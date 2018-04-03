Регина Пиотровская

Юг Казахстана в последние годы переживает демографический взрыв и, как следствие, переполнен трудовыми ресурсами. Зато из северных регионов страны в среднем ежегодно выбывает один процент населения. В 2015 году только из СКО выбыло более 22 тысяч человек. Однако проблему казахстанского рынка труда оказалось возможным регулировать за счет миграции внутри страны



Мухит Досымжанов из Сарыагашского района ЮКО, экономист по образованию, переехал в село Алкатерек Акжарского района СКО. Его студентка-жена по окончании учебы надеется получить работу учительницы в местной школе. Родственники вполне согласны с решением юной пары - когда, как не в молодости, решаться на подобные шаги, тем более при поддержке государства.

Мухит и Айна приехали на север, узнав о программе “Дорожная карта занятости-2020”, стимулирующей добровольное переселение из трудоизбыточных областей в трудодефицитные регионы. Молодая чета последовала примеру более 500 семей из ЮКО, переехавших в 54 села в СКО. Администрация северных районов заранее объявила о вакантных местах комбайнеров, механизаторов, ветеринарных врачей, стоматологов и учителей. Власти ЮКО и СКО подписали меморандум о переселении и начали работу. В результате среди южан нашлись специалисты на указанные рабочие места в северном регионе. Сразу отметим, что казахстанцам без квалификации не стоит рассчитывать на поддержку по этой государственной программе. Как отмечают представители властей Акжарского района, недостатка разнорабочих без профессионального образования они не испытывают.

В районе СКО с населением 17 тысяч человек южанам предлагают заняться земледелием (овощеводством) и животноводством, а также торговлей. Для переехавших семей имеются дома стоимостью 200 тысяч тенге вместе с приусадебными участками. Если в жилище понадобится ремонт, то власти готовы помочь новоселам.

К слову, для стимулирования переселения предоставляется социальный пакет, включающий средства на первичную адаптацию и на возмещение расходов на проезд и провоз багажа. Государство возмещает расходы решившимся на переезд казахстанцам в размере 50 МРП подъемных главе семьи и 35 МРП на каждого члена семьи.

Дефицит на рынке труда существует не только в северной части страны, но и в восточной. Для решения этой насущной проблемы акиматы Алматинской области и ВКО подписали соглашение о переселении людей в Риддер. В этом городе на востоке Казахстана ощущается недостаток в медицинских работниках, учителях и специалистах в сфере строительства: бетонщиках, сварщиках, водителях. Представители администрации также заявили, что у них недостаток в чиновниках и сотрудниках для силовых структур. В итоге более 400 человек переехали в ВКО по программе “Дорожная карта занятости-2020”. Отметим, что государство стимулирует переезд из Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Мангистауской областей в Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую и Костанайскую области. Как заявили в начале года представители Министерства труда и социальной защиты населения РК, в программе появились новые условия по предоставлению квартир на новом месте жительства. Если раньше для переселенцев строились дома, то теперь для них будут возводить арендное жилье. При этом государство будет субсидировать расходы на аренду, наем жилья в течение года - от 34 000 до 68 000 тенге в месяц. Позднее по общей программе жилищного строительства переселенцы будут претендовать на жилье.

В Казахстане каждый год определяют квоту внутреннего переселения с учетом потребности в трудовых ресурсах регионов и работодателей. К примеру, в 2017 году запланирована выплата субсидий на переезд 2700 гражданам.

На днях министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова отметила повышение мобильности трудовых ресурсов в стране: “В апреле-мае были проведены межрегиональные ярмарки вакансий в Южно-Казахстанской и Мангистауской областях с участием работодателей региона прибытия. 949 семей пожелали добровольно переселиться в северные регионы с трудоустройством на предложенные рабочие места. На сегодня в северные регионы переселились уже 88 семей, готовы к переезду еще 1279 семей”, - заявила министр.

Если совместить интересы государства (обеспечение трудовыми ресурсами) и интересы отдельных граждан (социальные гарантии), то это работает. Что для этого необходимо? Согласование спроса и предложения должно происходить, конечно же, по инициативе местных властей - как мы видим на примере акиматов СКО и ЮКО, Алматинской области и ВКО. Во-вторых, переселенцам нужны адресные рабочие места. И, наконец, процесс переезда ускорят приемлемые жилищные условия на новом месте работы - арендное жилье с субсидиями, бесплатное или по сниженной цене. Переселенцы должны быть уверены, что у них будет жилье, в которое они всегда могут вернуться, если все пойдет не так, как они планировали.

В последние годы на севере страны исчезают целые села, так как люди уезжают в соседнюю Россию, из деревни в город, а Russlanddeutsche - в Германию. Как известно, с начала 90-х годов более миллиона казахстанских немцев уехали на историческую родину. Заметим, что в СКО 81 процент школ значатся как малокомплектные, а на юге Казахстана дети зачастую учатся в три смены. Иными словами, вопрос нехватки рабочих рук на севере и перенаселения юга страны вполне решаем и за счет внутренних ресурсов - первые ласточки уже свили себе гнезда.