неравными. Боевики очень мобильны, и у них явно есть план захвата провинции.

- Если центральное правительство не окажет вовремя помощь, под ударом окажется провинциальная столица Шибирган, - отметила Халыма Садаб.

Кроме того, как сообщают местные афганские чиновники, в приграничных с Туркменистаном провинциях Фарьяп, Джовузджан и Серпул активно действуют также боевики “Исламского движения Узбекистана” (ИДУ). Как отметил пресс-секретарь администрации провинции Джовузджан Мухаммет Гапуры, в этом регионе в рядах боевиков ДАИШ боевики из Узбекистана принимают участие и в боевых действиях, тесно взаимодействуя с другими группировками.

Отмечается также, что в провинции Джовузджан, в Дерзабе и Гошдепе боевики Исламского движения Узбекистана обосновались вместе с семьями. Они обучают местных боевиков военному делу и осуществляют нападения на правительственные войска.

Нелишне отметить то, что три из десяти районов провинции Джовузджан непосредственно граничат с Туркменистаном. По некоторым данным, 70 процентов населения провинции составляют этнические туркмены, тогда как в районах Дерзап и Гошдепе проживают преимущественно этнические узбеки.

Разные источники называют разные цифры воюющих в этом регионе. Ранее сообщалось, что общее количество боевиков ДАИШ в Афганистане не превышает 3500 человек, однако сейчас те же источники вынуждены менять свои оценки в сторону повышения этой цифры.

Что же касается военного командования Афганистана, то, по мнению командиров правительственной армии, воюющей в провинции Джовузджан, в группировках ДАИШ и этом районе действует по меньшей мере 2000 боевиков и еще столько же членов Исламского движения Узбекистана. Если эти оценки верны хотя бы приблизительно, то ситуация у афганских военных действительно серьезная, так как общая численность солдат и офицеров правительственных сил в провинции, включая полицию, не превышает 2500 человек.

Если в ближайшие дни Кабул не окажет этим силам помощь и не пошлет значительные подкрепления, то район Дерзап окажется полностью под контролем ДАИШ и ИДУ, и тогда боевики получат удобный плацдарм не только для дальнейшей экспансии в соседние провинции Афганистана, но и для вторжения уже в Туркменистан.

Между тем появилась информация о том, что в Афганистан из Сирии и Ирака перебрасываются боевики, причем на вертолетах без опознавательных знаков. Пока эта информация поступает от Тегерана и от российских военных и подтверждений из других источников не получила.



Саджад Тайери, журналист