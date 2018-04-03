Василий Лановой: Главное - театр!

Легендарный актер театра и кино, народный артист СССР, мастер художественного слова Василий Семенович Лановой приехал в Алматы с концертной программой “Спасибо за верность, потомки!” в рамках акции “День памяти и скорби”, посвященной 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны



Программа “Спасибо за верность, потомки!” была создана в 2014 году, в основу названия легли строки Роберта Рождественского. Она является культурной составляющей акции “Бессмертный полк”. Эта программа была представлена более чем в 70 городах России, ближнего и дальнего зарубежья.

“Я не ожидал от своего голоса, что он в такой торжественный день может меня подвести. Дело в том, что мы, актеры театра Вахтангова, часто бывали здесь раньше. Каждые 4-5 лет мы приезжали сюда с гастролями. Я приезжал с премьерой своих фильмов, которые выходили почти каждый год. У меня здесь было много друзей, я очень любил заниматься спортом, мы ходили в горы на охоту. И это все осталось в памяти на всю мою жизнь. Поэтому я с особым удовольствием приехал в Алматы, тем более в такой знаменательный, памятный день”, - сказал Василий Семенович. На концерте в Алматы прозвучал песенно-поэтический рассказ о “героях былых времен” свидетеля тех событий народного артиста СССР Василия Ланового, который воплотил в своих ролях характер настоящего русского офицера, стал символом мужества, доблести, чести. На примере киногероев Ланового, олицетворяющих собирательный образ поколения, выигрывшего самую страшную войну, выросло не одно поколение людей, выбравших сложную профессию - защищать родину. Василий Семенович каждое слово, каждую букву произносил с особым трепетом. Многие стихи, что услышали алматинцы, раннее в некоторых городах не были прочитаны. Лановой доходил до определенной строчки, в горле вставал ком, начинали литься слезы. “Я работаю в театре Вахтангова уже 61 год, 64 года снимаюсь в кино и сейчас заведую кафедрой художественного слова и сцены речи в Щукинском институте. Вот приходят ученики, поступают в нашу школу, я отбираю 5-7 человек, которыми занимаюсь. И всегда говорю: “Ребята, я вас не знаю, мы из разных поколений. Пожалуйста, почитайте мне то, что вам больше всего нравится, самое любимое ваше произведение”. И все говорят: “А нам ничего не задавали”. Понимаете, какая штука? Мы - военное поколение, нам тоже ничего не задавали. Но мы, когда 3,5 года смертей, побед, награждений, когда сознание земли русской вошло на века, такие жадные были ко всем знаниям, к русской культуре, друг к другу, к разным народам нашей страны, и тут ничего не поделаешь. Время делает свое дело”, - отметил Лановой. Также он подчеркнул, что работа в театре для него на первом месте. Василий Семенович запомнился широкому кругу зрителей по роли в фильме Владимира Рогового “Офицеры”. В прошлом году картина отметила свое 45-летие. Песня из фильма “Офицеры” также прозвучала и на алматинском концерте. “Я - актер. А актер - это лицедей, который “делает лица”. Иначе эта профессия очень жалкая, если актер этим даром не обладает. Поэтому самого себя я нигде никогда не играл. И обещаю, играть не буду”, - заверил Василий Семенович.



Фото Талгата Галимова