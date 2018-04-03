ПРИМЕНЕНИЕ НЕЖДАННЫХ ДЕНЕГ

УТОЧНЕНИЯ В БЮДЖЕТ РК
Подробнее >>>
А “ОСКАР”-ТО ГОЛЫЙ

ХАРАССМЕНТ - ИСТЕРИЯ ДОБРАЛАСЬ ДО ГЛАВЫ АМЕРИКАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



ЕВРАЗИЙСКАЯ ОХОТА Горячие новости / События

Юлиана Жихорь
Уже завтра совместным заседанием палат вторая сессия парламента VI созыва будет закрыта. А вчера последнюю пленарку этого лета провели мажилисмены. В последний день работы мажилисмены одобрили еще один законопроект - ратификацию Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами - членами Евразийского экономического союза

Как рассказал первый заместитель министра РК Марат Демеуов, представляя законопроект, соглашение распространяется на юридических и физических лиц, “осуществляющих перемещение, ввоз, вывоз и внутренний транзит служебного и гражданского оружия в целях его реализации, участия в спортивных мероприятиях, охоте, экспонирования на выставках, для проведения испытания, ремонта или замены основных частей оружия. А также в связи с выездом на постоянное место жительства владельца оружия в другое государство”.

 

 

В соглашении есть интересная фраза, которая заинтересовала парламентариев: оружие, представляющее “культурную ценность”. Что это такое, поинтересовался у МВД мажилисмен Сергей Звольский. И выяснилось, что термин этот для Казахстана чужеродный и у нас не применяется. А появился он в соглашении по просьбе Москвы, которая выставочные экспонаты оружейных мастеров прошлых лет именует “культурной ценностью”. По словам Демеуова, страны ЕАЭС пошли навстречу Российской Федерации.
Кстати, благодаря соглашению в Казахстане будет значительно облегчен процесс получения разрешений на вывоз (в том числе и временный) оружия. При желании поохотиться в соседней стране потребуется лишь один вид разрешения, который можно получить как через портал электронного правительства, так и “личным присутствием”. Физлицо не менее чем за 10 дней до вывоза гражданского оружия для использования в охоте “письменно информирует о вывозе компетентный орган государства-члена, из которого предполагается такой вывоз, с приложением копии предусмотренного законодательством государства-члена документа, подтверждающего участие в охоте (договор об оказании услуг или приглашение)”.
 А вот в случае выставок - три документа: разрешение на вывоз, на транзит и на ввоз в государство назначения.
Если верить статистике, то чаще всего через границы страны оружие перемещается (официально) для охоты. Всего же в Казахстане зарегистрированы 250 тысяч владельцев оружия, имеющих на руках 283 единицы огнестрельных гладкоствольных и нарезных стволов.
Кроме того, вчера на подпись главе государства отправился законопроект, предусматривающий изменения в 7 кодексов и 46 законов. Именно этим документом предусматривается лишать казахстанцев гражданства за особо тяжкие террористические преступления: акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности...
Кстати, эта норма стала одной из самых непонятных и спорных за последний год. Поскольку до сих пор неясно: как будет выглядеть лишение человека гражданства, могут ли лишить гражданства того, кто проживает в РК, или “альтернативность” будет заключаться лишь в том, что казахстанские спецслужбы не смогли поймать подозреваемого, а суд наказать его реальным сроком. Равно как неясно и то, может ли позднее Казахстан претендовать на выдачу такого “безгражданного” преступника, если его задержат (за нарушение миграционного законодательства, например) в любой другой стране.
В общем, вопросов эта норма принесла больше, чем ответов.
То, что даже под занавес сессии парламентарии обсуждали поправки в Конституцию (точнее, приводили законы в соответствие с новой редакцией главного закона), не случайно.
“За текущую сессию нам довелось заниматься вопросами, которые по праву можно считать историческими. Мы вместе с коллегами из сената приняли историческую Декларацию 25-летия независимости республики, в которой выражена твердая приверженность стратегическому курсу Елбасы и показана исключительная роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимого Казахстана”, - подвел итоги депутатского труда спикер палаты Нурлан Нигматулин.
Впрочем, историческим можно назвать прошедший год не только поэтому. В течение 10 месяцев мажилисмены проработали, одобрили и отправили в сенат 84 законопроекта, включая те, что были направлены на реализацию конституционной реформы.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 6865 раз Просмотров: 6865 опубликовал: Ruslan 29 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (23)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390