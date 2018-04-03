Юлиана Жихорь

Уже завтра совместным заседанием палат вторая сессия парламента VI созыва будет закрыта. А вчера последнюю пленарку этого лета провели мажилисмены. В последний день работы мажилисмены одобрили еще один законопроект - ратификацию Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами - членами Евразийского экономического союза



Как рассказал первый заместитель министра РК Марат Демеуов, представляя законопроект, соглашение распространяется на юридических и физических лиц, “осуществляющих перемещение, ввоз, вывоз и внутренний транзит служебного и гражданского оружия в целях его реализации, участия в спортивных мероприятиях, охоте, экспонирования на выставках, для проведения испытания, ремонта или замены основных частей оружия. А также в связи с выездом на постоянное место жительства владельца оружия в другое государство”. В соглашении есть интересная фраза, которая заинтересовала парламентариев: оружие, представляющее “культурную ценность”. Что это такое, поинтересовался у МВД мажилисмен Сергей Звольский. И выяснилось, что термин этот для Казахстана чужеродный и у нас не применяется. А появился он в соглашении по просьбе Москвы, которая выставочные экспонаты оружейных мастеров прошлых лет именует “культурной ценностью”. По словам Демеуова, страны ЕАЭС пошли навстречу Российской Федерации.

Кстати, благодаря соглашению в Казахстане будет значительно облегчен процесс получения разрешений на вывоз (в том числе и временный) оружия. При желании поохотиться в соседней стране потребуется лишь один вид разрешения, который можно получить как через портал электронного правительства, так и “личным присутствием”. Физлицо не менее чем за 10 дней до вывоза гражданского оружия для использования в охоте “письменно информирует о вывозе компетентный орган государства-члена, из которого предполагается такой вывоз, с приложением копии предусмотренного законодательством государства-члена документа, подтверждающего участие в охоте (договор об оказании услуг или приглашение)”.

А вот в случае выставок - три документа: разрешение на вывоз, на транзит и на ввоз в государство назначения.

Если верить статистике, то чаще всего через границы страны оружие перемещается (официально) для охоты. Всего же в Казахстане зарегистрированы 250 тысяч владельцев оружия, имеющих на руках 283 единицы огнестрельных гладкоствольных и нарезных стволов.

Кроме того, вчера на подпись главе государства отправился законопроект, предусматривающий изменения в 7 кодексов и 46 законов. Именно этим документом предусматривается лишать казахстанцев гражданства за особо тяжкие террористические преступления: акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности...

Кстати, эта норма стала одной из самых непонятных и спорных за последний год. Поскольку до сих пор неясно: как будет выглядеть лишение человека гражданства, могут ли лишить гражданства того, кто проживает в РК, или “альтернативность” будет заключаться лишь в том, что казахстанские спецслужбы не смогли поймать подозреваемого, а суд наказать его реальным сроком. Равно как неясно и то, может ли позднее Казахстан претендовать на выдачу такого “безгражданного” преступника, если его задержат (за нарушение миграционного законодательства, например) в любой другой стране.

В общем, вопросов эта норма принесла больше, чем ответов.

То, что даже под занавес сессии парламентарии обсуждали поправки в Конституцию (точнее, приводили законы в соответствие с новой редакцией главного закона), не случайно.

“За текущую сессию нам довелось заниматься вопросами, которые по праву можно считать историческими. Мы вместе с коллегами из сената приняли историческую Декларацию 25-летия независимости республики, в которой выражена твердая приверженность стратегическому курсу Елбасы и показана исключительная роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимого Казахстана”, - подвел итоги депутатского труда спикер палаты Нурлан Нигматулин.

Впрочем, историческим можно назвать прошедший год не только поэтому. В течение 10 месяцев мажилисмены проработали, одобрили и отправили в сенат 84 законопроекта, включая те, что были направлены на реализацию конституционной реформы.



Астана